Açık Havada Spor Yapmak İçin 5 Neden

Havalar soğudu diye artık dışarıda spor yapılmaz demeyin! Spor yapmak için çoğu zaman kapalı salonları tercih etsek de uzmanlar açık havada yapılan sporun hem beden hem de zihin için daha faydalı olduğu konusunda hemfikir. İşte kış bile olsa açık havada spor yapmak için 5 neden...
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1
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Depresyonu önlüyor
Açık havada yapılan spor kan basıncını artırıyor. Mutluluk hormonu olarak bilinen endorfin daha fazla salgılanacağı için rahatlamış ve zinde hissedersiniz.
2
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Araştırmalara göre açık havada spor yapan insanlarda depresyon riski çok daha az. Yüksek motivasyonla kişinin kendine olan güveninin artmasında da önemli rol oynuyor.
3
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Yaşlanmayı geciktiriyor
Açık havada yapılabilecek en iyi spor kuşkusuz ki tempolu yürüyüş. Yürüme bandında yaptığınız yürüyüşten daha etkili olan parklarda yapacağınız en az yarım saatlik tempolu yürüyüşle kilo kontrolünüzü sağlayacağınız gibi yaşlanmanın da önüne geçebilirsiniz.
4
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Kalp krizini engelliyor
Bisiklet sürmek ise yürüyüşle birlikte yapabileceğiniz bir diğer egzersiz. Yapılan araştırmalara göre açık havada bisiklet sürmenin kalp krizi ve yüksek tansiyon hastalıklarının önüne geçildiği kanıtlanmıştır.
5
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Uykusuzluğa iyi geliyor
Uykusuzluk problemi olarak bilinen insomnia, açık havada yapılacak en az 30 dakikalık düzenli egzersiz ile yok edilebilir.
6
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Maruz kalınan güneş ışığı gece vücudunuzun uyku haline geçmesi için bir uyarıcı olur ve uykusuzluk probleminiz böylelikle ortadan kalkar.
7
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Zihin açıklığı sağlıyor
İlgi alanına göre farklılaşacak aktivitelerde tercihiniz yoga da olabilir. Açık havada yapılan yogayla birlikte nefes egzersizleri kan dolaşımını hızlandırıp oksijen tüketimini azaltır.
8
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Böylelikle beyne daha çok oksijen gider. Ciğerlere daha fazla oksijenin dolmasıyla odaklanabilme ve zihin açıklığı sağlanır.