Acısız Ağda Nasıl Yapılır?

6-) Acısız ağda için ağda çeşitleri : Acı çekmemek için ağdanın türü de önemlidir. Ilık ağda diye anılan şekerli ağdalar deriye daha çok yapıştığından çekme esnasında deriden daha zor ayrılır ve acımasına sebep olur. Ama ılık ağda değil de sir ağda kullanmak acıyı biraz daha azaltır.