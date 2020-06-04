Yılın ikinci yarısına hızlı bir giriş yapıyoruz. 5 Haziran İstanbul saatine göre 22:00’da 15 derece Yay burcunda bir Ay tutulması gerçekleşecek. Ay ve güneş tutulmaları kadersel yani seçimsel zamanlardır. Olması gereken olacaktır dediğimiz dönemlerdir.
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1
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5 Haziran Yay tutulmasının burçlara etkileri nasıl olacak? Uzman Astrolog Aygül Aydın tek tek burçlara etkilerini anlattı...
2
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Koç veya Yükselen burcu Koç olanlar:
5 Haziran Ay Tutulması sizler için yarım bırakılanları veya geçmişinizde geride kalan bazı arkadaşlıklarınızı yeniden gündeme getirebilir. Belki de eski ilişkilerinizi yeniden konuşmaya başlayabilirsiniz. Bitmesi gerekenler artık devir kapanmaya geliyor. Yeni başlangıçlara, yeni hedeflere, yeni ideallere doğru geminizi yüzdürme vakti geldi.Hadi hazırlanın. Yeni bir başlangıç yapıyorsunuz. Bu sefer tüm tecrübelerinizle ilerleyeceksiniz. Vefasız dostluklar ya da sizi eleştirenleri bir kenara bırakın. Siz yola devam edin.
3
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Boğa veya Yükselen burcu Boğa olanlar:
5 Haziran Ay Tutulması hukuksal konularınızı gündeme taşıyabilir. Bugüne kadar birçok olaya susmak zorunda kaldın, tepki vermedin, kimseyi incitmek istemedin...Ama artık kendi sınırlarını çizme vakti geldi. Benim duygularım, benim düşüncelerim, benim hislerim de önemli demelisin. Kendini ortaya koyma vakti geldi çattı artık tutkularının izinden yürüme zamanı! Sana yük olan ve seni aşağıya çeken şeyleri bırakmayı başarmalısın. Kimseye kendini anlatma.
4
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İkizler veya Yükselen burcu ikizler olanlar:
5 Haziran Ay Tutulması çevrenizdeki spekülasyonlara hazırlıklı olmanız gerektiğini vurguluyor. Gösterdiğiniz değeri, ilgiyi ya da sevgiyi bulamadığınızı düşünüyor olabilirsiniz. Dostlarına, arkadaşlarına kime nasıl davranmanız gerektiğini öğrenmiş olmanız gerekiyor. Herkese güvenmemelisiniz. Yeni öğreneceğiniz gerçeklere karşı öfke, sinir ve aşırı kırıcı sözlerle karşılık bulmamalı. Yeni başlangıçlara, yeni kararlara doğru adım atıyorsun bu kararlara sen de saygı duymalısın. Hayatınızdaki bu değişim noktasına siz de adım atın lütfen, değişimi siz kucaklamazsanız, zorla itilmek zorunda kalabilirsiniz. Değişimin parçası olmalısın.
5
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Yengeç veya yükselen burcu Yengeç olanlar;
5 Haziran Ay Tutulması sizleri iş ortamınız ve kariyer hayatınızı şekillendirme konusunda destekleyecektir. Uzun zamandır kariyer hayatınızda ayakta kalmak için çok mücadeleler verdiniz, hayatınızla ilgili uzun zamandır birçok konuda; ilişkilerinizde, evliliğinizde, ortaklıklarınızda mücadeleler veriyor olabilirsiniz ama artık bu ay tutulması ile ne yönde bir mücadele vermeniz gerektiğine sizde karar vereceksiniz. Asıl 21 Haziran’daki yengeç tutulması her şeyi belirleyecektir. Duygularınız ve düşüncelerinizden daha emin olacaksınız. Kariyeriniz, sorumluluklarınız ve hayatınızla ilgili kendinizi çok daha iyi ve özgür hissedeceksiniz. Bunun içinde size yük olan işleri paylaşmayı öğrenmeniz gerekiyor. Hayatınızla ilgili konularda daha umutlu bir yaklaşım belirliyor olmanız gerekmektedir.
6
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Aslan veya yükselen Aslan olanlar:
5 Haziran Ay Tutulması ile hayatın içindeki bazı gerçekleri daha iyi keşfediyor olacaksınız. İçinizdeki çocuksu ruhunu yeniden kazamaya başlıyorsunuz. Yeni başlangıçlara hazırlıklı olmalısınız. Başlangıçlara hevesli olmanıza rağmen hevesleriniz çok kırıldı ama şimdi yeniden bu hevesleri kazanmayı seçin. Kendini buna hazırlamalısın. Yoruldunuz ve oldukça da sabrettiniz. Şimdi bunların karşılığını alma zamanı.
7
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Başak veya yükselen Başak olanlar;
5 Haziran Ay Tutulması bitmesi gerekenleri bitirmeye, yeni başlangıçlarla ödüllerini yağmur bereketiyle yaşatmaya geliyor. Belki aileniz, belki kardeşleriniz, belki kariyer olanaklarınız, gitmek isteyip de gidemedikleriniz hepsini hasat etmeye geliyor. Artık hayat defterinizde yeni temiz bir sayfa açma vakti geldi. İlişkinizde kendinizi güçsüz hissetmemelisiniz. Şu an her şeyi çok net göremiyor olabilirsiniz ama her şeyin yavaş yavaş yoluna girdiğini anlayacaksınız. Sabırlı olun.
8
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Terazi veya Yükselen Terazi olanlar:
5 Haziran Ay Tutulması kendi değerinizi heba etmemeniz için geliyor size. Hayat yolculuğunuzda eski alışkınlıklarınızın ya da modası geçmiş düşüncelerinizin artık rafa kalkması gerektiğini söylüyor. Üzerini örttüğünüz şeyleri artık değiştirmeniz gerektiğinizi anlayacaksınız. Ne yapsam olmuyor diye düşünmekten vazgeçin. Yeniden deneyin. Hatalarla yüzleşin ve asla pes etmeyin.
9
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Akrep veya Yükselen Akrep olanlar:
5 Haziran Ay Tutulması sizi siz yapan güçlü derin değerlerinizi yeniden yapılandırmaya geliyor. Kendinizle barışmanın vakti geldi. Yeni başlangıçları, yeni fetihleri kendinize inanarak herkese gösterme zamanı diyebiliriz. İçinizdeki derin arzuları doyasıya yaşama katma vaktindesiniz. Şu an hayatınızdan giden insanlara üzülmeyin. Onların sizin üzerinizde bir görevi vardı ve gitti olarak değerlendirin. Her şey en güzel şekli ile ortaya çıkacak.
10
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Yay veya Yükselen Yay olanlar:
5 Haziran Ay Tutulması hayatınızın derinliklerinde bıraktığınız her ne var ise ortaya çıkarmaya geliyor. Halının altına sakladıklarınız artık ortaya çıkıyor. Hiç olmadığınız kadar kararlısınız ve özgüvenlisiniz. Bırak eskide olan eskide kalsın. Sen yeniye bak, umutla çek gönül sandalını uzak diyarlara. Zaman içinde süreç seni acıtsa da oralı olma. Bu sefer büyük bir başlangıç ve şansa hazır ol.
11
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Oğlak veya Yükselen Oğlak olanlar:
5 Haziran Ay Tutulması umutlarını yeniden ortaya çıkartıyor. Bir şeyler uzun zamandır fidan diyerek toprağa ekmeye geliyor. Eski olan kurudu bitti. Şimdi yeni fidelere yeni hasatlara yeni ürünleri toplama zamanı. Ailenin ve seni sevenlerin kıymetini bilmelisin. Onları sert eleştiriler içinde tutmamalısın. Ailenizle olmanız size bu süreçte oldukça iyi gelecektir. Yolculuk yapmak ya da bazı düzensiz şeylere yeni düzenler getirmek isteyeceksiniz. Yeni iş sorumlulukları sizi yeniden motive edecektir. Aşkta şanslı ve keyifli bir süreç başlatıyorsunuz. Bunu bu sefer kaybetmemelisiniz.
12
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Kova veya Yükselen Kova olanlar:
5 Haziran Ay tutulması sizleri hedeflerinizle yüzleştirecektir. İnsanlarla uğraşmak ya da yanlış iletişim şekli içinde olmak zorunda kalacağınız durumlara özellikle dikkat etmelisiniz. Parasal konularınız düzeliyor. Yeni başlangıçlara doğru gökyüzünde süzülme vakti. Sizler şu anki durumları çok tanımlayamıyor olabilirsiniz ama hikayeniz uzun bir süre devam edecek. Yeniye odaklanın ve yeniden başlamaktan korkmayın. İlişkilerinizde gereksiz rekabet ortamları içine girmeyin.
13
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Balık veya Yükselen balık olanlar:
5 Haziran Ay Tutulması puslu gözlerinizi alamadığın uzak diyarlardan size gelen yeni umutları gösteriyor. Yarım kalan ne varsa hayatınızda; eğitim, kariyer, ilişki hangi konular da yarım iseniz tamamlanmaya doğru ilerliyorsunuz. Bitmesi gerekenleri bitirmeye devam edin. Yeni başlangıçlar eğer siz isterseniz başarılı bir şekilde gerçekleşebilir. Duygusal değil de daha çok profesyonel bakmalısınız artık.