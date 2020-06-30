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GeriÜnlü Kombinleri Abartısız Ama İddialı: Heidi Klum Stili
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Hürriyet
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Haberler >Mahmure >Moda >Ünlü Kombinleri>Abartısız Ama İddialı: Heidi Klum Stili
Ünlü Kombinleri
MAHMURE ÖZEL

Abartısız Ama İddialı: Heidi Klum Stili

Modelliği bırakan ve şimdilerde sunuculuk ile tasarımcılık üzerinde yoğunlaşan Heidi Klum, davetlerde ve sokaklarda stilini en beğendiğimiz ünlülerden. Onu hiçbir zaman özensiz kıyafetlerle görmedik. Gelin Klum’un abartısız ama iddialı stilini beraber inceleyelim…

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Victoria’s Secret meleği olduktan sonra adını tüm dünyaya duyuran Heidi Klum, on parmağında on marifet olan ünlülerden. Klum, modelliğin yanı sıra oyunculuk, sunuculuk, yapımcılık, şarkıcılık ve moda tasarımcılığı da yapıyor.

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Stil konusunda da oldukça başarılı olan Alman model, kendine bakmayı ve iyi giyinmeyi çok seviyor. Sadece davetlere katılırken şık olmayı doğru bulmayan Klum, sokak stiline en fazla önem verenler arasında.

3Jean pantolona Heidi imzası
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Jean pantolona Heidi imzası

Heidi Klum, günlük hayatında jean pantolon kullanmayı fazlasıyla seviyor. Jeanleri en çok ceket ve stilettolar ile tamamlıyor.  Güneş gözlükleri ise vazgeçilmez aksesuarlarından.

4Siyah rengi seviyor
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Siyah rengi seviyor

Heidi’nin en sevdiği renklerden biri kesinlikle siyah. Davetlerde de sokak stilinde de siyah parçalara sıkça yer veriyor. Hatta çoğu zaman baştan ayağa siyah kombinler yapıyor.

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Klum’un sarı saçlarıyla harika bir tezat oluşturan siyah kombinleri ona çok yakışıyor.

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Heidi siyahı çok sevse de renkli kombinlerden ödün vermiyor. Sokak stilini çok beğendimiz Heidi Klum, bazen baştan aşağı sarı giyinerek içimizi açıyor.

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Bazen ise salaş stili kendine göre yorumluyor ve “Hem rahat hem de şık olabilirim” diyor. Bizce bunu çok da güzel başarıyor.

8Kırmızı halıların aranan ismi
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Kırmızı halıların aranan ismi

Tabii ki Heidi’yi de bazen rüküş görebiliyoruz ama genel olarak sokak stilinde bu kadar ilgi çekici olan birinin kırmızı halı gibi özel davetlerde başarısız olması imkansız gibi gözüküyor.

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Özel davetlerde ne giyerse giysin bakışları üzerine toplamayı başarıyor. Genelde abartıya kaçmadan, vücut hatlarını ortaya çıkaran kostümler tercih eden ve saç makyajda da tercihini sadelikten yana kullanan Heidi Klum, hiçbir zaman zarafetinden ödün vermiyor.

Kaynak Fotoğraflar: Backgrid USA, Depophotos

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