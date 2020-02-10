92. Oscar Ödülleri Sahiplerini Buldu! İşte Törende Yaşananlar...

En iyi uluslararası film: Parazit



En iyi görüntü yönetmeni: 1917



En iyi animasyon: Toy Story 4



En iyi kısa animasyon: Hair Love



En iyi orijinal senaryo: Bong Joon Ho ve Jin Won Han (Parazit)



En iyi uyarlama senaryo: Taika Waititi (Jojo Rabbit)



En iyi kısa film (Canlı aksiyon): The Neighbors’ Window



En iyi prodüksiyon tasarımı: Once Upon a Time In Hollywood (Bir Zamanlar Hollywood'da)