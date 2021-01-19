Alien Serisi Filmleri - Preadator Serisinin İsimleri, İzleme Sırası, Vizyon Tarihleri, Konuları Ve Oyuncuları

Alien Film 1979 yılında vizyona girmiştir. Serinin ilk filmi ile uzaylı yaratık ilk defa karşımıza çıkıyor. Kurtarma gemisi olan Nostromo uzaydaki yolculuğu sırasında bir çağrı alır ve oraya gider. Ancak, burada daha önce hiç görmedikleri bir tür ile karşılaşırlar.