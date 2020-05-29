Adriana Lima'nın En İyi 10 Görünümü

Dünyaca ünlü Brezilyalı top model Adriana Lima, dünyanın en güzel kadınlarından biri olarak da anılıyor. Güzelliğinin yanı sıra zarif bir stile de sahip olan Lima, davetlerin en ilgi çeken ismi olmayı her zaman başarıyor.
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Victoria's Secret podyumunda 18 yıl boyunca fırtınalar estirdikten sonra, 2018'de marka ile yollarını ayıran top model Adriana Lima, hala tüm dünyada en sevilen modellerden biri.
Güzelliği ve giydiği her parçayı muhteşem bir şekilde taşıması ile moda dünyasına ilham olan Lima'nın en iyi 10 görünümünü seçtik.
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Adriana Lima, 2016 yılında düzenlenen Fragrance Foundation Ödülleri töreninde düşük omuzlu mavi elbisesi ile boy göstermişti. Vücudunu saran Marc Jacobs tasarımı elbisesi ile Lima, abartıdan uzak bir şıklık yakalamıştı.
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2017'de düzenlenen Cannes Film Festivali'nin kırmızı halısında Adriana Lima da vardı. Naeem Khan imzalı beyaz elbisesi ile Lima, festivaldeki herkesi büyülemişti.
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CFDA Moda Ödülleri, moda dünyasının Oscar’ları olarak biliniyor. Brezilyalı model, 2017'de düzenlenen ödül törenine beyaz bir tulum ile katılmıştı. Lima'nın elbisesi Urban Zen tasarımı.
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Cannes Film Festivali, gösterilen filmler kadar kırmızı halıda boy gösteren ve genellikle mücevher markalarının yüzü olan modeller ile de bir hayli ilgi çekiyor. Festivalde birçok model, dünyaca ünlü mücevher markalarının milyon dolarlık tasarımlarını üzerlerinde taşıyor, bir nevi tanıtımlarını yapıyor.
2018'de düzenlenen festivalde Adriana Lima da Chopard'ın yüzü olarak kırmızı halıda boy gösterdi. Gösterişli mücevherleri ve Albertaferretti imzalı elbisesi ile Brezilyalı model, deyim yerindeyse kırmızı halıyı yakıp geçmişti!
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Her yıl, Cannes Film Festivali'nden sonra moda ve sinema dünyasının AIDS hastalığı araştırma vakfına bağış toplanması için amfAR Gala düzenleniyor. Lima, 2018 yılındaki galaya Julien Macdonald tasarımı transparan bir elbise ile katılmıştı. Kıyafetlerinde cesaretinden hiçbir zaman ödün vermeyen modelin, şüphesiz en iyi görünümlerinden biri bu kostümüydü.
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Hep uzun, dolgun saçları ile görmeye alışık olduğumuz Lima, 2018 yılında bir ara saçlarını kestirmiş, yeni bir imaj denemişti. Harpers Bazaar Icons partisine de kısa saçları ile katılmıştı. Partideki görünümü ile Kleopatra'ya benzetilen Adrianan Lima, "Giyinmeyi çok seviyorum. Özel olarak hazırlandığım zamanlarda kendimi muhteşem hissediyorum" demişti.
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Adriama Lima, geçtiğimiz yıl katıldığı Hollywood for Science Gala'da, her zamankinden farklı bir görünüm sundu. David Koma tasarımı enerjik elbisesi, toplu saçları ve 'kedi gözü' makyajı ile enfesti.
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Adriana Lima'nın en iyi görünümlerinden biri kesinlikle 2019 MTV Video Müzik Ödülleri töreniydi. Islak izlenimi veren saçı ve makyajı ile harika görünen modelin elbisesi Sally LaPointe, mücevherleri Chopard ve ayakkabıları Christian Louboutin tasarımı.
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Model, her sene olduğu gibi 2019 yılında da Cannes Film Festivali'ndeydi. Yüzücü yaka, lacivert payetli bir elbise giyen Adriana Lima, tasarımcı tercihini bu kez Michael Kors'tan yana kullandı
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Başrollerinde iki efsane isim Leonardo DiCaprio ve Brad Pitt'in yer aldığı Once Upon a Time in Hollywood filmi, geçtiğimiz yılın en iyi işlerinden biriydi. Film kadar prömiyerleri de bir hayli konuşulmuştu.
Ünlü isimlerin boy gösterdiği galada Adriana Lima da vardı. Lima, Magda Butrym tasarımı kırmızı elbisesi ile ışıl ışıl parlıyordu.