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GeriGüzellik Bakım Acısız Ağda Nasıl Yapılır?
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Hürriyet
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Haberler >Mahmure >Güzellik Bakım>Acısız Ağda Nasıl Yapılır?
Güzellik Bakım

Acısız Ağda Nasıl Yapılır?

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İstenmeyen tüylerden kurtulmak için kadınların uzun süredir kullandığı bir yöntem olan ağda çok kullanılmasının yanı sıra acı veren bir yöntem olduğundan oldukça korkulan bir uygulama.

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Ağdanın dezavantajlarından çekinerek, zamanla tüyleri azaltması gibi avantajlarından da yararlanamıyorsanız, ağda yerine jilet kullanmaya başladıysanız bu haber tam size göre!

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Çünkü ağdanın sebep olduğu acıyı en aza indirgemek hiç de zor değil. İşte kadınlar için bir işkence niteliği taşıyan ağdanın acısız olmasını sağlamak için birkaç ipucu...

41-) Acısız ağda için zaman seçimi :
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1-) Acısız ağda için zaman seçimi :

Bayanların özellikle adet dönemi ve adet dönemi yakınlarında ağda yapmamaya dikkat etmeleri gerekir .Çünkü bu dönem yaklaştıkça cilt fazlasıyla hassaslaşır ve acı çok daha fazla hissedilir. B

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u dönemlerde ağda yapmamaya özen gösterin ki acınız ikiye katlanmasın. Bitkisel Yollarla Tüy Dökme Yöntemlerini Öğrenmek İçin Tıklayınız!

62-) Acısız ağda öncesi ağrı kesici:
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2-) Acısız ağda öncesi ağrı kesici:

Ağdaya başlamadan 30 dakika önce ağrı kesici alın. Ağrı kesici içmek vücutta hafif bir uyuşmaya neden olduğundan ağda öncesi içmeniz işe yarayacaktır. Ağrı kesiciyi kahve ile birlikte içerseniz daha fazla hafifletici etki gösterecektir.

73-) Acısız ağda öncesi bakım :
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3-) Acısız ağda öncesi bakım :

Ağda yapacağınız bölgeyi sabunlu su ile iyice yıkayın ve kurulayın. Kuruladığınız bölgeye az miktarda bebek pudrası sürün. Acıyı azaltacaktır. Bölgenin yumuşak olması, ağda işlemlerinin de kolay olmasını sağlar.

84-) Acısız ağda için ortam seçimi :
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4-) Acısız ağda için ortam seçimi :

Ağda yapacağınız yer çok önemli. Sıcak yerde yapılan ağda daha fazla acı çekmeye sebep olur. Onun için ağda yapacağınız ortam kışın soğuk oda , yazın ise klimalı oda olmalıdır.

95-) Acısız ağda için krem bakımı :
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5-) Acısız ağda için krem bakımı :

Ağda yapmadan önce acıyı azaltan kremler kullanabilirsiniz. Kremi ağda yapacağınız bölgeye sürüp uyuşmasını bekleyip acısız bir ağda yapabilirsiniz.

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Eczanelerden alabileceğiniz bu kremleri ağda yapmadan 1-2 saat önce sürerek uyuşturduktan sonra ağdaya başlanabilir.

116-) Acısız ağda için ağda çeşitleri :
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6-) Acısız ağda için ağda çeşitleri :

Acı çekmemek için ağdanın türü de önemlidir. Ilık ağda diye anılan şekerli ağdalar deriye daha çok yapıştığından çekme esnasında deriden daha zor ayrılır ve acımasına sebep olur. Ama ılık ağda değil de sir ağda kullanmak acıyı biraz daha azaltır.

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Sir ağdaların özelliği sadece tüylere yapışmasıdır. Kıllara yapışarak sadece kıl köklerini çeker ve acının daha az hissedilmesini sağlar.

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Pudralı sir ağdalar içerdikleri pudra özellikleriyle acının gittikçe azalmasına neden olur . Acının azalmasının bir diğer sebebi de kıl köklerinin güçsüzleşerek acıyı daha az hissettirmesidir.

147-) Acısız ağda için tüylere dikkat :
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7-) Acısız ağda için tüylere dikkat :

Ağdayı tüylerin çıkış yönüne doğru uygulayın . Ağdayı sürerken ince sürmeye özen gösterin ki kalın tabaka ağdanın çekilmesini zorlaştırır ve canınız acır .Sürüp çektiğiniz ağdayı arka arkaya aynı yere uygulamayın ki hem cildiniz daha fazla acımasın hem de tahriş olmasın.

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