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Açık Havada Spor Yapmak İçin 5 Neden

Havalar soğudu diye artık dışarıda spor yapılmaz demeyin! Spor yapmak için çoğu zaman kapalı salonları tercih etsek de uzmanlar açık havada yapılan sporun hem beden hem de zihin için daha faydalı olduğu konusunda hemfikir. İşte kış bile olsa açık havada spor yapmak için 5 neden...