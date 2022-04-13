Adet Düzensizliği Neden Olur? Adet Düzensizliği Sebepleri ve Tedavisi

Adetin ilk günü, kanamanın ilk günüdür. Bir adetin ilk gününden, diğer adetin ilk gününe kadar geçen süre, 21-35 gün arasında ise buna normal adet döngüsü denir. Toplam kanama görülen gün sayısının 2-8 gün arasında olması, her adet döneminde 20-60 ml kadar kan kaybı görülmesi normal olarak kabul edilir.



Bazen iki adet arasında geçen süre değişkenlik gösterebilir. Ya da her adet döneminde aynı miktarda kanama olmayabilir. Eğer yukarıda bahsedilen normal adet kriterlerine uygun olarak kişi adet görüyorsa, bu durumda adetin düzenli olduğu düşünülür. Adet döngüsü ve hormonal sistem, saat gibi dakik değildir. Mevsimsel geçiş, stres, hastalık, ilaç kullanımı gibi birçok faktör hormonal düzeni ve dolayısıyla adet düzenini etkileyebilir.