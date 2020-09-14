50 Yaş Üzeri Erkeklerin Seks Endişeleri!

Yaşla beraber bazı cinsel endişeler ve problemler de ortaya çıkabiliyor. Prof. Dr. Halim Hattat 50 yaş üzeri erkeklerde sıklıkla yaşanan endişeleri anlatıyor.
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1
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"Çok yavaş ve geç sertleşiyorum"
Yaşla birlikte gelişen hormon düşüşüne bağlı olarak 50’li yaşlarından sonra sertleşme yaşamak için penisin direkt uyarılması gerekebilir. Daha hızlı ve kolay sertleşebilmek için hormon takviyesi alabilirsiniz.
2
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"Eskisi gibi güçlü sertlik elde edemiyorum"
En sert ereksiyonlar genelde ergenlik döneminde yaşanıyor. Yaşla birlikte hormonların ve kan damarlarının yapısal olarak farklılaşması sertleşmede hafif bir kalite düşüşüne yol açıyor. Ancak penis sertliği ilişkiye girmeniz ve sürdürebilmeniz için yeterli değilse o zaman sertleşmeyi olumsuz yönde etkileyen metabolik, hormonsal, damarsal, nörojenik ve diğer faktörler araştırılmalıdır. İlaçlar, enjeksiyonlar gibi tedaviler alabilirsiniz.
3
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"Bir gecede en fazla bir kez sertleşme yaşıyorum"
Refraktör dönem yani bir sertleşmeden diğer sertleşmenin oluşmasına kadar geçen süre yaşla birlikte artıyor. Genç erkeklerde dakikalar içinde ikinci bir sertlik oluşabilirken, ilerleyen yaşlarda bu süre 24 saate kadar uzayabiliyor. Bu nedenle çok endişelenmeyin. Erken boşaldığınız için ikinci sertliği elde etmeye büyük önem veriyorsanız, boşalma süresini uzatan sistemik-lokal ilaçlardan, egzersizlerden faydalanabilirsiniz.
4
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"Daha zor boşalıyorum"
Yaşlılık sürecinde cinsel bölge hassasiyeti, sinir iletim hızı, kan damarları aktivitesi yavaşlıyor. Testosteron hormonu düşüyor. Bu nedenle yaşla birlikte orgazma ulaşmak için daha fazla uyarı gerekiyor. Bu normal bir durumdur. Yine hormonsal ilaçlar, penisin lokal sinir iletisini iyileştiren tedaviler ile daha hızlı boşalabilirsiniz.
5
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"Hiç boşalamıyorum"
Konsantrasyon kaybı, psikolojik faktörler, yeteri kadar uyarılmamak gibi nedenlerle bazen erkekler boşalamayabilir. Burada önemli olan boşalma hissinizin olup olmamasıdır. Eğer boşalma hissi olmasına rağmen dışarı sperm akışı olmuyorsa, o zaman mesaneye doğru geri boşalma durumu akla gelir. Bu durum klinik tetkiklerle kolayla anlaşıp tedavi edilebilir. Boşalma hissiniz yoksa o zaman yine medikal tedaviler ve cinsel terapi desteği ile boşalma sağlanabiliyor.
6
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"Boşalma sıvısında azalma var"
Yaşlanma süreciyle birlikte bir erkeğin meni hacminin azalması normaldir. Yetmişli ve seksenli yaşlara gelindiğinde orgazm olmalarına rağmen hiç boşalmayan birçok erkek bulunuyor. Bu nedenle meni miktarının azalmasını kendinize dert etmeyin. Bunu erkekliğin bir göstergesi gibi görmeyin.
Bazı prostat ameliyatları prostatın çevresindeki sinir ve damarlara zarar verebileceğinden cinselliği etkileyebilir. Bu nedenle prostatı koruyacak cerrahi seçeneklerini hekiminize danışın. Prostat büyümesinde bazı lazerler, ya da kanserinde sinir koruyucu operasyonlar cinsel yaşamı daha az etkiliyor.
8
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"Sertleşme ilaçları kalp krizi yaratır mı?"
Seks sırasında kalp krizi geçirme riskiniz 1 milyonda 2.5'tur. Bu oran daha önce kalp krizi geçirdiyseniz 1 milyonda 25'e çıkar. Yani seks kalbiniz için oldukça düşük risk teşkil eder. Sertleşme ilaçları bu riski yükseltmez. Ancak performans ilaçlarını nitrat gibi kalp ilacı alan hastalar kullandığında hayatı tehdit eden yan etkiler çıkabilir. Kontrol edilemeyen kalp ağrısı- kalp ritim sorunları, aşırı yüksek-düşük tansiyon, yeni geçirilmiş kalp ameliyatı gibi durumlarda sertleşme ilaçlarını hekiminize danışmadan kullanmayın.