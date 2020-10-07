6 Aylık Serüven Başladı: Bu Süreçte Neler Yapılmalı?
Işık kaynağımız, yıldızımız Güneş’imizin 21 Eylül itibariyle 6 aylık yeni bir serüveni başladı. Artık dış faaliyetler iç eylemlere dönüşüyor ve iç ile dış uyumlanıyor. Karanlığın tam hakim olacağı 24 Aralık’ta yılın en kısa günü yaşanacak. O zamana kadar içi besleyecek, sorumluluklar alacak, içe dönecek ve doğanın ölümüne hazırlanacağız. Astrolog Kenan Yasin Bölükbaşı bu süreçte neler yapılmalı, ne gibi aktivetelere yönenilmeli sorularına yanıt veriyor.
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Bu dönem ilgilendiğimiz alanlarla ilgili bilgi depolamak, bilgileri paylaşmak, grup aktiviteleri içerisinde olmak, sevdiğimiz ve merak ettiğimiz alanlarla ilgili araştırmalar yapma zamanıdır.
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Gölge ve ışığın barıştığı 21 Eylül Ekinoks Günü’nü atlattık. Bu döngü, aydınlık ve karanlığın eşitlendiği, dengelendiği yılın en önemli zamanıdır. Bu süreçte eril ve dişil özellikler, Yin ve Yang uyumlu hale gelir.
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Bu uyum ve dengeyi “Terazi Burcu” anlatır. Burcun sembol glifine baktığımızda, yuvarlak şekli Güneş’e ve alt çizgiyi de ufuk çizgisine benzetebiliriz. Görünen o ki, ana ışık kaynağımız ve yıldızımız olan Güneş, Terazi Burcu sembolünde ufukta alçalıyor, batıyor demek.
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Artık ışık içte yükselecek, karanlık tarafı aydınlatacak demek. Çağlardan beri ezoterik kadim bilgeler bize Mart ile Eylül arasındaki ayların maddi, zahiri ve dışsal hedef ve eylemlerle ilişkili olduğunu belirttiler. Gücün fiziksel ve dış alemde baskın olduğu zamanların bu aralıkta olduğunu belirttiler.
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Şimdi ise ışık kaynağımız, yıldızımız Güneş’imizin 21 Eylül itibariyle 6 aylık yeni bir serüveni başladı. Artık dış faaliyetler iç eylemlere dönüşüyor ve iç ile dış uyumlanıyor. Karanlığın tam hakim olacağı 24 Aralık’ta yılın en kısa günü yaşanacak. O zamana kadar içi besleyecek, sorumluluklar alacak, içe dönecek ve doğanın ölümüne hazırlanacağız.
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Doğanın ölümü yeniden doğum için önemli bir döngüdür. Nasıl ki yapraklar sararır, düşer ve toprağa gübre olur; bu zamanlarda yeniden parlamak yerine, yeniden parlayacağımız zamana kadar kendi gücümüzü toplamak için içe dönmeyi başarmak gerekir.
Bu süreçte Güneş’inizi içinizde aydınlatın. Kendinizi içte süslemeye çalışın. Yeni kitaplar alın, yeni eğitimlere katılın. Yeni serüvenler için kendinizi geliştirmeye niyetlenin.
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Terazi Burcu Venüs tarafından yönetilir
Venüs haz, tutku ve keyif gezegenidir. Fakat yaşam haz, tutku ve keyifle idame ettirilemez. Yaşam, bilgiye ulaşanlar için kapılarını açar. Bilgi diğer her şeyden üstündür. Bilmek, öğrenmek ve keşfetmek için hava elementi burçları aktive etmemiz gerekir.
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Bunlar; İkizler, Terazi ve Kova burçlarıdır. Tam bu dönemde ise haz, tutku ve keyif gezegeni Venüs; bilgi, araştırma ve farkındalık elementi olan havanın burcuna yani Terazi Burcu’na doğru yönlenir. Venüs’ün yönetimindeki terazi zamanı bizi bilgi, araştırma ve farkındalığa yöneltmek için keyif ve haz almamızı öğütler.
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Bu dönem ilgilendiğimiz alanlarla ilgili bilgi depolamak, bilgileri paylaşmak, grup aktiviteleri içerisinde olmak, sevdiğimiz ve merak ettiğimiz alanlarla ilgili araştırmalar yapma zamanıdır. Venüs süslenmek demekse bu dönem dışı değil içi süslemenin önemli olduğunu vurguluyor gökyüzü bizlere.
Sevgide fedakârlık yapmak, karşı tarafa hak tanımak, haklı olmanın getirdiği sorumlulukları algılamak şu dönem en önemli vazifelerimiz.