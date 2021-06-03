Ağız Kuruluğuna Ne İyi Gelir? Ağız Kuruluğuna Karşı Öneriler
Ağız kuruluğu, çeşitli rahatsızlıklar nedeniyle veya ilaç kullanımı sonrası yan etki olarak meydana gelebilir. Çok sık karşılaşılan bu durum tükürük bezlerinin yetersiz çalışması sonucu da oluşabilir. Peki ağız kuruluğuna ne iyi gelir? İşte ağız kuruluğuna karşı öneriler...
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Sık karşılaşılan ağız kuruluğu, tedavi edilmezse farklı sorunlara neden olabilir. Diş Hekimi Altuğ Serçe, konuyla ilgili önemli bilgiler verdi, çözüm önerilerini sundu.
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Tükürük bezlerinin yetersiz çalışması ağız kuruluğuna yol açabilir. Tükürük miktarındaki yetersizlik dolayısıyla diş yüzeyinde aşırı miktarda gıda ve bakteri plağı birikmesi meydana gelir. Bu da diş çürükleri, dişeti iltihaplanmaları ve beslenme bozukluklarına neden olur. Ayrıca ağız kuruluğunun, çiğneme ve yutma güçlüğüne neden olduğu için beslenme bozuklukları da oluşabilir.
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Ağız kuruluğu neden olur?
Ağız kuruluğu, tansiyon, alerji, antidepresan, ağrı kesici gibi ilaçların kullanımı ile radyoterapi ve kemoterapinin yan etkisi olarak ortaya çıkabiliyor.
Kişide devam eden boğaz ağrısı, dilde yanma, sık susama, ağız kokusu, konuşma güçlüğü, protez kullanmada güçlük, tat bozukluğu, dudak ve dudak kenarlarında çatlama gibi belirtilerle ortaya çıkıyor.
Tükürük miktarındaki yetersizlik, tükürük yapısında bulunan kalsiyum ve fosfat gibi bazı minerallerin de azalmasına yol açarken, bu minerallerin azlığı diş çürüklerinde artışa neden oluyor. Ağız kuruluğu bu nedenle hafife alınmamalı ve mutlaka bir diş hekimine başvurulmalıdır.
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Ağız kuruluğuna karşı öneriler
Sık sık yudum yudum su içilmeli. Gece yatarken yanında sıvı içecek, su bulundurulmalı Şekersiz sakız çiğnenmeli Sigara, alkol, şekerli yiyeceklerden uzak durulmalı. Yaşanılan mekanın nemi ayarlanmalı. Bakteri plağı kontrol altına alınmalı. Floridli diş macunu, jel, gargara kullanılmalı. C vitamini kullanılmalı.