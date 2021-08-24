Adet Sancısına Ne İyi Gelir? Adet Ağrısına Evde İyi Gelen 8 Doğal Yöntem

Vitamin almak Şaşırtıcı bir şekilde, vitamin almak adet ağrısını hafifletmenin iyi bir yoludur. Çünkü yedikleriniz de bu dönemde en az diğer yöntemler kadar önemlidir. Regl döneminde çinko, kalsiyum ve B vitamini takviyesi alın. Bunlar krampları ve şişkinliği azaltan vitaminlerdir. Ayrıca, diyetinize daha fazla kepekli tahıl, meyve ve sebze eklemeyi deneyin. Tuz tüketiminizi azaltın ve bunun bir fark yaratıp yaratmadığına bakın.