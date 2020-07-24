Akıllarda O Soru: Tarçınlı Su Zayıflatıyor mu?

Uzun zamandır kilo vermek isteyenler tarçınlı sudan yardım alıyor. Peki gerçekten işe yarıyor mu? Söylendiği gibi tarçınlı su zayıflamaya yardımcı oluyor mu?
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Tarçınlı su içmek zayıflamaya yardımcı olur mu? sorusuna cevap vermeden önce, mis kokuya ve keskin bir tada sahip olan tarçının faydalarına bir bakalım.
2
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Tarçının faydaları neler?
Hemen hepimizin mutfağının olmazsa olmaz baharatlarından olan tarçın, vücutta şekeri düzenlemeye yardımcı olması ile biliniyor.
Şekeri dengelemesinin yanı sıra sindirim sistemini düzenliyor ve metabolizmayı hızlandırıyor.
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Tarçın, güçlü bir antioksidan kaynağıdır. Bu özelliği onu iyi bir kanser savaşçısı yapıyor.
Tarçın aynı zamanda hafızayı güçlendiriyor, kolestrolü düzenliyor ve diş etlerinde oluşan bakterileri yok ediyor.
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Cilt için de çok etkili olan tarçın, gözenekleri sıkılaştırıyor.
Şimdi... Faydaları say say bitmeyen bu baharatın su ile karışınca kilo vermeye de yardım ettiği söyleniyor. Bu bilgi doğru mu? Gelin beraber bakalım...
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Tarçınlı su, sindirim sistemini ateşlemesi ve yağ yakımını hızlandırması özellikleriyle kilo verme sürecine katkı sağlıyor. Diyet yaparken beslenmenize tarçınlı su eklerseniz kilo vermeniz kolaylaşacaktır.
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Gün içinde fazla miktarda tarçınlı su tüketmeden önce vücudunuzun alerjik bir reaksiyon gösterip göstermeyeceğinden emin olmak için uzman onayı almayı ihmal etmeyin.
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Tarçınlı su nasıl hazırlanır?
1 litre (5 su bardağı) suyu kaynatın ve içerisine 3-4 adet kabuk tarçın ve 1 tatlı kaşığı toz tarçın ekleyin.
Su soğuduktan sonra gün içinde tüketin.
Suyunuzu tatlandırmak için tercihinize göre elma dilimleri ve karanfil de ekleyebilirsiniz.