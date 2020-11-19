Ağız ve Diş Bakımında 8 Temel Kural

Erken teşhis diş kayıplarını önlenebiliyor Diş çürükleri ve dişeti hastalıkları büyük bir oranda önlenebilen ve kontrol altına alınabilen hastalıklardır. Çoğunlukla belirti vermeden ilerleyebildikleri için fark edildiklerinde birçok tedavi seçeneği için geç kalınmış olabilir bununla birlikte kemik ve diş kaybı ile sonuçlanabilir. 6 ayda bir yapılan kontroller ile diş çürükleri ve dişeti hastalıklarının erken teşhisi ve tedavisi ağız ve diş sağlığının korunması için mümkündür ve gereklidir.