CEZVE Geleneksel lezzetimiz TÃ¼rk kahvesini hazÄ±rlamak iÃ§in kullandÄ±ÄŸÄ±mÄ±z cezveler genellikle alÃ¼minyum ya da bakÄ±rdan yapÄ±lÄ±r. Son yÄ±llarda sÄ±klÄ±kla ocak Ã¼stÃ¼ ya da elektrikli cezveler kullanÄ±lmaktadÄ±r. DiÄŸer kahve demleme yÃ¶ntemlerinden en bÃ¼yÃ¼k farkÄ± telve ve sÄ±vÄ± kÄ±smÄ±n birbirinden ayrÄ±lmadÄ±ÄŸÄ± tek demleme yÃ¶ntemi olmasÄ±dÄ±r.



Â TÃœRK KAHVESÄ° YAPMANIN PÃœF NOKTALARI



TÃ¼rk kahvesi yaparken kullandÄ±ÄŸÄ±nÄ±z su kahveniz kadar Ã¶nemlidir. KireÃ§siz, klorsuz tatlÄ± su ile kahveden daha iyi sonuÃ§ alÄ±rsÄ±nÄ±z. Suyunuzun soÄŸuk olmasÄ± da Ã¶nemlidir. SoÄŸuk suyla yapÄ±lan kahve daha iyi kÃ¶pÃ¼rÃ¼r.



Kahve-su oranÄ± da Ã§ok Ã¶nemlidir. 1 fincan kahve iÃ§in cezveye 2 Ã§ay kaÅŸÄ±ÄŸÄ± TÃ¼rk kahvesi koymalÄ±sÄ±nÄ±z. Kahvenin suyunu da fincanla Ã¶lÃ§erek koymanÄ±z hata yapmanÄ±zÄ± Ã¶nler. Ancak suyu koyarken fincanlarÄ± aÄŸzÄ±na kadar doldurmayÄ±n; kahve piÅŸtiÄŸinde telve ve kÃ¶pÃ¼ÄŸÃ¼n fincanÄ±nÄ±zÄ±n bir kÄ±smÄ±nÄ± dolduracaÄŸÄ±nÄ± unutmayÄ±n. Åžeker oranÄ±nÄ± ise tercihe gÃ¶re ayarlayÄ±n. Ancak genel olarak sade kahveye hiÃ§ ÅŸeker atÄ±lmazken, az ÅŸekerli kahveye yarÄ±m, orta ÅŸekerli kahveye 1, ÅŸekerli kahveye ise 2 kÃ¼p ÅŸeker atÄ±lÄ±r.