Adet Düzensizliğinde Doğru Bilinen 7 Yanlış!

Kadınlarda adet döngüsü temel olarak; her ay bir yumurta gelişiminin olması, gebelik için rahmin hazırlanması ve eğer gebelik olmazsa hazırlanan döl yatağının vajinal kanama ile atılması demektir. Genellikle bu döngü 28 günde bir tekrar eder ama 21 güne kadar kısalabilir veya 35 güne kadar uzayabilir. 21 günden daha kısa veya 35 günden daha uzun periyodlar düzensiz kanama olarak nitelendirilir.