Akrep burcu özellikleri neler? İşte bilmeniz gereken her şey

Akrep burcu 23 Ekim ile 1 Kasım arasında tarihlenen bir burçtur ve Zodyak’ın su elementine aittir. Boğa, Aslan ve Kova ile birlikte Sabit burçlardan biridir ve Plüton tarafından yönetilir. Akrepler Zodyak’ın ‘kötü adamı’ olarak resmedilirler.

Bu adil mi? Pek sayılmaz. Akrepler sadık, tutkulu, yoğun, güçlü ve bağımsızdır. Bazen soğuk, ketum, mesafeli ve biraz korkutucu görünebilirler ancak bu kötü niyetli bir yerden değildir.