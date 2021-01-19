Alien Serisi Filmleri - Preadator Serisinin İsimleri, İzleme Sırası, Vizyon Tarihleri, Konuları Ve Oyuncuları
İstediğiniz zaman istediğiniz yerden yapabileceğiniz en kolay ve en zevkli aktivite film seyretmektir. İster yalnız başınıza izleyin isterseniz de kalabalık gruplarla beraber izleyin. Özellikle seri filmleri seçerek bu keyfi daha da artırabilirsiniz. Sizler için Alien serisi filmleri - Preadator serisinin isimleri, izleme sırası, vizyon tarihleri, konuları ve oyuncuları gibi bilgileri derledik.
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1
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Yaratık temalı bir film olan Ailen serisi korku ve gerilimin yanı sıra son derece heyecanlı bir hikâyeye sahiptir. İlk serinin tamamlanmasından sonra seriye Predator filmindeki dünya dışı varlık katılıyor ve böylece Alien serisi yeni bir hikaye ile devam ediyor.
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Alien Serisi Filmleri ve İsimleri
Serideki filmlerin isimleri;
- Alien
- Alien 2
- Alien 3
- Alien 4
- Alien vs. Predator
- Alien vs. Predator 2
3
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Alien
Film 1979 yılında vizyona girmiştir. Serinin ilk filmi ile uzaylı yaratık ilk defa karşımıza çıkıyor. Kurtarma gemisi olan Nostromo uzaydaki yolculuğu sırasında bir çağrı alır ve oraya gider. Ancak, burada daha önce hiç görmedikleri bir tür ile karşılaşırlar.
4
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Alien Oyuncuları ve Yönetmeni
- Carrie Henn
- Michael Biehn
- Paul Reiser
- Sigourney Weaver
Alien'ın yönetmenliğini Ridley Scott yapmıştır.
5
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Alien 2
1986 yılında vizyona giren ve bir yaratık filmi olan Alien yeni bir halka ile devam ediyor. Serinin bu bölümünde Ripley seneler sonrasında uyanır ve bulundukları bölgede bir sorun olduğunu anlar. Yaratıklara karşı mücadele devam edecektir.
6
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Alien 2 Oyuncuları ve Yönetmeni
- Sigourney Weaver
- Michael Biehn
- Carrie Henn
Alien 2 yönetmeni ise James Cameron'dır.
7
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Alien 3
Seriye bir halka daha eklenerek Alien heyecan dolu bir bölümle devam ediyor. Yaratıklardan kurtulmayı başaran Ripley ve arkadaşları uzun bir aradan sonra bilmedikleri bir bölgeye iniş yaparlar. Burada bulunan insanlar tehlikelidir. Ancak, tek tehlike onlar değildir. Alien 3 vizyon tarihi ise 11 Eylül 1992'dir.
8
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Alien 3 Oyuncuları ve Yönetmeni
- Sigourney Weaver
- Charles S. Dutton
- Charles Dance
Alien 3 filminin yönetmenliğini David Fincher yapmıştır.
9
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Alien 4
Alien serisi 3. filmle sonlanacak ve gelecek seriye Predator filminden aşina olduğumuz bir uzaylı türü katılacak. 200 yıl önce ölen Ripley bir grup bilim insanı tarafından klonlanarak istediklerini yapmaya zorlanır. Ancak, Ripley’in amacı Dünya’yı yaratıklardan korumaktır. Alien 4 vizyon tarihi ise 30 Kasım 1997'dir.
10
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Alien 4 Oyuncuları ve Yönetmeni
Filmde Sigourney Weaver oynamış, Jean-Pierre Jeunet, Winona Ryder ve Ron Perlman yönetmenliğini yapmıştır.
11
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Alien vs. Predator
Alien serisi yeni bir boyutta tüm gerilimiyle devam ediyor. İki farklı tür Antartika’da bir araya gelir. İnsanlar bunu merak edip oraya gittiklerinde tehlikenin boyutlarını fark edecekler. Alien vs. Predator vizyon tarihi ise 28 Ekim 2004.
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Alien vs. Predator Oyuncuları ve Yönetmeni
- Sanaa Lathan
- Raoul Bova
- Lance Henriksen
Alien vs. Predator yönetmeni: Paul W. S. Anderson
13
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Alien vs. Predator 2
İki farklı ırkın mücadelesi tekrar ortaya çıkıyor ve sonuçları insanlar için iyi olmayacak. Savaşan iki tehlikeli ırk, masum insanların yaşadığı bir kasabaya gelirler. Böylece amansız bir savaş başlamış olur. Film, 26 Aralık 2007'de vizyona girmiştir.
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Alien vs. Predator 2 Oyuncuları ve Yönetmeni
- Steven Pasquale
- Reiko Aylesworth
- John Ortiz
Alien vs. Predator 2 filminin yönetmenliğini Colin Strause yapmıştır.