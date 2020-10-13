Akneli Ciltlerin Yapmaması Gereken Makyaj Hataları

Kirli malzemeler Makyaj fırçalarını ve süngerlerini sıklıkla yıkamak gerektiğini hepimiz biliyoruz. Akneli veya sivilceli cilde sahip olanların ise normalden daha dikkatli olması gerekiyor. Eğer sizin de cildiniz akneli ise en az haftada bir kere makyaj fırçalarınızı ve beauty blender'larınızı yıkamayı ihmal etmeyin.