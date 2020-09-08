Abiye modelleri - Kısa, uzun ve tesettür abiye elbise modelleri (2020)

Altın rengi kısa abiye elbiselerle ışıldayın Daha çok gece davetlerinde ve düğün sonrası eğlencelerde tercih edilen kısa abiye elbiseler, parıltısıyla geceye iz bırakan bir model olma özelliği taşıyor. Yeterince ışıltılı olan bu abiye için ayrıca saçınıza ve aksesuarlarınıza özen göstermenize gerek bile kalmaz. Dans ederken baş döndürmeye hazırsanız, bu model tam size göre!