5 Haziran Yay Tutulmasının Burçlara Etkileri

Yengeç veya yükselen burcu Yengeç olanlar; 5 Haziran Ay Tutulması sizleri iş ortamınız ve kariyer hayatınızı şekillendirme konusunda destekleyecektir. Uzun zamandır kariyer hayatınızda ayakta kalmak için çok mücadeleler verdiniz, hayatınızla ilgili uzun zamandır birçok konuda; ilişkilerinizde, evliliğinizde, ortaklıklarınızda mücadeleler veriyor olabilirsiniz ama artık bu ay tutulması ile ne yönde bir mücadele vermeniz gerektiğine sizde karar vereceksiniz. Asıl 21 Haziran’daki yengeç tutulması her şeyi belirleyecektir. Duygularınız ve düşüncelerinizden daha emin olacaksınız. Kariyeriniz, sorumluluklarınız ve hayatınızla ilgili kendinizi çok daha iyi ve özgür hissedeceksiniz. Bunun içinde size yük olan işleri paylaşmayı öğrenmeniz gerekiyor. Hayatınızla ilgili konularda daha umutlu bir yaklaşım belirliyor olmanız gerekmektedir.