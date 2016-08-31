Adet Söktürücü Doğal Tarifler

Hatmi Çiçeği ve Civan Perçemi Adet Gecikmesi durumunda en çok kullanılan karışımlardan biridir. Bir cezvenin içine eşit miktarda koyulan bitkiler iki bardak su ile kaynatılarak içilir. Adet dönemi yaklaştığı halde hiçbir belirti yaşamayan kadınların, bu bitkileri kullanarak adet düzensizliği durumlarını düzene sokması ve adet döneminde yaşanan sancılar ve ağrılardan kurtulması mümkündür.