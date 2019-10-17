MAHMURE ÖZEL
Alıç Sirkesi Nedir? Alıç Sirkesinin Faydaları Nelerdir?
Alıç sirkesi, tadı hafif buruk ama tatlı alıç meyvesinden yapılan bir sirke türüdür. Peki alıç sirkesinin diğer sirkelerden farkı nedir? Alıç sirkesinin faydaları nelerdir?
Alıç sirkesi yüksek antioksidan özelliği ile kalp ve damar rahatsızlıklarından idrar yolu enfeksiyonlarına kadar vücuda birçok olumlu etki gösterir. Alıç sirkesini evinizde yapmak ise çok kolay! Gelin önce beraber alıç sirkesinin faydalarına bakalım, sonra da adım adım evde nasıl yapılır ona bakalım.
ALIÇ SİRKESİNİN FAYDALARI NELERDİR?
Alıç sirkesi iç hastalıkların tedavisinde destekleyicidir. Salatalarda çorbalarda kullanılabilir.
Yüksek antioksidan içerir. Antioksidanlar vücuda giren serbest radikallerle baş eder ve bağışıklık sistemini güçlendirir.
Damarlarda oluşan yüksek kan basıncı nedeniyle ortaya çıkan yüksek tansiyonu düzenler.
Soğuk algınlığı, grip ve nezle gibi bağışıklık ve üst solunum yolları hastalıklarında önleyici iyileştirici etki yapar.
Sinir, stres, uykusuzluk ve depresif ruh hali gibi problemlere çare olur.
Metabolizmanın daha hızlı çalışmasını sağlar. Bu sayede yağ yakım hızını artırır.
Kalp damar hastalıkları için doğal bir terapidir.
Dermatolojik bazı sorunların giderilmesinde etkilidir. Tahriş, kızarıklık, alerji gibi durumlarda kontrollü şekilde içilebilir.
Hücre besleyen ve yenileyen etki gösterir. Ayrıca vücudun içindeki antioksidan etki ile kanser risklerini en aza indirir.
Kadınların menopoz dönemlerinde sıcak basması aşırı sıkıntı gibi hallere iyi gelir. Ayrıca yumurtalıkların olumlu etkilenmesini sağlar.
Alıç sirkesi idrar söktürücüdür.
ALIÇ SİRKESİ TARİFİ:
Büyük bir kavanoza suyu koyun. Alıçları iyice yıkayıp sularını süzün ve suya ekleyin.
Ardından elmaları dilimleyin ve kavanoza ekleyin.
Tuz, şeker ve sirkeyi de ekledikten sonra kavanozu kapatın ve karışımı iyice çalkalayın.
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