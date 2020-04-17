Akciğerleri Güçlendiren 10 Besin

Dünyada etkisini gösteren korona virüs hızla yayılmaya devam ediyor. Türkiye'de de vatandaşlar evden izolasyon dönemine geçerek korona virüs salgınına karşı korunmak için çaba gösteriyor. Uzmanlar korona virüse karşı bağışıklık sisteminin ve hijyenin önemli olduğuna dair uyarılar yaptı. Araştırmalar korona virüsün akciğerleri hedef alarak solunum sıkıntısına neden olduğunu gösteriyor. Solunum sisteminin en önemli organlarından biri olan akciğerler alınan oksijeni diğer organlara iletmekle görevlidir. Nefes almamızı sağlayan akciğerler kanın tüm vücudumuza temiz oksijen dağıtmasını sağlar. Akciğerimiz kendini temizleyebilen organlardan bir tanesidir. Akciğerimizin kendini yenileyebilmesi için akciğerimize iyi gelen besinler nelerdir gelin birlikte inceleyelim.