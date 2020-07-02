Ağız Kokusu Neden Olur? İşte Kokuyu Gidermenin Yolları
Ağız kokusu günlük yaşantımızda bizi en çok zorlayan konulardan biridir. Peki ağız kokusu nasıl giderilir? Ağız kokusunu önlemek için neler yemeliyiz? Hangi meyve sebzeler ağız kokusunu giderir? Estetik Diş Hekimi Dr. Efe Kaya, ağız kokusunun nedenleri ve ağız kokusunu giderme yöntemleri hakkında bilgiler verdi.
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AĞIZ KOKUSU NASIL GİDERİLİR?
İlk olarak ağız kokusunun kaynağı bulunmalıdır. Şayet bu kokuya yol açabilecek sorunlar mevcut ise ilk olarak tedavi sağlanmalıdır.
Şekersiz sakız çiğnemek ağız kokusunu hafifletir.
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Diş taşlarının temizlenmesi ağız kokusunu azaltıcı en önemli faktördür.
Ağız gargalaralarının kullanılması ve dilin fırçalanması da kokunun giderilmesinde etkili olacaktır. Diş temizliğinden sonra sonra mutlaka diş ipi kullanılmalıdır.
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Su içeriği bol olan sebze (domates, kereviz, pırasa) , meyve (elma ), maydonoz tüketmek ağız kokusunun giderilmesinde faydalı olacaktır.
Ayrıca daha fazla su içerek ağzınızın kurumasını engelleyebilir ve böylece ağız kokusuna engel olabilirsiniz.
İŞTE AĞIZ KOKUSUNUN NEDENLERİ...
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1. Uygun Olmayan Ağız Hijyeni
Dişlerimiz üzerinde biriken gıdalar temizlenmediğinde diş eti inflamasyonuna yol açar. Bu durum diş eti kanamalarına ve ağız kokusuna yol açacaktır. Günlük düzenli fırçalama ağız kokusunun önlenmesinde çok önemli bir yere sahiptir.
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2. Diş Çürükleri
Tedavi edilmeyen çürükler dişler üzerinde kavite oluştururlar. Bu kaviteler üzerinde biriken besin artıkları şiddetli ağız kokusuna yol açacaktır.
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3. Diş Taşları
Diş taşının yapısında bakteri ve besin artıkları bulunur. Temizlenmeyen diş taşları ve üzerinde çoğalan bakteriler ağız kokusuna sebep olur.
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4. Dilin Fırçalanmaması
Bazı bireylerde genetik olarak dil üzerinde bulunan girinti ve çıkıntılar derin olabilir. Böyle bir durumda dil üzerinde bulunan besin artıkları ağız kokusuna yol açacaktır.
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5. Uygun Olmayan Protezler
Ağız içerisindeki yumuşak dokular ile uyumlu olmayan ve yeterli cilaya sahip olmayan protezler besin birikimine ve diş etinde enfeksiyona sebep olur.Ağız içi protezler çok iyi cilalanmış olmalı ve diş etleri ile mükemmel bir uyum içinde olmalıdır
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6. Tütün Ürünleri Kullanımı
Sigara kullanımı ağız içerisindeki tükürük akış hızını düşürür. Bu durum ağız içerisindeki bakterilerin çoğalmasını arttır. Çoğalan bakteriler ağız kokusuna sebep olur.
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7. Alkol Kullanımı
Alkol ağız kuruluğu yapacağından koku oluşmasını tetikler. Alkol vücut içerisinde reaksiyona girip ağız kokusuna neden olacak bileşenler oluşturur.
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8. Hastalıklar
Diabet ağız içerisinde aseton konusunun oluşmasına neden olabilir. Reflü, gastrit ,mide ülseri gibi hastalıklar ağız kokusuna yol açar. Solunum yolu enfeksiyonları ve böbrek hastalıkları da ağız kokusuna yol açabilmektedir