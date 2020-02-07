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GeriAstro Gündem 9 Şubat Aslan Dolunayının Burçlara Etkileri
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Haberler >Mahmure >Astroloji >Astro Gündem>9 Şubat Aslan Dolunayının Burçlara Etkileri
Astro Gündem

9 Şubat Aslan Dolunayının Burçlara Etkileri

9 Şubat Pazar günü İstanbul saatiyle 10.30’da Aslan burcunda bir dolunay gerçekleşecek. Astrolog Aygül Aydın, etkisini oldukça güçlü ve değiştirici şekilde hissedeceğimiz bu dolunayın etkilerini 12 burç üzerinde yazdı.

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1

9 Şubat 2020'de gerçekleşecek olan Aslan dolunayı ile bazı ağır sonuçları olacağını düşündüğümüz konularda sınırları zorlamaya ve bir şeyler yapmaya istekli tarafımızın tetikleneceğinin mesajını veriyor.

2KOÇ BURCU

KOÇ BURCU

*Sevginizi hak edenlere verin. Kalbinizin ateşinin başka bir kalpte parlamasına izin verin.*Kendinizi şımartın!*Ne kadar iyi hissettiğiniz, çektiğiniz şeyi körükler.*Fazla mütevazilik de bazen çok iyi olmayabilir.

3BOĞA BURCU

BOĞA BURCU

*Evinizi her zaman bir kale gibi hissedin ve kendi yaşam alanınıza değer verin. Her sabah uyandığınızda, hayatınızı inşa etmenin zamanının geldiğini hatırlayacaksınız.*Kapınızı çalacak bir fırsata karşı hazır olun.*Geri dönmekten ve alınmayan bir yolu keşfetmekten korkmayın.

4İKİZLER BURCU

İKİZLER BURCU

*Hayatta asla çok yankılanan bir gök gürültüsü olmayın. Daima insanlara kendini iyi hissettiren tatlı bir rüzgâr olun.*Ego savaşlarından ve ilişkilerinizdeki istikrarsızlıktan çıkın.*Şu anda hiçbir şey imzalanmadı, mühürlenmedi veya teslim edilmediİzleyin, bekleyin ve bu arada sosyalleşin!

5YENGEÇ BURCU

YENGEÇ BURCU

*Dünyadaki en büyük zenginlik zamandır. Gücünüze güç katmak için anı kullanmayı iyi bilin.*Bu değer sistemini güçlendirin.*Gitmek istediğiniz yere ekstra zaman ayırın.*İstediğiniz şeyi elde etmek söz konusu olduğunda yeni bir anlaşma yapın.

6ASLAN BURCU

ASLAN BURCU

*İnsanlara her zaman güneş gibi ışık saçmalısınız. Saçtığınız bu ışığı iyilikle yoğurun. *Bunu bir daha asla unutmayacaklardır.*Aşk konusunda değişime hazır olun.*İlişkinizin şartlarını yeniden dengeleyin.*Yeni bir fırsat yakalayın.

7BAŞAK BURCU

BAŞAK BURCU

*Gitmekten korkarsanız hayatın zorlukları her zaman karşınıza çıkar. *İyi şeyler zaman alır.*Sıçramadan önce tüm konuşmalarınızı yapın. Anlaşmalarınızı imzalayın.*Bu anlaşma için ince ayar yapmaya zaman ayırın.*Uzlaşmanız, sizin için en doğru olanı olacaktır.

8TERAZİ BURCU

TERAZİ BURCU

*Sizi kaldırabilecek insanlarla hayatınızı paylaştığınızda mutluluk sizindir.*Aşk, doğru yerlerde bulunur ve siz gerçekten isterseniz bütün yerler doğrudur!*ARANMADIK yer bırakmayın ve artık fırsatlarınızı bulun.*Kariyerinize güç katın.

9AKREP BURCU

AKREP BURCU

*Dünyanın zirvesine çıkın. Böylece insanlar sizin görkeminizi görmeye başlarlar. Şimdi tahtı ele geçirin ve maneviyatınızı güçlendirin. *Başarılı olmak için neye ihtiyacınız var?*Projelerinizdeki son rötuşları yapın.

10YAY BURCU

YAY BURCU

*Siz gökyüzünde uçan bir kuşsunuz. Sorumlu olduğunuz alanı bırakıp, başka alana geçtiğinizde neler yapabileceğinizi hayal edin. *Dünya senin istiridyen ve sen bir incisin!*Evde olduğunu ve ait olduğunu hissetmek için neye ihtiyacınız var?*Öne çıkmaya ve fark edilmeye cesaret et!

11OĞLAK BURCU

OĞLAK BURCU

*Sizinle birlikte yürüyen ve aynı zamanda ruhunuzu iyileştiren yol arkadaşınızı bulun. Eğer size iyi gelmezse gitmesine izin verin.*Benlik saygınızı yüksek tutun.*Şimdiye kadar cesaretin ne olmadığını sormaya cesaret edin.*Güzel bir gelecek inşa etmek için gerekli malzemeler önünüze geliyor.

12KOVA BURCU

KOVA BURCU

*Sizin özgürlük ihtiyacınızı anlayan ve her zaman yanınızda olacak biriyle arkadaş olun.*Kimseye sizle tartışacak lüksü vermeyin.*Kendinizi uzun vadeli sorunlardan kurtarın.*Başkalarının sizi nasıl gördüğünü öğrendiğinizde bunları bir yansıma görün ve iyileştirin.Eleştiriler bazen iyidir.

13BALIK BURCU

BALIK BURCU

*İşiniz her zaman bir yük olmaz. *Gülmenin bir yolunu bulursanız, yaptığınız işi daha da çok seversiniz.*Detayların ortaya çıkmasını bekleyin.*Sizi değersizleştiren her şeyden ve herkesten uzak durun.*İş hayatınız için istikrara ihtiyacınız var.*Daha iyi bir şey beklemenin zamanı geldi mi?

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