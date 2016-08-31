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GeriBeslenme Önerileri Adet Söktürücü Doğal Tarifler
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Hürriyet
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Haberler >Mahmure >Sağlıklı Yaşam >Beslenme Önerileri>Adet Söktürücü Doğal Tarifler
Beslenme Önerileri

Adet Söktürücü Doğal Tarifler

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1
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Mevsim geçişleri ve hormonal değişiklikler sebebiyle adet döngüsünde bazı aksaklıklar olabiliyor. Fakat paniğe luzum yok, bu tariflerle işleri yoluna koymak mümkün!

2
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Evde hazırlayacağınız bu basit tavsiyeler gecikmiş adet döngünüzün başlamasına yardımcı olacak. Uzun vadede ise düzenli bir adet döngüsüne sahip olmanızı sağlayacak.

3Zerdeçal
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Zerdeçal

Birçok organımıza faydası bilindiği üzere son yıllarda tüketimi artmıştır. Aynı zamanda adet söktürücü özelliğiyle de oldukça etkilidir. Zerdeçal kurutulup toz haline getiriliyor. Bu durumda alıp bal ve yoğurtla karıştırıp tüketmenizde yarar vardır.

4
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Yemeklerde veya salatalarda da sıkça kullanılmasına önem göstermeliyiz. Zerdeçal iyi bir adet söktürücü olup bitkisel tedavi yöntemlerinin arasında yer almaktadır.

5Civan Perçemi
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Civan Perçemi

Civan perçemi ve çörek otu da birlikte kaynatılarak içildiğinde adet gecikmesi şikayetine iyi gelir. Bu karışım, kısırlık sorunu olan kadınlar için de fayda sağlar.

6
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Menopoz döneminde adetten kesilen kadınların yaşadığı sorunlar için de çözüm getirir. İsterseniz bu karışıma sığır kuyruğu da ilave edebilirsiniz.

7Çörekotu
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Çörekotu

Çörek otunu balla karıştırarak yerseniz, adet söktürücü olarak bir çözüm daha üretmiş olursunuz.

8Dereotu
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Dereotu

Salatalarda, cacıklarda, poğaçalarda, sebze ve et yemeklerinde sıkça ve sevilerek kullanılan dereotu da, oldukça etkili bir adet söktürücüdür. 2 çay kaşığı dereotunu dövüp, kaynatıp içerseniz, adet söktürdüğüne tanık olabilirsiniz.

9Hatmi Çiçeği ve Civan Perçemi
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Hatmi Çiçeği ve Civan Perçemi

Adet Gecikmesi durumunda en çok kullanılan karışımlardan biridir. Bir cezvenin içine eşit miktarda koyulan bitkiler iki bardak su ile kaynatılarak içilir. Adet dönemi yaklaştığı halde hiçbir belirti yaşamayan kadınların, bu bitkileri kullanarak adet düzensizliği durumlarını düzene sokması ve adet döneminde yaşanan sancılar ve ağrılardan kurtulması mümkündür.

10Havuç
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Havuç

Yıllar boyunca adet sancısı için kullanılan havuç ise çiğ tüketimi ile adet kanamalarını kolaylaştırmaktadır.

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Sık sık tüketimi adet düzensizliği yaşayan bayanlara tavsiye edilmektedir. Adet söktürücü yiyeceklerden birisidir.

12Kekik
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Kekik

Balla tatlandırılmış, kaynatılmış kekik de günde 3 kez içilebilir.

13Kereviz
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Kereviz

Adet gecikmesi yaşadığınız sıkıntılı dönemlerde kerevizi de bolca tüketirseniz, adet söktürücü etkisini görebilirsiniz.

14Kuşdili
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Kuşdili

Adet döneminde yaşanan şiddetli ağrılar için kaynatılan kuş dilini balla karıştırarak aç karnına içebilirsiniz.

15Papatya-Biberiye
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Papatya-Biberiye

Adet gecikmesi yaşandığında papatya ve biberiye bitkisini çay şeklinde demleyerek içmek, adet söktüren yöntemlerdendir.

16At Kuyruğu
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At Kuyruğu

At kuyruğu otu da kaynatılarak içildiğinde adet sancısı ve adet sökülmesi için fayda sağlayacaktır. Eğer tadı sert gelirse balla tatlandırabilirsiniz.

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