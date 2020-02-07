9 Şubat Aslan Dolunayının Burçlara Etkileri

İKİZLER BURCU *Hayatta asla çok yankılanan bir gök gürültüsü olmayın. Daima insanlara kendini iyi hissettiren tatlı bir rüzgâr olun.*Ego savaşlarından ve ilişkilerinizdeki istikrarsızlıktan çıkın.*Şu anda hiçbir şey imzalanmadı, mühürlenmedi veya teslim edilmediİzleyin, bekleyin ve bu arada sosyalleşin!