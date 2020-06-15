40 Yaş Sonrası Kadınlarda Cinsel Yaşam

İnsanlar yaşın ilerlemesiyle birlikte cinsellikte farklılıklar olabileceğini düşünürler. Kısmen bunda haklıdırlar. Ancak değişmeyen bir gerçeklik eğer kişi sağlıklıysa cinsel istek değişmez. Bununla birlikte cinsel işlevlerin bir kısmında değişiklikler olur. Bunların bir kısmı insanları korkuttuğu için ilaçlar gibi, başka yöntemlere başvurabilmektedirler. Psikiyatrist/Psikoterapist Yrd. Doç. Dr. Rıdvan Üney konu hakkında bilgiler verdi.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
1. Kadınlarda, bu yaştan sonra kendi bedenleri ile ilgili olumsuz düşünceler gelişebilir. Bu durum, cinsellikten uzak durmalarına neden olabilmektedirler.
2. Kadın için belirli bir yaşın üzerinde cinsellikle ilgili toplumsal yanlış öğrenmeler, kadınları cinsellikten uzaklaştırabilmektedirler.
2
Abone Ol
3. Uzun süreli partner ilişkisinde; kadının cinsel olarak, hem karşı tarafı hem de kendi bedenini tanıması cinselliğin daha doyumlu yaşamasını sağlar.
4. Kadınların cinsellikte aktif dönemlerinin başlangıcında, orgazm süresi uzunken yaşla birlikte kısalır. Bu da kadının; bir cinsel birleşmede, birden fazla orgazm olmasını sağlayabilmektedir.
3
Abone Ol
5. Kadınların menopoz sonrası da, aktif cinsel yaşantıları devam etmektedir.
6. Menopoz sonrası hamilelik riskinin ortadan kalkması, kadının daha güvenli ve rahat cinsellik yaşamasını sağlar.
4
Abone Ol
7. 40 yaş sonrası menopoz belirtileri; bazı kadınları, cinsellikten uzaklaştırabilir.
5
Abone Ol
8. Menopozla birlikte kuruluk ve orgazm süresinde uzama, rahatsız edici olabilir. Ancak bugün kuruluk için bazı tedaviler yapılabilmektedir.
6
Abone Ol
9. Bu yaşlarda; tıbbi nedenlerle ilaç kullanımının artışı, cinsel istekte azalma yapabilir. Böyle durumlarda, hekimle görüşmesi ve sorunu açması önemlidir.