Abiye modelleri - Kısa, uzun ve tesettür abiye elbise modelleri (2020)
Abiyeler bir kadının güzellik potansiyelinin tam olarak dışa vurumu için iyi bir fırsattır. Her ne kadar özel günler için tercih ediliyorsa da gece gezmeleri de abiye seçiminde son yıllarda büyük yer tutuyor. Tabii elbise seçiminde zamana ve mekana dikkat edilmesi ayrı bir önem taşıyor. Kır davetlerinde çiçekli ya da yumuşak tonlarda, uçuş uçuş abiyeler tercih edilirken, ağır düğün organizasyonlarında daha çok kırmızı, altın rengi, gümüş, siyah, gece mavisi renklerdeki abiyelerde değerli taşlara, dantellere ve payet detaylara yer veriliyor. Abiye seçerken vücut tipiniz de en az zaman ve mekan kadar önemli bir ayrıntı. Uzun boylu ince yapılı kadınlar, kısa abiye elbiseler başta olmak üzere her boyda abiye modellerini çarpıcı bir şıklıkla taşıyor. Eğer boyunuz daha kısa ise, bacak boyunuzu uzun gösterecek uzun dar kesim abiyeler tercih etmelisiniz. Tarzınız vücut tipine uygun parçalarla birleştirildiğinde, birbirinden şık abiyelerle olağanüstü görünmeniz mümkün. İşte sizi bir masal perisine dönüştürecek 2020 abiye modelleri…
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1
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Davetlerin gözdesi uzun kabarık abiye modelleri
İster açık mekanlardaki davetler isterse şık bir gece kıyafeti olarak düşünülsün, uzun ve kabarık abiye elbiseler kattığını ihtişamla her vücutta kendini gösterebilecek bir model! Gece organizasyonlarında dağınık bir topuzla ortaya çıkan muhteşem görüntüye hayran kalmamak neredeyse imkansız. Gün içinde katılacağınız bir kır düğününde ise aynı modeli dalgalı özgür bırakılmış saçlarla kombinleyebilir, elbisenizin kıvrımlarına uyum sağlayabilirsiniz. Yüksek topuklu stiletto ayakkabı tercihiyle her vücut tipine yakışabilen bu abiye modelleriyle dikkatleri üzerinize çekmeye hazır olun!
2
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Altın rengi kısa abiye elbiselerle ışıldayın
Daha çok gece davetlerinde ve düğün sonrası eğlencelerde tercih edilen kısa abiye elbiseler, parıltısıyla geceye iz bırakan bir model olma özelliği taşıyor. Yeterince ışıltılı olan bu abiye için ayrıca saçınıza ve aksesuarlarınıza özen göstermenize gerek bile kalmaz. Dans ederken baş döndürmeye hazırsanız, bu model tam size göre!
3
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Siyah renkte abiye elbiseler çizginizi belli eder
Ne olursa olsun riske girmekten çekiniyor ve siyah renkten vazgeçemiyorsanız, bir numaralı tercihiniz hafif dekolteli bir abiye modeli olabilir. Aynı zamanda elbisenizi dikkat çekici bir aksesuarla hareketlendirerek asil bir görünüm elde edebilirsiniz.
4
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Uzun şifon abiyelerle duru güzelliğinizi açığa çıkarın
Şüphesiz kır düğünlerinin favorisi uzun şifon abiyeler! Uçuş uçuş görünümü ve yırtmacıyla gün ışığına meydan okurken, aynı zamanda zarafetinizi ön plana çıkarmanız mümkün.
5
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Payetli kısa abiye elbiseler gecenin ışıklarıyla bütünleşir
Payet detaylı kısa elbiseler gece boyunca ışıkların altında tüm gözleri üzerinize çeker ve rahat dans etmeniz için kolaylık sağlar. Elbisenizle uyumlu dağınık saçlarınızla kendiniz gibi olmanın tadını çıkarın!
6
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Taş detaylı uzun kabarık abiye modelleri
Düğün davetlerinde gelinden sonraki favori olmaya aday bu modellerle, şıklığınızı ve asaletinizi konuşturun! Her bir detayı özenle dikilmiş değerli taşların ağırlığı görüntünüze yansırken, gösterişli bir organizasyonda kesinlikle gözde elbiselerden biri olabilir.
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Tesettür abiye elbiseler şıklıkta yarışıyor
Davetlerin en zarifi ve gösterişlisi olmaya aday tesettür abiye modellerinde, birçok detay göze çarpıyor. Uzun tül kuyruklar, ince işlemeler ve ayrıca tasarım gerektiren eşarp modelleriyle tesettür modası ayrı bir yer tutuyor.