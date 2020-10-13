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GeriMakyaj Akneli Ciltlerin Yapmaması Gereken Makyaj Hataları
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Hürriyet
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Haberler >Mahmure >Güzellik Bakım >Makyaj>Akneli Ciltlerin Yapmaması Gereken Makyaj Hataları
Makyaj
MAHMURE ÖZEL Kaynak Fotoğraflar: iStock, Ingimage

Akneli Ciltlerin Yapmaması Gereken Makyaj Hataları

Eğer sivilceli, akneli ya da akne oluşumuna eğilimli bir cildiniz var ise makyaj yaparken herkesten daha hassas olmalısınız. Özellikle uzak durmanız gereken bazı noktalar var. İşte akneli ciltlerin yapmaması gereken makyaj hataları...

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1Kirli malzemeler
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Kirli malzemeler

Makyaj fırçalarını ve süngerlerini sıklıkla yıkamak gerektiğini hepimiz biliyoruz. Akneli veya sivilceli cilde sahip olanların ise normalden daha dikkatli olması gerekiyor. Eğer sizin de cildiniz akneli ise en az haftada bir kere makyaj fırçalarınızı ve beauty blender'larınızı yıkamayı ihmal etmeyin.

2Cilt kapatıcı sürmeden önce sivilceyi sıkmak
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Cilt kapatıcı sürmeden önce sivilceyi sıkmak

Makyaj yapacağınız zaman aynaya baktınız ve yüzünüzde kocaman bir sivilce gördünüz. Dayanmak çok zor olsa da sakın sıkmayın. Eğer sivilceyi sıkar ve üzerine kapatıcı - fondöten uygularsanız durum daha da kötüleşir.

3Güneş koruyucu kullanmamak
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Güneş koruyucu kullanmamak

Güneş koruyucu kremler özellikle akne sorunu yaşayanlar için büyük önem taşıyor. Bu kremler yeni sivilce oluşumunu önlemeye yardımcı olurken sivilcelerin güneşe maruz kalıp iz bırakmasını da engeller.

4Cildi temizlememek
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Cildi temizlememek

Bize sorarsanız akne ya da sivilce sorunu yaşıyorsanız majyaj malzemelerinizi tedaviniz bitene kadar rafa kaldırmalısınız. Eğer makyajdan vazgeçmek istemiyorsanız uyumadan önce cildinizi iyice temizlediğinizden emin olun.

5Yanlış ürünler
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Yanlış ürünler

Sivilceli ve akneli cilde sahip olanların yağsız ürünler tercih etmesi gerekir. Aksi halde cilt sorunları daha da kötü bir hal alır.

6Yeni ürünler denemek
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Yeni ürünler denemek

Sivilceleriniz için sürekli yeni ürünler test etmek yerine bir dermatoloğa görünmek daha kesin çözüm sağlayacaktır.

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