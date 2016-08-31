Adet Söktürücü Doğal Tarifler

Mevsim geçişleri ve hormonal değişiklikler sebebiyle adet döngüsünde bazı aksaklıklar olabiliyor. Fakat paniğe luzum yok, bu tariflerle işleri yoluna koymak mümkün!
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Evde hazırlayacağınız bu basit tavsiyeler gecikmiş adet döngünüzün başlamasına yardımcı olacak. Uzun vadede ise düzenli bir adet döngüsüne sahip olmanızı sağlayacak.
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Zerdeçal
Birçok organımıza faydası bilindiği üzere son yıllarda tüketimi artmıştır. Aynı zamanda adet söktürücü özelliğiyle de oldukça etkilidir. Zerdeçal kurutulup toz haline getiriliyor. Bu durumda alıp bal ve yoğurtla karıştırıp tüketmenizde yarar vardır.
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Yemeklerde veya salatalarda da sıkça kullanılmasına önem göstermeliyiz. Zerdeçal iyi bir adet söktürücü olup bitkisel tedavi yöntemlerinin arasında yer almaktadır.
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Civan Perçemi
Civan perçemi ve çörek otu da birlikte kaynatılarak içildiğinde adet gecikmesi şikayetine iyi gelir. Bu karışım, kısırlık sorunu olan kadınlar için de fayda sağlar.
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Menopoz döneminde adetten kesilen kadınların yaşadığı sorunlar için de çözüm getirir. İsterseniz bu karışıma sığır kuyruğu da ilave edebilirsiniz.
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Çörekotu
Çörek otunu balla karıştırarak yerseniz, adet söktürücü olarak bir çözüm daha üretmiş olursunuz.
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Dereotu
Salatalarda, cacıklarda, poğaçalarda, sebze ve et yemeklerinde sıkça ve sevilerek kullanılan dereotu da, oldukça etkili bir adet söktürücüdür. 2 çay kaşığı dereotunu dövüp, kaynatıp içerseniz, adet söktürdüğüne tanık olabilirsiniz.
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Hatmi Çiçeği ve Civan Perçemi
Adet Gecikmesi durumunda en çok kullanılan karışımlardan biridir. Bir cezvenin içine eşit miktarda koyulan bitkiler iki bardak su ile kaynatılarak içilir. Adet dönemi yaklaştığı halde hiçbir belirti yaşamayan kadınların, bu bitkileri kullanarak adet düzensizliği durumlarını düzene sokması ve adet döneminde yaşanan sancılar ve ağrılardan kurtulması mümkündür.
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Havuç
Yıllar boyunca adet sancısı için kullanılan havuç ise çiğ tüketimi ile adet kanamalarını kolaylaştırmaktadır.
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Sık sık tüketimi adet düzensizliği yaşayan bayanlara tavsiye edilmektedir. Adet söktürücü yiyeceklerden birisidir.
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Kekik
Balla tatlandırılmış, kaynatılmış kekik de günde 3 kez içilebilir.
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Kereviz
Adet gecikmesi yaşadığınız sıkıntılı dönemlerde kerevizi de bolca tüketirseniz, adet söktürücü etkisini görebilirsiniz.
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Kuşdili
Adet döneminde yaşanan şiddetli ağrılar için kaynatılan kuş dilini balla karıştırarak aç karnına içebilirsiniz.
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Papatya-Biberiye
Adet gecikmesi yaşandığında papatya ve biberiye bitkisini çay şeklinde demleyerek içmek, adet söktüren yöntemlerdendir.
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At Kuyruğu
At kuyruğu otu da kaynatılarak içildiğinde adet sancısı ve adet sökülmesi için fayda sağlayacaktır. Eğer tadı sert gelirse balla tatlandırabilirsiniz.