7 MayÄ±s Akrep DolunayÄ±nÄ±n Etkileri NasÄ±l Olacak?

Terazi Bu dolunay ile birlikte iliÅŸkiler konusunda anlaÅŸÄ±lmanÄ±n sizin iÃ§in oldukÃ§a zor olduÄŸunu gÃ¶zlemlemiÅŸ olabilirsiniz. Ama bu dolunayla ciddi kararlar verme noktasÄ±ndasÄ±nÄ±z. Kendi huzurunuzu dÃ¼ÅŸÃ¼nmelisiniz. Bu dolunay etkisiyle idealleriniz ve hayalleriniz ile zayÄ±flÄ±k ve duygusal karÄ±ÅŸÄ±klÄ±ÄŸÄ±nÄ±za arasÄ±nda kalmanÄ±za neden olurken,Â hayatÄ±nÄ±zda en Ã§ok arzu ettiÄŸiniz konulara ise bir o kadarÂ yaklaÅŸtÄ±racaktÄ±r.Â Herhangi bir sÄ±rrÄ± aÃ§Ä±ÄŸa Ã§Ä±karacak ve samimi olduÄŸunuzuÂ dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼z iliÅŸkilerinizde bazÄ± gerÃ§eklerle yÃ¼zleÅŸebilirsiniz. HÄ±zlÄ± ve olumlu bir deÄŸiÅŸim getirecek. GÃ¼vensizlik ve hayal kÄ±rÄ±klÄ±ÄŸÄ±Â yeriniÂ heyecan ve tutkuÂ duygularÄ± ile deÄŸiÅŸim gÃ¶sterecektir.Â Hem maddi anlamda hem de manevi anlamda daha Ã¶nceden belirlediÄŸiniz ve sÃ¼rekli Ã§abaladÄ±ÄŸÄ±nÄ±z konularda bÃ¼yÃ¼me ve mutluluÄŸu yakalama fÄ±rsatÄ±Â sunacaktÄ±r. YeniÂ baÅŸlangÄ±Ã§lar ve geÃ§miÅŸ temizliÄŸi iÃ§inÂ harika zaman dilimi olduÄŸunu sÃ¶yleyebiliriz.