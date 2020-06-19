Adele Bu Diyet İle Zayıfladı! Sirt Food Diyeti Hakkında Merak Edilen Her Şey...
Yıllardır kiloları ile tanıdığımız ve son halini görünce hepimizi şaşırtan Adele, uyguladığı diyet programını açıklayınca 'sirt food' diyeti bir anda meşhur oldu. Bu diyet hakkında merak edilen her şeyi Mahmure yazarlarından Uzman Diyetisyen Elif Erkin'e sorduk. herkesin ilgisini çeken ‘SİRT FOOD’ diyetini bir diyetisyen gözüyle değerlendirdim.
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İngiliz şarkıcı Adele'in de kilo vermesine yardımcı olan sirt food diyeti nedir, nasıl uygulanır, yarar ve zararları nelerdir gelin beraber bakalım.
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Aidan Goggins ve Glen Matten’in kaleme aldığı Sirt Food Diet isimli kitap bu diyetin zayıflama genini aktive ettiğini iddia ediyor. Bilimsel kanıtı olmasa da Goggins ve Matten’in savunduğu popüler diyet bu dönem herkesin merek konusu.
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Sirt food diyeti nedir?
Sirt food (sirtuin) diyeti, adını aslında birçok canlı türünde bulunan bir protein sınıfı olan ve dilimizde sirtüin ya da sirtuin olarak anılan proteinlerden alıyor. Hücrelerimizin genel sağlığını koruma konusunda çok etkili sirtuinler, özel bir beslenme programı ile desteklendiğinde zayıﬂamadan yaşlanma karşıtı etkiler oluşturmaya, birçok soruna çare oluyor.
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Bu diyet kapsamında önerilen bir takım gıda, vücutta sirtuinler adı verilen spesiﬁk proteinleri aktive etme görevine sahip. Tüketilen bu besinler, metabolizmayı düzenliyor, kas kütlesini arttırmaya yardımcı oluyor ve yağ yakımı kolaylaştırıyor. Sirtuinlerin vücuttaki hücreleri stres altındayken koruduğu ve iltihabı, metabolizmayı ve yaşlanma sürecini düzenlediği ortaya konulan çalışmalar arasında.
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Sadece sirt gıdalarla beslenmekle olmuyor tabii. En iyi şekilde sonuç alabilmek için diyete başlarken bir haftalık çok ciddi bir kalori kısıtlamasına gitmek gerekiyor. Savundukları düşünceye göre kalorinin kısıtlandığı bu dönemde zayıﬂama geni aktive oluyor. Kalori alımı kısıtlandığında, bedende az enerji bulunuyor ve hücrelere stres yükleniyor.
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Sirtüin bu stresi hissediyor ve çalışmaya başlıyor. Bu da hücrelerin radikal şekilde davranmalarına sebep oluyor. Sirtüin metabolizmayı hızlandırıyor ve kasların verimini arttırıyor. Yağ yakımını aktive ediyor, enﬂamasyonu azaltıyor ve hücrelerdeki hasarları gideriyor. Sonuç daha ﬁt, daha ince, daha sağlıklı bir beden oluyor.
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Sirt food diyeti nasıl uygulanır?
Toplam 21 günlük bu diyetin ilk safhası bir hafta sürüyor ve bu süreçte kişi ciddi kalori kısıtlaması ile sirt gıdalardan oluşan özel sıvılar ve öğünlerle besleniyor.
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İlk haftanın ilk 2-3 gününde kalori alımı günde 800-1000 arası olmalı. Bu kaloriler de sirt gıdalarla hazırlanan 3 yeşil sıvı ve 1 öğünden oluşuyor. Haftanın kalanında kalori alımı günde 1500’e kadar çıkıyor. Bu süreçte de sirt gıdalarla hazırlanan 2 yeşil sıvı ve sirt gıdaların ağırlıklı olduğu 2 öğünle besleniliyor.
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Diyetin ikinci safhası 14 gün sürüyor ve bu dönemde istikrarlı bir kilo kaybı gerçekleşiyor. Sirt food diyetinin yazarları uzun süre kilo kaybını sürdürebilmek için her gün sirt gıdalarla hazırlanmış 1 adet sıvı ile sirt gıdaların ağırlıklı olduğu 3 öğünle beslenmeyi tavsiye ediyor.
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En iyi 15 sirt gıdası
Peki bu sirt gıdaları hangileri? Aslında hepsi sağlıklı ve beslenmeye dahil etmesi kolay yiyecekler. Tüm bu gıdaların ortak yönü polifenol denilen, sirtüini harekete geçiren doğal bitki kimyasalına sahip olmalarıdır.
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Polifenol, bitkilerin çevrelerindeki zorluklara adapte olmalarını sağlar. İçinde polifenol olan bitkilerle beslendiğimizde strese cevap veren yollar aktive olur, spor yapmadan ve oruç tutmadan orucun ve sporun bedendeki etkileri canlanır.
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Tüm bitkiler çevrelerindeki stres faktörlerine yanıt verecek bir sisteme sahip olsalar da sadece bazıları sirtüini harekete geçiren polifenol üretebilir. Bunu yapabilenler de sirt gıdalarıdır.
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Evinizde yemek hazırlarken en çok kullanmanız tavsiye edilen sirt gıdalar:
1. Kara lahana<
2. Yeşil çay
3. Bitter çikolata
4. Roka
5. Zeytin
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6. Kapari
7. Maydanoz
8. Zerdeçal
9. Omega-3 balık yağı
10. Soğan
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11. Kahve
12. Ceviz
13. Çilek
14. Kereviz (yaprakları dahil)
15. Karabuğday
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Sirtiün diyeti güvenilir mi?
Bütün diyet türleri her zaman 3 aşamadan geçmeli; kişiye özel olmalı, sağlıklı olmalı ve sürdürülebilir bir sisteme dayanmalıdır. Sirt food besinleri genellikle besin değeri yüksek, sağlıklı bitki bileşenleriyle dolu ve antioksidanlardır. Ancak sadece birkaç tane sağlıklı yiyeceği tüketmek vücudumuzun tüm ihtiyaçlarını karşılamaz.
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Sürekli olarak yeşil sularla beslenmek kan şekeri dengesizlikleri, lif yetersizliği, protein eksikliği ve diş çürükleri gibi birçok soruna neden olabilir. Ayrıca aşırı derecede kısıtlayıcı bir diyet olduğu için ömür boyu sürdürmesi oldukça zordur. Kişisel hiçbir fark gözetmeksizin herkesin aynı şekilde beslenmesi de kabul edilebilir değildir.
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Özetle bu ve benzeri diyetler bir uzman eşliğinde değerlendirilip yaşam şeklinize ve sağlık durumunuza bakılarak karar verilmeli. Beslenmenize sirt food besinlerini eklemek kötü bir ﬁkir değil, ancak bilimsel kanıtı olmayan bu diyeti tek başınıza uygulamamalısınız. Bu tarz trend diyetler yerine size ve yaşam şeklinize uyan, sağlıklı beslenme alışkanlıkları kazanabileceğiniz diyetlere yönelmek en doğrusudur.
Kaynak Fotoğraflar: DepoPhotos, Instagra, iStock, Pexels