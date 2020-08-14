Akne Sorunu Hakkında Merak Edilen Her Şey!

Az su içilmesi, aşırı çay ve kahve tüketimi de akne oluşumunu tetikliyor. Çok yağlı, akne oluşumuna meyilli ciltlerde kök tohumlar olan fındık, fıstık, badem kaju, çekirdek ve avokado tüketimi de akne gelişmesine yol açıyor. Ayrıca diyet süt ve süt ürünleri de akne gelişimini tetikleyebildiği ve var olan akneyi kötüleştirebileceğine dair araştırmalar bulunuyor.