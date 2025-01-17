Akrep burcu özellikleri neler? İşte bilmeniz gereken her şey

Akrep burcunun en iyi özellikleri
Akrepler kendilerine inanır ve güvenirler, kelimenin tam anlamıyla hiçbir şey onları korkutmaz. Akrepler onları sevip sevmemenizi gerçekten umursamazlar ve bu başlı başına bir çekiciliktir. Akrepler çekicidir çünkü:
-- Kendilerine çok güvenirler. Fakat bu gücen kibirli bir şekilde değil, ‘kendimle mutluyum’ tarzındadır.
-- Soru sormayı, hakkınızda bilgi edinmeyi, kişiliğinizi analiz etmeyi severler.
-- Yoğun, delici bakışları… Akrepler sizi asla unutamayacağınız bir bakışla sabitleyebilirler.