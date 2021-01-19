Adalet Birliği Serisi Filmleri - Justice League Serisinin İsimleri, İzleme Sırası, Vizyon Tarihleri, Konuları Ve Oyuncuları
Adalet birliği serisi oldukça fazla sevilen ve izlenen filmler arasında yer almaktadır. İlk olarak böyle bir film izlemeye başlamadan önce tüm seriyi elinizde bulundurmanızda fayda vardır. Adalet birliği serisi filmleri - Justice League serisinin isimleri, izleme sırası, vizyon tarihleri, konuları ve oyuncuları kimlerdir? Sizler için tüm detayları derledik.
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Adalet birliği filmi DC Comics kahramanları ile çekilmiş olan oldukça başarılı bir film serisi olarak bilinmektedir. Adalet birliği serisi üç filmden oluşmaktadır. Adalet birliği film serisi bilim kurgu ve aksiyon türünde olan ve birçok DC karakterini içeren popüler bir film serisi olarak bilinmektedir.
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Adalet Birliği Serisi Filmleri ve İsimleri
İlk olarak 2013 yılında Çelik Adam filmi vizyona girmiştir. Ardından 2016 yılında Batman ve Superman: Adaletin Şafağı filmi vizyona girmiştir. Son olarak ise 2017 yılında Justice League filmi vizyona girmiştir.
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Adalet Birliği Serisi İzleme Sırası
Film serisini izlemeye başlamak için serinin ilk filmini tercih edebilirsiniz. Öncelikli olarak 2013 yılında çıkmış olan Çelik Adam filmini izleyerek seriye güzel bir başlangıç yapabilirsiniz. Ardından ise 2016 yılında vizyona girmiş olan ve Çelik Adam filminin devamı niteliğinde olan Superman; Adaletin Şafağı filmini izleminiz önerilmektedir. Serinin son filmi ise Justice League olarak bilinmektedir.
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Filmlerin çıkış tarihlerini göz önünde bulundurarak da bir izleme sırası oluşturabilirsiniz.
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Çelik Adam Filmi Hakkında Kısa Bir Bilgi
Çelik adam filmi bilim kurgu ve aksiyon kategorisinde yer almakta olan bir filmdir. Aynı zamanda DC kahramanlarından oluşmakta olan bir film olma özelliğine sahiptir. Seri tam olarak üç filmden oluşmaktadır.
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Çelik Adam Filmi Konusu
Çelik Adam filminde; hikâyenin ilk başlangıcı anlatılmaktadır. Çökmekte olan gezegende yapılan bir darbe sonucunda, Superman'ın babası buna engel olmak istemektedir. Bu sırada da oğlunu dünyaya gönderir. Darbe sona erdiğinde Superman'ın arkasından darbecilerinde dünyaya gitmesiyle devam eder. 21 Haziran 2013 tarihinde vizyona girmiştir.
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Çelik Adam Filmi Oyuncuları ve Yönetmeni
- Henry Cavill
- Amy Adams
- Michael Shannon
- Diane Lane
- Kevin Costner
- Russell Crowe
- Antje Traue
- Laurence Fishburne.
Filmin yönetmenliğini ise Zack Snyder yapmıştır.
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Batman ve Superman: Adaletin Şafağı Filmi Hakkında Kısa Bir Bilgi
Film hem Batman hem de Superman'in yer almış olduğu ilk canlı aksiyon filmi olma özelliğine sahiptir. Bilim kurgu ve aksiyon filmleri kategorileri arasında yer almakta olan Batman ve Superman: Adaletin Şafağı aynı zamanda da bir macera filmi olarak kendisini göstermektedir.
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Batman ve Superman: Adaletin Şafağı Filmi Konusu
Batman tarafından Superman'ı durdurmak amaçlı yaptığı faaliyetleri göstermekte olan bir film olarak ifade edilebilir. Film, 25 Mart 2016 tarihinde vizyona girmiştir.
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Batman ve Superman: Adaletin Şafağı Filmi Oyuncuları
- Ben Affleck
- Henry Cavill
- Gal Gadot
- Amy Adams
- Jesse Eisenberg
- Holly Hunter
Filmin yönetmeni ise Zack Snyder' dir.
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Justice League Filmi Hakkında Kısa Bir Bilgi
Serinin üçüncü ve son filmi olma özelliğine sahiptir. Aksiyon ve macera türünde olan film oldukça sevilerek izlenen ve beğenilen bir film olarak bilinmektedir. Kötü bir karakterin karşısına tüm DC karakterlerinin birleşerek çıkmasını konu alan bir filmdir. Batman tüm ekibi toplayarak dünyayı kurtarmak ister. Film, 17 Kasım 2017'de vizyona girmiştir.
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Justice League Oyuncuları ve Yönetmeni
- Ben Affleck
- Henry Cavill
- Gal Gadot
- Ezra Miller
- Jason Momoa
- Ray Fisher
Filmin yönetmenliğini bu kez Zack Snyder ile birlikte Joss Whedon üstlenmiştir.