Adet Düzensizliği Neden Olur? Adet Düzensizliği Sebepleri ve Tedavisi
Adet kanaması, hormonal etkiler ile, rahim iç kısmında bulunan endometrium tabakasındaki döngüsel değişimler sonucu oluşur. Eğer normal döngüden daha erken veya daha geç adet olma durumu varsa adet düzensizliği söz konsudur. Peki adet düzensizliği neden olur? Adet düzensizliği sebepleri ve tedavisi
Adet düzensizliği olan kadınlarda kanama miktarı az ya da çok olabileceği gibi kanama süresi de kısa ya da uzundur. Bazen çok sık aralıklarla adet görmek ya da uzun adet gecikmelerinin asıl şikayetler olduğunu belirten Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. İhsan Atabay, adet düzensizliği hakkında bilgiler verdi.
Adetin ilk günü, kanamanın ilk günüdür. Bir adetin ilk gününden, diğer adetin ilk gününe kadar geçen süre, 21-35 gün arasında ise buna normal adet döngüsü denir. Toplam kanama görülen gün sayısının 2-8 gün arasında olması, her adet döneminde 20-60 ml kadar kan kaybı görülmesi normal olarak kabul edilir.
Bazen iki adet arasında geçen süre değişkenlik gösterebilir. Ya da her adet döneminde aynı miktarda kanama olmayabilir. Eğer yukarıda bahsedilen normal adet kriterlerine uygun olarak kişi adet görüyorsa, bu durumda adetin düzenli olduğu düşünülür. Adet döngüsü ve hormonal sistem, saat gibi dakik değildir. Mevsimsel geçiş, stres, hastalık, ilaç kullanımı gibi birçok faktör hormonal düzeni ve dolayısıyla adet düzenini etkileyebilir.
Bazen iki adet arasında geçen süre değişkenlik gösterebilir. Ya da her adet döneminde aynı miktarda kanama olmayabilir. Eğer yukarıda bahsedilen normal adet kriterlerine uygun olarak kişi adet görüyorsa, bu durumda adetin düzenli olduğu düşünülür. Adet döngüsü ve hormonal sistem, saat gibi dakik değildir. Mevsimsel geçiş, stres, hastalık, ilaç kullanımı gibi birçok faktör hormonal düzeni ve dolayısıyla adet düzenini etkileyebilir.
Adet düzensizliği neden olur? Adet düzensizliği sebepleri
Adet düzensizliğine sebep olabilecek bazı durumlar şu şekilde sıralanabilir;
- Polip,
- Adenomyozis,
- Myom,
- Rahim, rahim ağzı ya da yumurtalıkta, kanser ve kanser öncesi durumlar,
- Pıhtılaşma bozukluğu,
- Yumurtlama problemleri,
- Endometrial ( rahim iç dokusuna ait ) sebepler.
Düzenli adet döngüsü için beyindeki hipotalamus ve hipofiz ile overler (yumurtalıklar) arasındaki hormonal mekanizmanın düzenli çalışması gerekmektedir. Genç kızlarda adetin ilk yıllarında ve ileri yaşta menapoza yakın dönemde, hipotalamus-hipofiz-yumurtalık aksı düzgün çalışmayabilir. Bu nedenle bu dönemde adet oldukça düzensiz olabilir. Fakat özellikle menapoza yakın dönemde görülen düzensiz kanamalarda kanseröz oluşumlar da akılda tutulmalıdır.
- Polip,
- Adenomyozis,
- Myom,
- Rahim, rahim ağzı ya da yumurtalıkta, kanser ve kanser öncesi durumlar,
- Pıhtılaşma bozukluğu,
- Yumurtlama problemleri,
- Endometrial ( rahim iç dokusuna ait ) sebepler.
Düzenli adet döngüsü için beyindeki hipotalamus ve hipofiz ile overler (yumurtalıklar) arasındaki hormonal mekanizmanın düzenli çalışması gerekmektedir. Genç kızlarda adetin ilk yıllarında ve ileri yaşta menapoza yakın dönemde, hipotalamus-hipofiz-yumurtalık aksı düzgün çalışmayabilir. Bu nedenle bu dönemde adet oldukça düzensiz olabilir. Fakat özellikle menapoza yakın dönemde görülen düzensiz kanamalarda kanseröz oluşumlar da akılda tutulmalıdır.
Adet düzensizliği tedavisi
İlaç, spiraller ya da cerrahi işlemler tedavide ilk seçenek olabilir. Bazen birden çok tedavi yöntemi aynı anda uygulanabilir. Adet düzensizliği için tedavi; altta yatan sebebe, adet düzensizliğinin şekline, yaşa ve diğer birçok faktöre bağlı olarak kişiden kişiye değişkenlik gösterir. Doktorunuz size uygun olan tedavi seçeneklerini sizinle paylaşacaktır. Burada kişinin tercihi de çok önemlidir. Her bir yöntemin avantaj ve dezavantajlarını değerlendirerek, tedaviyi doktorunuz ile beraberce planlamanız uygun olacaktır.