Son yÄ±llarda popÃ¼lerleÅŸen 3 dalga kahve akÄ±mÄ±yla beraber kahve tutkunlarÄ± iÃ§in birÃ§ok kahve demleme yÃ¶ntemleri ortaya Ã§Ä±ktÄ±. Klasik Espresso ve filtre kahve makineleri dÄ±ÅŸÄ±nda kahve Ã§ekirdeklerinin aromalarÄ±nÄ± en iyi ortaya Ã§Ä±karacak ekipmanlar hayatÄ±mÄ±za girdi. Chemex, Aeropress, Moka Pot, V60 gibi birÃ§ok kahve ekipmanÄ±yla farklÄ± tariflerde nefis kahveler yapabilirsiniz.
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Yeni nesil kahvecilikte damak tadÄ±na gÃ¶re seÃ§ilen kahve Ã§ekirdekleri, demleme iÅŸleminden hemen Ã¶nce yapÄ±lacak yÃ¶nteme gÃ¶re Ã¶ÄŸÃ¼tÃ¼lÃ¼r.Â
Kahve Ã§ekirdeklerinin Ã¶ÄŸÃ¼tÃ¼lme bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼ de ekipmana gÃ¶re deÄŸiÅŸiklik gÃ¶steriyor. Kahvenizi chemex, aeropresste ya da french press'te demleyecekseniz iri, V60â€™de demleyecekseniz orta, moka potta demleyecekseniz ince taneli Ã¶ÄŸÃ¼tmelisiniz.
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Kahve demleme yÃ¶ntemlerinde Ã§ekirdek Ã¶ÄŸÃ¼tme farkÄ±ndan sonra suyun kahveyle temas ÅŸekli ve sÃ¼resi de ekipmandan ekipmana deÄŸiÅŸiyor. Gelin tek tek bakalÄ±m...
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V-60 - POUR OVER YÃ–NTEMÄ°
Yeni nesil kahve demleme yÃ¶ntemlerinden belki de en sÄ±k kullanÄ±lanÄ± pour over yÃ¶ntemi. En hÄ±zlÄ±, masrafsÄ±z ve pratik kahve demleme yÃ¶ntemlerinden biri olmasÄ± da Ã§ok tercih edilmesini aÃ§Ä±klÄ±yor aslÄ±nda.Â
Tek kiÅŸilik kahve demlemek iÃ§in ideal olan bu yÃ¶ntemin iÅŸleyiÅŸi basittir;Â altÄ± delik bardaÄŸÄ±n Ã¼zerine filtre kaÄŸÄ±dÄ± yerleÅŸtirilir ve kahve damlalarÄ±nÄ±n bardaÄŸÄ±n altÄ±ndaki sÃ¼rahiye dolmasÄ± ÅŸeklinde Ã§alÄ±ÅŸÄ±r.
Damak tadÄ±nÄ±za gÃ¶re deÄŸiÅŸmekle beraber genel tarife gÃ¶re 1:15 kahve- su oranÄ± yani bir gram kahve iÃ§in on beÅŸ gram su tercih edin. Bu oranÄ± artÄ±rÄ±p azaltabilirsiniz.
Tercih ettiÄŸiniz fitre kaÄŸÄ±dÄ±nÄ± V60â€™Ä±n iÃ§ine yerleÅŸtirin. AltÄ±na ise kahve bardaÄŸÄ±nÄ±zÄ± veya tercih ettiÄŸiniz bir sÃ¼rahi, karafâ€™Ä± koyun. Kokusunun kalmamasÄ± ve bardaÄŸÄ± Ä±sÄ±tmak iÃ§in iÃ§in filtre kaÄŸÄ±dÄ±nÄ± sÄ±cak su ile Ä±slatÄ±n. BardaÄŸa dÃ¶kÃ¼len suyu boÅŸaltÄ±n.
Ä°nce ve orta bÃ¼yÃ¼klÃ¼kte Ã¶ÄŸÃ¼tÃ¼lmÃ¼ÅŸ yirmi beÅŸ gram kahveyi filtreye boÅŸaltÄ±n. DÃ¼z bir yatak oluÅŸmasÄ±nÄ± isterseniz V60â€™a hafifÃ§e vurun.
KaynattÄ±ÄŸÄ±nÄ±z sudan yetmiÅŸ beÅŸ gram ayÄ±rÄ±n ve kahvenin Ã¼zerine dÃ¶kÃ¼n. Suyun 94 santigrat derecede olmasÄ±na dikkat edin.Â EÄŸer Ä±sÄ±yÄ± kontrol edecek bir ekipmanÄ±nÄ±z yok ise bu sÄ±caklÄ±ÄŸa suyu kaynama noktasÄ±na getirip bir dakika bekleme ile ulaÅŸabilirsiniz.Â Suyu filtrenin dÄ±ÅŸÄ±ndan merkeze doÄŸru olacak ÅŸekilde boÅŸaltÄ±n.
Daha sonra suyu Ã¼Ã§ yÃ¼z yetmiÅŸ beÅŸ grama tamamlayÄ±ncaya kadar dÄ±ÅŸtan merkeze doÄŸru dÃ¶kmeye devam edin.
Ortalama iki buÃ§uk ile Ã¼Ã§ dakika arasÄ± kahvenizi demleyin. Afiyet olsun!
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MOKA POT
Moka pot, aslÄ±nda eski bir kahve demleme yÃ¶ntemidir. Son yÄ±llarda yeniden popÃ¼ler olan moka potta demlenen kahve, fltre kahveye gÃ¶re daha yoÄŸun tat ve kafein iÃ§eriyor.
Moka pot Ã¼Ã§ bÃ¶lÃ¼mden oluÅŸuyor; en aÅŸaÄŸÄ±da su haznesi, ortada kahve haznesi ve en Ã¼stte demlenen kahvenin Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± hazne. Moka potun en altÄ±na su koyun. Orta kÄ±sÄ±mdaki bÃ¶lmeye de Ã¶ÄŸÃ¼tÃ¼lmÃ¼ÅŸ kahveyi koyun ve sÄ±kÄ±ca kapatÄ±n. OcaÄŸÄ±n Ã¼stÃ¼ne, kÄ±sÄ±k ateÅŸte koyun. Kahvenizin yavaÅŸ yavaÅŸ demlenmeye baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ±, mutfaÄŸÄ±n mis gibi kahve koktuÄŸunu anÄ±nda gÃ¶receksiniz.
Chemexâ€™i tartÄ±nÄ±n Ã¼zerine yerleÅŸtirip sÄ±fÄ±rlayÄ±n ve Ã¶ÄŸÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼z kahveyi yavaÅŸÃ§a filtreye boÅŸaltÄ±n. Kahveyi eÅŸit ve dÃ¼z bir ÅŸekilde yaymak iÃ§in hafifÃ§e Chemexâ€™e yandan vurun. TartÄ±yÄ± sÄ±fÄ±rlayÄ±n.
ZamanlayÄ±cÄ±yÄ± baÅŸlattÄ±ktan sonra uygun Ä±sÄ±daki 50 ml suyu tÃ¼m kahveleri Ä±slatacak ÅŸekilde dÃ¶kÃ¼n, 25-30 saniye bekledikten sonra suyun kalanÄ±nÄ±, yavaÅŸ bir ÅŸekilde saat yÃ¶nÃ¼nde ve filtre kaÄŸÄ±dÄ±na temas etmeyerek dÃ¶kÃ¼n. Suyun Chemex duvarÄ±nÄ±n ortasÄ±nÄ± geÃ§memesine dikkat edin.
Filtre kaÄŸÄ±dÄ±ndan sÃ¼zÃ¼lme bittiÄŸinde demlenme tamamlanmÄ±ÅŸ olacak. Ortalama 3 dakikada kahveniz hazÄ±r, afiyet olsun!
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Â AEROPRESS YÃ–NTEMÄ°
Yine son yÄ±llarda popÃ¼ler olan bir diÄŸer yÃ¶ntem deÂ Aeropress yÃ¶ntemi.Â BasÄ±nÃ§la kahve demleme yÃ¶ntemi olan Aeropress'te damak tadÄ±nÄ±za gÃ¶re kahve oranÄ±nÄ± ayarlayabileceÄŸiniz gibi standart olarak 1:15 kahve-su oranÄ± kullanabilirsiniz. Yani her bir gram kahve iÃ§in 15 gram su demek oluyor.
Bir porsiyon aeropress filtre kahve demlemek iÃ§in 15 gr kahve ve 225 gr su kullanmalÄ±sÄ±nÄ±z. KullanacaÄŸÄ±nÄ±z suyun sÄ±caklÄ±ÄŸÄ± 85-90 derece aralÄ±ÄŸÄ±nda olmalÄ±dÄ±r. EÄŸer kahve demlemek iÃ§in hassas Ä±sÄ±tÄ±cÄ±nÄ±z yok, normal kettle kullanÄ±yorsanÄ±z suyu kaynattÄ±ktan sonra 3-4 dakika bekletip bu Ä±sÄ± aralÄ±ÄŸÄ±na getirebilirsiniz.
Filtre kaÄŸÄ±dÄ±nÄ± yuvarlak filtre aparatÄ±na tam oturacak ÅŸekilde koyun. ArdÄ±ndan altÄ±na kahve bardaÄŸÄ±nÄ±zÄ± koyun Ã¼zerine sÄ±cak su dÃ¶kÃ¼p filtre kaÄŸÄ±dÄ±nÄ±n kokusundan kurtulun. Bu sayede bardaÄŸÄ±nÄ±zÄ± da Ä±sÄ±tmÄ±ÅŸ olacaksÄ±nÄ±z.
Filtre kahve iÃ§in ince Ã¶ÄŸÃ¼tÃ¼lmÃ¼ÅŸ on beÅŸ gram kahveyi kahve yataÄŸÄ±na dÃ¶kÃ¼n. Kahvenin dÃ¼z hale gelmesi iÃ§in aleti hafifÃ§e sallayÄ±n. Ãœzerine Ã¶nce 45 ml su dÃ¶kÃ¼n. Suyu dÃ¶ktÃ¼kten sonra 25-30 saniye kadar bekleyin. Kahveniz gÃ¶z gÃ¶z baloncuklar oluÅŸmaya baÅŸlayacak.
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Bu aÅŸamada kalan suyu yavaÅŸ olacak ÅŸekilde ve dairesel yÃ¶nde dÃ¶kÃ¼n. KarÄ±ÅŸtÄ±rma Ã§ubuÄŸunu kullanarak saÄŸa, sola ve yukarÄ±, aÅŸaÄŸÄ± hareketlerle sekiz saniye kadar karÄ±ÅŸtÄ±rÄ±n. Aeropressâ€™in itici parÃ§asÄ±nÄ± Ã¼zerine yerleÅŸtirin. Daha sonra yavaÅŸ bir biÃ§imde bastÄ±rÄ±n. Ellerinizle dengeli olarak bastÄ±rmaya Ã¶zen gÃ¶sterin. Demlenen kahvenizi Ä±sÄ±ttÄ±ÄŸÄ±nÄ±z bardaÄŸÄ±nÄ±zla dÃ¶kÃ¼p afiyetle tÃ¼ketin.
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CEZVE
Geleneksel lezzetimiz TÃ¼rk kahvesini hazÄ±rlamak iÃ§in kullandÄ±ÄŸÄ±mÄ±z cezveler genellikle alÃ¼minyum ya da bakÄ±rdan yapÄ±lÄ±r. Son yÄ±llarda sÄ±klÄ±kla ocak Ã¼stÃ¼ ya da elektrikli cezveler kullanÄ±lmaktadÄ±r. DiÄŸer kahve demleme yÃ¶ntemlerinden en bÃ¼yÃ¼k farkÄ± telve ve sÄ±vÄ± kÄ±smÄ±n birbirinden ayrÄ±lmadÄ±ÄŸÄ± tek demleme yÃ¶ntemi olmasÄ±dÄ±r.
Â TÃœRK KAHVESÄ° YAPMANIN PÃœF NOKTALARI
TÃ¼rk kahvesi yaparken kullandÄ±ÄŸÄ±nÄ±z su kahveniz kadar Ã¶nemlidir. KireÃ§siz, klorsuz tatlÄ± su ile kahveden daha iyi sonuÃ§ alÄ±rsÄ±nÄ±z. Suyunuzun soÄŸuk olmasÄ± da Ã¶nemlidir. SoÄŸuk suyla yapÄ±lan kahve daha iyi kÃ¶pÃ¼rÃ¼r.
Kahve-su oranÄ± da Ã§ok Ã¶nemlidir. 1 fincan kahve iÃ§in cezveye 2 Ã§ay kaÅŸÄ±ÄŸÄ± TÃ¼rk kahvesi koymalÄ±sÄ±nÄ±z. Kahvenin suyunu da fincanla Ã¶lÃ§erek koymanÄ±z hata yapmanÄ±zÄ± Ã¶nler. Ancak suyu koyarken fincanlarÄ± aÄŸzÄ±na kadar doldurmayÄ±n; kahve piÅŸtiÄŸinde telve ve kÃ¶pÃ¼ÄŸÃ¼n fincanÄ±nÄ±zÄ±n bir kÄ±smÄ±nÄ± dolduracaÄŸÄ±nÄ± unutmayÄ±n. Åžeker oranÄ±nÄ± ise tercihe gÃ¶re ayarlayÄ±n. Ancak genel olarak sade kahveye hiÃ§ ÅŸeker atÄ±lmazken, az ÅŸekerli kahveye yarÄ±m, orta ÅŸekerli kahveye 1, ÅŸekerli kahveye ise 2 kÃ¼p ÅŸeker atÄ±lÄ±r.