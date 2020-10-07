6 Aylık Serüven Başladı: Bu Süreçte Neler Yapılmalı?

Doğanın ölümü yeniden doğum için önemli bir döngüdür. Nasıl ki yapraklar sararır, düşer ve toprağa gübre olur; bu zamanlarda yeniden parlamak yerine, yeniden parlayacağımız zamana kadar kendi gücümüzü toplamak için içe dönmeyi başarmak gerekir.



Bu süreçte Güneş’inizi içinizde aydınlatın. Kendinizi içte süslemeye çalışın. Yeni kitaplar alın, yeni eğitimlere katılın. Yeni serüvenler için kendinizi geliştirmeye niyetlenin.