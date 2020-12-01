AIDS Bilinçli Olmazsak Yayılmaya Devam Edecek! Bu Hastalık Hakkında Hayati Bilgiler...

Türkiye'de 1736 AIDS vakası var Kadın Hastalıkları, Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr Cem Fıçıcıoğlu ise AIDS hakkında şunları söylüyor: "Öncelikle belirtmek gerekir ki HIV pozitifliği ile AIDS farklı kavramlardır. HIV (Human Immunodeficiency Virus – İnsan Bağışıklık Yetmezliği Virüsü) enfekte kan ve kan ürünlerinden, korunmasız her türlü cinsel ilişkiden veya anneden bebeğe gebelik döneminde, doğum esnasında veya sonrasında bulaşabilen bir virüstür. Virüsü taşıyan kişiler HIV pozitif olarak adlandırılır ve virüs bu kişilerde bağışıklık sistemini güçsüzleştirerek kişinin kolay hastalanmasına neden olur.