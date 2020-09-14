50 Yaş Üzeri Erkeklerin Seks Endişeleri!

"Bir gecede en fazla bir kez sertleşme yaşıyorum" Refraktör dönem yani bir sertleşmeden diğer sertleşmenin oluşmasına kadar geçen süre yaşla birlikte artıyor. Genç erkeklerde dakikalar içinde ikinci bir sertlik oluşabilirken, ilerleyen yaşlarda bu süre 24 saate kadar uzayabiliyor. Bu nedenle çok endişelenmeyin. Erken boşaldığınız için ikinci sertliği elde etmeye büyük önem veriyorsanız, boşalma süresini uzatan sistemik-lokal ilaçlardan, egzersizlerden faydalanabilirsiniz.