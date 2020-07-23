9 Soruda Evde Check-up

Diş ve diş eti sorunları başka hastalıkların göstergesi olabilir mi? Dişeti kanamaları en sık diş eti hastalıklarına bağlı görülmektedir. Kandaki pıhtılaşmanın zayıfladığı kan hastalıklarında da tekrarlayan dişeti kanamaları olabilir Kan şekerindeki kontrolsüz yükseklikler diş eti sağlığını bozan önemli bir durumdur. Sjögren sendromu bir bağ doku hastalığıdır ve tükürük bezlerinin aktivitesini bozar, tükürük salgısında azalma yapar.



Dolayısıyla diş çürükleri ve diş eti hastalıkları daha sık görülür. Ağız kokusu yakınmaları pek çok insanın mustarip olduğu bir durumdur. Diş çürükleri, apseler, tartarlar ağız kokusunun en sık nedeni olmakla beraber midede gastrit varlığında da ağız kokusu olabilmektedir. Eğer diş problemleri yoksa mideye yönelmek gerekir.



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