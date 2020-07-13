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Geriİyi Yaşam Ağız Sağlığına Birebir: Ceviz Kabuğu Suyu
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Hürriyet
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Haberler >Mahmure >Sağlıklı Yaşam >İyi Yaşam>Ağız Sağlığına Birebir: Ceviz Kabuğu Suyu
İyi Yaşam
DHA

Ağız Sağlığına Birebir: Ceviz Kabuğu Suyu

Koronavirüs sonrasında diş hekimlerine gitmekten çekinen vatandaşlar, diş sağlığını korumak için evde yapabilecekleri alternatif yöntemleri denemeye başladı. Ağız sağlığını tehdit eden diş tartarları için Koruyucu Sağlık Uzmanı Prof. Dr. Oğuz Özyaral, ceviz kabuğu ve bir bardak su ile 6 gün içerisinde etki gösterecek tarifi paylaştı.

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Gıda kalıntılarının birikmesi, bakteriler, diş ipi ve diş fırçalama alışkanlığının olmaması ağız içinde zamanla tartar oluşumuna neden olabiliyor. Özellikle bu süreçte diş hekimlerine gitmekten çekinen vatandaşlar, ağız sağlığı için problem oluşturabilecek tartarlardan kurtulmak için pratik yöntemlere başvuruyor.

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Uzmanlara göre ise evde basit malzemeler kullanarak ağız ve diş sağlığının korunabilir.

İŞTE EV YAPIMI GARGARA TARİFİ: CEVİZ KABUĞU SUYU

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Malzemeler:

8 adet kırılmış ceviz kabuğu

1 bardak su

Yapılışı:

8 adet kırılmış ceviz kabuğunu 1 bardak su içerisinde koyu renk alana kadar yaklaşık 10 dakika kaynatıyoruz. 10 dakikadan fazla kaynaması suyun acılaşmasına neden olabilir.

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Çay demler gibi kabukları kaynattıktan sonra 5 dakika kadar dinlendiriyoruz. Sıfır atığa da destek veren ceviz kabuklarının kaynatılmasıyla oluşan bu sıvı tartar oluşumunu önlüyor.

5ANTİSEPTİK ÖZELLİĞİ VAR
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ANTİSEPTİK ÖZELLİĞİ VAR

Cevizin özellikle yaprak kısmında juglon denilen bir maddenin bulunur ve bu madde antiseptik özellik taşır. Ceviz kabuğunu kaynatarak elde ettiğimiz sıvıda antiseptik bir özellikle oluşacak ve biz diş etlerimizi de koruyacağız.

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Diş macunuyla ağzımızı fırçaladıktan sonra elde ettiğimiz sıvıyla tekrar ağzımızı fırçalayacağız. Sonra tekrar dişlerimizi fırçalayabilir ya da hafif bir gargara yapabiliriz. Bütün bunlar ağız ve diş sağlığı için çok önemli.

7GARGARA DA YAPILABİLİR
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GARGARA DA YAPILABİLİR

Hazırladığımız bu sıvıyı karbonatla karıştırıp gargaranın gücünü artırabiliriz. Önemli olan anti bakteriyel bir özellik sağlanması. Antiviral bir özelliği yok ama ağız florasındaki dengeyi ve sağlığı koruyabilmek için gerekli. Elde ettiğimiz ve içinde juglon oluşan koyu renkli sıvı özellikle diş etleriyle diş arasında kalan bölgedeki tartarların da çözülmesi için destek verecektir.Bu sayede ceviz kabukları çöpe gitmeyerek sağlımız için geri gelir.Hem ağız ve diş sağlımızı koruruz hem de çevre kirliliğini de durdururuz.

8BUZDOLABINDA 6 GÜN KORUNABİLİR
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BUZDOLABINDA 6 GÜN KORUNABİLİR

Hazırlanan sıvı buzdolabında 6 ila 7 gün süreyle muhafaza edilebilir. Bu sıvıyı günde 2 sefer kullanabiliriz. Yaklaşık 1 dakika dişlerinizi fırçalayabilirsiniz.

95 GÜN İÇERİSİNDE ETKİSİNİ GÖSTERECEK
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5 GÜN İÇERİSİNDE ETKİSİNİ GÖSTERECEK

Dişlerdeki tartarın çözülmesini sağlayacak sıvı 5 gün içerisinde etkisini gösterebilir. Önce diş macunu ya da diş antiseptiği bir gargara ile ağzınızı çalkalayıp temiz hale getiriyorsunuz. Orada bir yemek yükü olmamalı.

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Temiz dişleri koyu renkli sıvı ile fırçalamaya devam etmemiz gerekiyor. Bu sıvı, dişlerde oluşan tartarın çözülmesini sağlayacak.

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Ağzımızdan da o koyu rengin gitmesi için diş macununuzla tekrardan ağzınızı fırçalayıp bir rahatlık elde edebilirsiniz. Başladığınız günden itibaren 5-6 gün içerisinde etkisini görebilirsiniz.

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1 haftalık kürlerle ayda 1 kez yapsanız, 2’nci ayda tekrar tartar oluşumunu önlemiş olursunuz.

Fotoğraflar: İngimage

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