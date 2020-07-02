Ağız Kokusu Neden Olur? İşte Kokuyu Gidermenin Yolları

5. Uygun Olmayan Protezler Ağız içerisindeki yumuşak dokular ile uyumlu olmayan ve yeterli cilaya sahip olmayan protezler besin birikimine ve diş etinde enfeksiyona sebep olur.Ağız içi protezler çok iyi cilalanmış olmalı ve diş etleri ile mükemmel bir uyum içinde olmalıdır