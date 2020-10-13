Akneli Ciltlerin Yapmaması Gereken Makyaj Hataları
Eğer sivilceli, akneli ya da akne oluşumuna eğilimli bir cildiniz var ise makyaj yaparken herkesten daha hassas olmalısınız. Özellikle uzak durmanız gereken bazı noktalar var. İşte akneli ciltlerin yapmaması gereken makyaj hataları...
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1
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Kirli malzemeler
Makyaj fırçalarını ve süngerlerini sıklıkla yıkamak gerektiğini hepimiz biliyoruz. Akneli veya sivilceli cilde sahip olanların ise normalden daha dikkatli olması gerekiyor. Eğer sizin de cildiniz akneli ise en az haftada bir kere makyaj fırçalarınızı ve beauty blender'larınızı yıkamayı ihmal etmeyin.
2
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Cilt kapatıcı sürmeden önce sivilceyi sıkmak
Makyaj yapacağınız zaman aynaya baktınız ve yüzünüzde kocaman bir sivilce gördünüz. Dayanmak çok zor olsa da sakın sıkmayın. Eğer sivilceyi sıkar ve üzerine kapatıcı - fondöten uygularsanız durum daha da kötüleşir.
3
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Güneş koruyucu kullanmamak
Güneş koruyucu kremler özellikle akne sorunu yaşayanlar için büyük önem taşıyor. Bu kremler yeni sivilce oluşumunu önlemeye yardımcı olurken sivilcelerin güneşe maruz kalıp iz bırakmasını da engeller.
4
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Cildi temizlememek
Bize sorarsanız akne ya da sivilce sorunu yaşıyorsanız majyaj malzemelerinizi tedaviniz bitene kadar rafa kaldırmalısınız. Eğer makyajdan vazgeçmek istemiyorsanız uyumadan önce cildinizi iyice temizlediğinizden emin olun.
5
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Yanlış ürünler
Sivilceli ve akneli cilde sahip olanların yağsız ürünler tercih etmesi gerekir. Aksi halde cilt sorunları daha da kötü bir hal alır.
6
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Yeni ürünler denemek
Sivilceleriniz için sürekli yeni ürünler test etmek yerine bir dermatoloğa görünmek daha kesin çözüm sağlayacaktır.