Akıllı Cihaz Kullanırken 10 Kritik Kural

El ve kollarımızı gün içinde başka işlerde de kullandığımızı ve onların da bir kapasitesi olduğunu unutmayın uyarısında bulunan Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Arel Gereli en başta akıllı telefon ve tablet olmak üzere, teknolojik cihazları kullanırken almanız gereken önlemleri sıraladı.
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1
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Bilgisayar, cep telefonu, tablet gibi cihazları gereksiz veya uzun süre kullanmaktan kaçının. Sosyal medya, haber takibi ya da oyun için kullanımlarınıza mutlaka bir sınır koyun. Bu noktada kollarda yorgunluk hissi sizin için bir kılavuz olabilir. Kullanım sırasında yorgunluk hissi başlıyorsa, belki de o gün kapasiteniz dolmuştur.
2
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Eğer evden çalışıyorsanız, el ve kollarınızı 30 dakikadan fazla bükülü vaziyette tutmayın.
3
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Bilgisayar karşısında çalışırken her saat başı mutlaka 10 dakika ara verin.
4
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Ara verdiğinizde başka işle uğraşmayın, el ve kollarınızı dinlendirin.
5
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Bu cihazları uzun süre elinizde tutmaktan kaçının, tercihen bir yere koyun.
6
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Telefonda yazmak yerine sesli mesaj ya da konuşmayı tercih edin.
7
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Telefonda yazı yazmanız gerekliyse cihazı bir yere koyduktan sonra iki elinizin işaret parmaklarını kullanarak yazın.
Dizüstü bilgisayar kullanıyorsanız, ekranı olabildiğince yükseğe koyun. Bağımsız klavye ve fare ile çalışın.
11
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Erken evrede kontrol altına alınabiliyor
El ve kollarımızda görülen tendinit, sinir sıkışması, tetik parmak ve kireçlenmeler erken evrede aktivite kontrolü, ilaç tedavisi veya rehabilitasyon ile kontrol altına alınabiliyor. Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Arel Gereli, bu tedavilere cevap vermeyen veya ileri evreye ulaşmış durumlarda ise cerrahi müdahaleyle kesin sonuç elde edilebildiğini belirtiyor.