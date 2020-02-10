92. Oscar Ödülleri Sahiplerini Buldu! İşte Törende Yaşananlar...
92. Oscar Ödülleri, Los Angeles'taki Dolby Tiyatrosu'nda düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Geceye güney Kore yapımı 'Parasirte' filmi damga vururken, sürpriz gelişmeler de yaşandı. İşte Oscar Ödülleri kazananları ve törende yaşananlar...
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92. Oscar Ödülleri törenine, Güney Kore yapımı 'Parasite' filmi, deyim yerindeyse damga vurdu. Film, En İyi Yönetmen (Bong Joon Ho), En İyi Uluslararası Film ve En İyi Orijinal Senaryo ödüllerini kazandı.
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6 dalda aday olan ve 4 ödül kazanan 'Parasite', İngilizce olmayan bir film olarak En İyi Film seçilmesiyle Oscar tarihine geçti.
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Törende önce En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu ödülü açıklandı. Ödülü, herkesin beklediği gibi Once Upon a Time In Hollywood (Bir Zamanlar Hollywood'da) filmiyle Brad Pitt kazandı.
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Daha önce 12 Yıllık Esaret filmiyle yapımcı olarak Oscar kazanan Pitt, oyunculuk dalında ilk Oscar'ını almış oldu.
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En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Ödülü, Marriage Story filmindeki performansıyla Laura Dern'e gitti.
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Oscar Ödülleri törenine ilk kez 45 yıl önce adaylar arasında yer alan annesi Diane Ladd'in yanında 8 yaşındayken katılan Dern, kendi aday olduğu törene de annesi ile katıldı.
Usta oyuncu, ödül kazandığı açıklandığında annesine sarılarak sevincini paylaştı.
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Gecede En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'nün sahibi Judy filmi ile Renee Zellweger oldu.
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Oyuncu, Giorgio Armani imzalı elbisesi ile kırmızı halıda herkesi büyüledi.
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En İyi Erkek Oyuncu Oscar'ı, herkesin tahmin ettiği gibi Joker filmi ile Joaquin Phoenix'e gitti.
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2020'nin En İyi Erkek Oyuncusu, En İyi Kadın Oyuncusu ve En İyi Yardımcı Erkek Oyuncusu...
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Kırmızı halının en dikkat çeken isimlerinden biri Natalie Portman'dı. Geceye Dior imzalı bir elbise ile katılan oyuncu, elbisesinde Oscar’a aday gösterilmeyen kadın yönetmenlerin isimlerini taşıyarak, sektördeki cinsiyet eşitsizliğini protesto etti.
Portman, 2011 yılında Siyah Kuğu filmindeki rolüyle En İyi Kadın Oyuncu Oscar'ını kazanmıştı.
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İşte Oscar kazananların tam listesi...
En iyi film: Parazit
En iyi yönetmen: Bong Joon Ho (Parazit)
En iyi kadın oyuncu: Renee Zellweger (Judy)
En iyi erkek oyuncu: Joaquin Phoenix (Joker)
En iyi yardımcı erkek oyuncu: Brad Pitt
En iyi yardımcı kadın oyuncu: Laura Dern (Marriage Story- Evlilik Oyunu)
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En iyi uluslararası film: Parazit
En iyi görüntü yönetmeni: 1917
En iyi animasyon: Toy Story 4
En iyi kısa animasyon: Hair Love
En iyi orijinal senaryo: Bong Joon Ho ve Jin Won Han (Parazit)
En iyi uyarlama senaryo: Taika Waititi (Jojo Rabbit)
En iyi kısa film (Canlı aksiyon): The Neighbors’ Window
En iyi prodüksiyon tasarımı: Once Upon a Time In Hollywood (Bir Zamanlar Hollywood'da)
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En iyi kostüm tasarımı: Küçük Kadınlar (Little Women)
En iyi belgesel: American Factory
En iyi kısa belgesel: Learning to Skateboard in a War Zone If You’re a Girl