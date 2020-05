Adriana Lima'nın En İyi 10 Görünümü

Başrollerinde iki efsane isim Leonardo DiCaprio ve Brad Pitt'in yer aldığı Once Upon a Time in Hollywood filmi, geçtiğimiz yılın en iyi işlerinden biriydi. Film kadar prömiyerleri de bir hayli konuşulmuştu.



Ünlü isimlerin boy gösterdiği galada Adriana Lima da vardı. Lima, Magda Butrym tasarımı kırmızı elbisesi ile ışıl ışıl parlıyordu.



