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Akşam 10'da Uyuduğunuzda Vücudunuzda Neler Olur?

Kim Kardashian, Anna Wintour ve Oprah Winfrey başta olmak üzere sayısız ünlü ismin akşam 22.00'da yatağa girdiğini biliyor musunuz? Peki ama neden bu kadınlar o şaşalı hayata, yapacak pek çok işlerinin olmasına rağmen erken denebilecek bir saatte uyumaya çalışıyorlar?