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Haberler >Mahmure >Sağlıklı Yaşam >Kadın Sağlığı>Adet Sancısına Ne İyi Gelir? Adet Ağrısına Evde İyi Gelen 8 Doğal Yöntem
Kadın Sağlığı
Fotoğraflar: iStock

Adet Sancısına Ne İyi Gelir? Adet Ağrısına Evde İyi Gelen 8 Doğal Yöntem

Adet ağrısını gidermenin yolları kolay, zaman alıcı veya zorlu olabilir ama her ne gerekiyorsa, bu tarz yöntemlere regl döneminde ihtiyaç duyarız. Tüm kadınların korktuğu ay başı denilen zaman dilimi, dünyadaki kadınların yarısından fazlası için şiddetli ağrıya neden dönemdir. Eğer şiddetli adet sancısıyla başa çıkmak zorunda olanlardansanız, şimdi sizlere adet ağrısını geçirmenin doğal çözüm yollarından bahsedeceğiz.

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Adet ağrısı hayatınızı kontrol eden bir şey olmak zorunda değildir . Bunu, günlük yaşantınıza normal şekilde devam ettiğiniz bir şeye dönüştürebilmelisiniz. Şiddetli adet ağrısı çekiyorsanız, adet sancısını hafifletmenin yollarına mutlaka bir göz atın. İşte regl dönemini sorunsuz geçirmenin evde doğal 8 yöntemi…

2Sıcaklık önemli

Sıcaklık önemli

Isı, adet ağrısını gidermek için çok etkili bir yöntemdir. Karnınızın alt kısmında ısıyı kullanmanın birçok farklı yolu var! Sıcak bir duş almayı deneyin. Bu işe yaramazsa ya da regl döneminde evde kanepede geçirecek bir gününüz varsa, elektrikli ısıtma yastığı satın alabilirsiniz.

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Ya da iş yerinde sıkışıp kalırsanız tek kullanımlık olanları deneyebilirsiniz. Isıtma yastığı ya da sıcak su torbası olmadığında ise, birkaç dakika mikrodalgaya bir torba pirinç atın. İşe yarayacağını göreceksiniz.

4Doğal çözümler

Doğal çözümler

Adet ağrısını ve şişkinliği gidermek için çok yardımcı olan birkaç doğal çözüm var. En sevdiğim denenmiş ve gerçek olanlar arasında Çuha çiçeği, papatya çayı, sarı kantaron gibi bitkilerden birkaçını deneyin ve fark yaratıp yaratmadıklarını görün. En iyi sonuçları almak için, adet döneminizden önceki birkaç gün boyunca günlük olarak ve adet döneminiz boyunca her gün alın.

5Fetal pozisyonda yatmak

Fetal pozisyonda yatmak

Cenin pozisyonunda yatmak adet ağrısını hafifletmenin bir yoludur. Küçük bir bebeğin karnı ağrıdığında bacaklarını karnına nasıl karnına doğru çekiyorsa adet sancısında da bu yöntem aynı şekilde işe yarar.

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Çünkü vücut otomatik olarak bu pozisyonun karın kaslarını gevşetmeye ve ağrıyı biraz hafifletmeye yardımcı olduğunu bilir. Bu tek başına etkili olmayabilir, ancak bir ısıtma yastığı ile denerseniz harika sonuçlar alabilirsiniz.

7Seks yapmak

Seks yapmak

Bu fikir çok uzak gelebilir, ancak adet dönemindeyken seks yapmanın adet ağrısını hafifletmeye yardımcı olduğu kanıtlanmıştır. Orgazm olmak, basıncın bir kısmının serbest kalmasına yardımcı olur ve rahim duvarlarınızın gevşemesini sağlar.

8Aromaterapi

Aromaterapi

Aromaterapinin aynı anda sakinleştirici, yatıştırıcı ve canlandırıcı olduğu herkes tarafından bilinir. Bu nedenle, regl dönemindeyken bu aromaları solumak, adet ağrısını hafifletmenin bir yolu olabilir. Kendinize güzel bir sıcak banyo hazırlayın, birkaç mum yakın ve banyo suyunuza aromaterapi yağları koyun . Karnınıza doğrudan temas etmeleri ve banyo suyunun sıcaklığıyla birleşerek bu havayı solumanız harika sonuçlar doğuracaktır.

9Egzersiz yapmak

Egzersiz yapmak

Aktif olmak, kaslarınızın biraz gevşemesine yardımcı olur ve beyninize endorfin salgılar. Tabii ki ağır egzersizlerden bahsetmiyoruz. Ancak adetinize yaklaşan birkaç gün içinde ve adetiniz boyunca mümkün olduğunca çok çalışmanız veya egzersiz yapmak gerekir.

10Vitamin almak

Vitamin almak

Şaşırtıcı bir şekilde, vitamin almak adet ağrısını hafifletmenin iyi bir yoludur. Çünkü yedikleriniz de bu dönemde en az diğer yöntemler kadar önemlidir. Regl döneminde çinko, kalsiyum ve B vitamini takviyesi alın. Bunlar krampları ve şişkinliği azaltan vitaminlerdir. Ayrıca, diyetinize daha fazla kepekli tahıl, meyve ve sebze eklemeyi deneyin. Tuz tüketiminizi azaltın ve bunun bir fark yaratıp yaratmadığına bakın.

11Masaj yapmak

Masaj yapmak

Adet sancısını hafifletmek için en sevilen tekniklerden biri masajdır. Midenize masaj yapmak adet ağrısını hafifletmeye yardımcı olur. Karın bölgenize hafif baskı uygulayan hafif vuruşlar ve dairesel hareketler, kaslarınızı gevşetmeye, yaşadığınız ağrı ve gerginliğin bir kısmını hafifletmeye yardımcı olacaktır.

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