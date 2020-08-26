6 Soruda Hamilelik ve Sonrasında Spor

3-Gebelik egzersizleri yaparken nelere dikkat edilmelidir? Fiziksel kapasitesi ve durumu belirlenmiş anne adayları için en önemli nokta hormonel yapılarına etki edecek bir egzersiz yapmamaları. Bunun örneklendirecek olursak, bebeğin oluşumu için en önemli hormonlardan bir tanesi östrojen hormonu. Gebelik esnasında salınımı 130 kat artışla oluyor. Bu dönemde siz vücutta farklı bir hormonu tetikleyecek ya da baskılayacak bir egzersiz yaparsanız bebeğin gelişimi ve hamileliğin gidişatı olarak risk grubunun içerisine girebilirsiniz.



Bunun yanında doğru egzersiz seçimi sizin ve bebeğinizin sağlıklı bir gebelik geçirmesine büyük katkı sağlayacaktır. Tabii ki gebelik durumlarında sadece fiziksel kapasitelerimiz ve hormonlarımız değil, aynı zamanda bebeğin anne karnındaki pozisyonu, sağılığı da egzersiz seçimi yaparken belirleyici unsurlar oluyor. Bu durumlar göz önüne alındığında bir uzman tarafından bu yönlendirmenin yapılması en doğru ve sağlıklı sonuçları beraberinde getirir.