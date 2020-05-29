Adriana Lima'nın En İyi 10 Görünümü

Cannes Film Festivali, gösterilen filmler kadar kırmızı halıda boy gösteren ve genellikle mücevher markalarının yüzü olan modeller ile de bir hayli ilgi çekiyor. Festivalde birçok model, dünyaca ünlü mücevher markalarının milyon dolarlık tasarımlarını üzerlerinde taşıyor, bir nevi tanıtımlarını yapıyor.



2018'de düzenlenen festivalde Adriana Lima da Chopard'ın yüzü olarak kırmızı halıda boy gösterdi. Gösterişli mücevherleri ve Albertaferretti imzalı elbisesi ile Brezilyalı model, deyim yerindeyse kırmızı halıyı yakıp geçmişti!