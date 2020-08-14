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GeriKişisel Bakım Akne Sorunu Hakkında Merak Edilen Her Şey!
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Hürriyet
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Haberler >Mahmure >Güzellik Bakım >Kişisel Bakım>Akne Sorunu Hakkında Merak Edilen Her Şey!
Kişisel Bakım
DHA Kaynak Fotoğraflar: iStock, Ingimage, Pexels

Akne Sorunu Hakkında Merak Edilen Her Şey!

Akne ve sivilce problemi, ergenlik döneminden itibaren hemen her insanın zaman zaman yaşadığı yaygın bir cilt sorunudur. Akne neden olur? Doğal yöntemlerle geçer mi? Nasıl bir tedavi uygulanmalı? Dermatoloji Uzmanı Dr. Seda Erdoğan anlatıyor.

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Ergenlik döneminin kabusu olarak bilinen akne sorunu erişkin dönemde de sık görülen bir rahatsızlık. Dış görünüşü bozan akneler öz güven eksikliği ve psikolojik sorunlara neden olabiliyor. Yetişkinler bu sorunla daha kolay mücadele edebilirken, 12-18 yaş aralığındaki çocuk ve gençler zorlu bir süreç geçirebiliyor. Aknelerin çoğu zaman çeşitli yöntemlerle yok edilmeye çalışılırken daha kalıcı hale gelebiliyor.

2Mutlaka uzmana başvurulmalı
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Mutlaka uzmana başvurulmalı

Dermatolog muayene ve gerekirse kan tetkiklerinin ardından aknenin nedenini saptayabilir. Aknelerden kurtulmak için kulaktan dolma bilgileri denemek başarısızlıkla sonuçlanabilir. Doğru tedavi uygulanması, sonrasında iz kalmaması için son derece önemlidir.

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Akneler eğer doğru zamanda tanı konup tedavi edilmezse ömür boyu kalıcı izler bırakabilir. Beslenme yanlışları, stres ve yoğun kapatıcı makyajın sonucunda akne gelişebiliyor. Yanlış cilt bakımı uygulamaları ve cilt tipine uygun olmayan kremler de akneye neden olabiliyor.

4Ergenlik döneminde ‘geçer’ diye önemsenmiyor
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Ergenlik döneminde ‘geçer’ diye önemsenmiyor

Aknenin şiddeti ve kişinin cilt tipi kalıcı izlere neden olabiliyor. Hep aynı bölgede çıkan hafif-orta şiddetli akneler tedavi gecikirse o bölgede iz kalmasına neden olabileceği gibi çok derin yerleşimli ve mercimekten büyük akneler de iz bırakabiliyor.

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Sivilceli bölgenin sürekli ve kontrolsüz bir şekilde sıkılması, patlatılması, tırnaklanması ve oynanması iz kalmasına neden olur. Sıkılan sivilceler derine doğru inerek daha yangılı ve iz bırakan sivilcelere dönüşür. Akneler ergenlik çağında ‘Geçer’ diye düşünülerek önemsenmiyor. Uzun süre tedavisiz bırakılan hafif ve orta şiddetli akneler bu nedenle iz bırakabiliyor.

6Rafine karbonhidrattan uzak durulmalı
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Rafine karbonhidrattan uzak durulmalı

Akne şikayeti olanlar fazla rafine karbonhidrat tüketme eğiliminde oluyor. Bu gıdaları ise beyaz un ile yapılan ekmek, makarna, tatlı ve hamur işleri, beyaz pirinç, nişasta, asitli ve şekerli içecekler, toz şeker, akçaağaç şurubu, bal veya agave gibi tatlandırıcılar, kızartma, hamburger gibi fastfood gıdalar şeklinde sıralayabiliriz.

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Az su içilmesi, aşırı çay ve kahve tüketimi de akne oluşumunu tetikliyor. Çok yağlı, akne oluşumuna meyilli ciltlerde kök tohumlar olan fındık, fıstık, badem kaju, çekirdek ve avokado tüketimi de akne gelişmesine yol açıyor. Ayrıca diyet süt ve süt ürünleri de akne gelişimini tetikleyebildiği ve var olan akneyi kötüleştirebileceğine dair araştırmalar bulunuyor.

8Sadece doğal yöntemlerle akne tedavisi mümkün değildir
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Sadece doğal yöntemlerle akne tedavisi mümkün değildir

Dijital ortamda uzman olmayan kişilerin 'Sivilce nasıl geçer?' sorusuna yanıt olarak sadece doğal yöntemlerle sivilcenin nasıl geçeceğine ilişkin önerilerinin dikkate alınmaması gerekiyor. Bir günde sivilcenin evde kullanılan maskelerle geçebileceğine, sivilce lekelerinin sadece doğal yöntemlerle silinebileceği dair açıklamalara itibar edilmemelidir.

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Uzman olmayan kişiler tarafından sivilceleri yok etmek için önerilen limon, yoğurt, diş macunu, sabun köpüğü sürerek saatlerce beklemek gibi uygulamalar doğru tedavi yöntemleri değildir. Bu tür uygulamalar, cildin florasının bozulmasına ve enfeksiyonların artmasına, kalıcı lekelenmelere neden olabileceği gibi deride alerjik reaksiyonlara, sivilcelerin artmasına ve iz bırakmasına da yol açabilir. Doğal yöntemlerle tedavisi geciktirilen aknelerin iz bırakma potansiyeli artar.

10İz bırakan akneler için teknolojik tedaviler
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İz bırakan akneler için teknolojik tedaviler

Gelişen teknolojinin yardımıyla akne izleri tedavisinde birçok alternatif bulunuyor. Hangi tedavinin kaç seans uygun olacağına bir dermatoloji hekimi karar verebilir. Kişinin cilt rengi, izlerin derinliği ve oluşan doku hasarı oranına göre tedavi uygulanmalı.

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Akneler iyileşirken sadece yüzeysel kahverengi lekeler bırakmışsa cilt yenileyici bazı kremler işe yarayacaktır. Ek olarak meyve asitleri kullanılarak yapılan kimyasal peeling tedavisi cildin üst tabakasını soyarak akne sonrası kalan lekeleri ortadan kaldırır.

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Orta derinlikte bir hasar oluşmuş ve ciltte çukur izler kalmışsa dermapen ve altın iğneli radyofrekans gibi mikroiğneleme teknikleri ile ciltte mikrokanallar açılarak cildin iz kalan alanlardaki fonksiyonlarını yitirmiş hücreleri hasarlanır ve doğal yara iyileşmesiyle sağlıklı hücrelerinin bu bölgeye göçü tetiklenerek iyileşme süreci başlatılır.

13Çok derin izlerin de çaresi var
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Çok derin izlerin de çaresi var

PRP tedavisiyle de kandaki büyüme faktörlerinden zengin hücreler toplanarak çok ince iğnelerle hasarlı cilde uygulanıyor. Bununla cildin yenilenmesi ve izlerin tedavisi sağlanıyor. Tekrarlayan uygulamalarla ciltteki izler zamanla kaybolur.

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Çok derin izler, çukurlar ve yıllardır var olan sivilce lekelerinde ise cildin daha alt tabakalarının yenilendiği bir tedavi uygulanıyor. Bu amaçla, fraksiyonel lazer ve iğneli radyofrekans sistemleri kullanılarak cildin üst tabakası soyularak yenilenirken bir yandan da cildin alt tabakalarında kollajen sentezi ve yeni hücre yapımı uyarılır. Çok derin çukurlarda ise dolgu maddelerinin yardımı ile çukurların derinliği azaltılır.

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