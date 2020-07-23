9 Soruda Evde Check-up

Tiroit hastalıkları nasıl anlaşılır?
Hipotiroidi, kanda tiroid hormonunun az miktarda bulunması durumudur. Hipotiroidi durumunda metabolizma yavaşlar, halsizlik, depresif ruh hali, kilo alma, saçlarda kuruluk, yüzde ödem, ses kalınlaşması, üşüme, soğuğa dayanıklılıkta azalma, kabızlık, kalpte ritim yavaşlaması, uzun süren kontrolsüz durumlarda ise kalp yetmezliği gelişebilir. Hipertiroidide ise metabolizma hızlıdır. Çabuk yorulma, saçlarda incelme dökülme, gözlerde irileşme, iştah artışına rağmen kilo verme, terleme, sıcağa tahammülsüzlük, sinirlilik, çarpıntı ve ishal meydana gelebilir.