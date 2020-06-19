Adele Bu Diyet İle Zayıfladı! Sirt Food Diyeti Hakkında Merak Edilen Her Şey...

Sirt food diyeti nedir? Sirt food (sirtuin) diyeti, adını aslında birçok canlı türünde bulunan bir protein sınıfı olan ve dilimizde sirtüin ya da sirtuin olarak anılan proteinlerden alıyor. Hücrelerimizin genel sağlığını koruma konusunda çok etkili sirtuinler, özel bir beslenme programı ile desteklendiğinde zayıﬂamadan yaşlanma karşıtı etkiler oluşturmaya, birçok soruna çare oluyor.