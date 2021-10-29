Afodit Heykeli Nerede, Hikayesi Nedir? Aizanoi Antik Kenti Kazısında Afrodit Heykel Başları Bulundu!
Knidos Afroditi ya da Çıplak Aphrodit, Datça Yarımadasının batı ucunda yer alan antik Knidos şehrinde bulunan ünlü Afrodit heykelidir. Atinalı heykeltraş Praksiteles'in yaptığı bu önemli Afrodit heykelin aynı zamanda Kütahya'da yer alan Aizanoi Antik Kenti kazısında bulunması heyecan yarattı. Afodit heykeli nedir, nerede? İşte Afrodir heykelinin hikayesi...
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Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesindeki Aizanoi Antik Kenti'ndeki çayda yürütülen kazı çalışmalarında, mitolojide aşk ve güzellik tanrıçası "Afrodit" ile şarap tanrısı "Dionysos" heykellerinin baş kısmı gün yüzüne çıkarıldı. Bu gelişmelerin ardından Afrodit heykeli hikayesi merak konusu oldu. Peki, Afrodit heykeli nedir, nerede? Afrodit heykeli hakkında merak edilen detaylar haberimizde...
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AFRODİT HEYKELİ HİKAYESİ
Heykelde tanrıça Afrodit, sol elinde kıyafetini tutar ve sağ eliylede cinsel bölgesini kapar biçimde betimlenmiştir. Heykeli görmek için diğer birçok şehirden Knidos'a ziyaretçi geldiği anlatılır.
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Pranksites, İstanköy Adası sakinlerinin siparişi için iki Afrodit heykeli yapar. Bunlardan birinde tanrıça figürü örtülüyken diğerinde tanrıça çırıl çıplaktır. Ada sakinleri, çıplak heykeli almak istemez ve heykel Knidos şehri tarafından alınır ve şehrin en yüksek terasına yerleştirilir.
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O zamana kadar tanrı heykelleri çıplak yapılır ama tanrıça heykellerinin sadece gerdan ve bir göğsü açık olurdu. Dünyadaki ilk çıplak tanrıça heykeli Datça'daki bu heykeldir. Knidoslular parlak dönemleri geride kalıp yoksullaştıklarında bile Bithynia Kralının büyük para önerisini, yapılan halk oylaması sonucu geri çevirip heykelleriyle birlikte sıkıntıya katlanmayı seçerler.
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AFRODİT HEYKELİ NEREDE?
Knidos Afroditi ya da Çıplak Aphrodit, Datça Yarımadasının batı ucunda yer alan antik Knidos şehrinde bulunan ünlü Afrodit heykelidir. Atinalı heykeltıraş Praksiteles’in beyaz, sert mermerden yaptığı heykel, dünyadaki ilk çıplak kadın heykeli olması bakımından önemlidir.
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Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesindeki Aizanoi Antik Kenti'ndeki çayda yürütülen kazı çalışmalarında ise mitolojide Afrodit heykelinin baş kısmı bulundu.