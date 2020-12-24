Akşam 10'da Uyuduğunuzda Vücudunuzda Neler Olur?

Kim Kardashian, Anna Wintour ve Oprah Winfrey başta olmak üzere sayısız ünlü ismin akşam 22.00'da yatağa girdiğini biliyor musunuz? Peki ama neden bu kadınlar o şaşalı hayata, yapacak pek çok işlerinin olmasına rağmen erken denebilecek bir saatte uyumaya çalışıyorlar?
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1
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Uykudan en iyi şekilde yararlanıyoruz
Uykumuzun en derin ve en dinlendirici kısmı 22:00 - 02:00 arasıdır. Bu, tamamen dinlenmek için bu saatlerde uyuyor olmanız gerektiği anlamına geliyor.
2
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Yapılan bir araştırma, erken saatte uyumanın geceleri bizi uykusuz bırakabilecek olumsuz ve endişe verici düşünceleri durdurmamıza yardımcı olduğunu söylüyor.
3
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Stres seviyemiz düşer
Yeterince uyumamak, vücuttaki yüksek stres hormonu kortizol seviyelerini yükseltebiliyor. Çok fazla kortizol ise stresli olmamıza neden oluyor ve sağlığımızı etkiliyor. Akşamları daha erken saate uyumaya başladığınızda vücuttaki kortizol seviyelerinin kontrol altında kalması kolay olacaktır.
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Hastalık riski azalır
Konuyla ilgili yapılan bazı çalışmalar, daha erken uyuyan kişilerin geç yatanlara oranlara daha sağlıklı olduğunu ortaya koydu. Yeterince uyumayan kişilerin tip 2 diyabet, kalp hastalığı ve hipertansiyon gibi hastalıklara yakalanma riski artıyor.
5
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Araştırmacılar ayrıca 22:00 ile 02:00 arasındaki derin uyku evresinin bağışıklık hücrelerimiz için çok önemli olduğunu buldurlar. Çalışmaya göre, derin ve uzun uyumayan kişilerde daha düşük virüs antikor tepkisi vardı, bu da daha kolay hastalanabilecekleri anlamına geliyordu.
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Duygularımızı daha iyi kontrol edebiliriz
Araştırmalar, yeterince uyuyan insanların genellikle hayatta daha mutlu olduğunu gösteriyor. Uykumuzu alamadığımızda duygularımızı kontrol etmekte zorlanıyoruz.. Ayrıca daha erken uyumak, daha erken uyanmak anlamına geliyor. Daha erken uyanmak ise gün ışığını daha fazla görmek ve serotonin salgılamak anlamına geliyor.
7
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Daha enerjik uyanırız
Geç saatlerde uyuduğunuzda ertesi sabah kaçta uyanırsanız uyanın kendinizi yorgun hissetmiyor musunuz? Genelde durum böyledir çünkü yukarıda da bahsettiğimiz gibi uykumuzun en derin ve en dinlendirici kısmı 22:00 - 02:00 arasıdır.
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Erken uyumak daha enerjik uyanmaya ve gün içinde daha iyi bir ruh haline yardımcı oluyor.