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40 Yaş Sonrası Kadınlarda Cinsel Yaşam

İnsanlar yaşın ilerlemesiyle birlikte cinsellikte farklılıklar olabileceğini düşünürler. Kısmen bunda haklıdırlar. Ancak değişmeyen bir gerçeklik eğer kişi sağlıklıysa cinsel istek değişmez. Bununla birlikte cinsel işlevlerin bir kısmında değişiklikler olur. Bunların bir kısmı insanları korkuttuğu için ilaçlar gibi, başka yöntemlere başvurabilmektedirler. Psikiyatrist/Psikoterapist Yrd. Doç. Dr. Rıdvan Üney konu hakkında bilgiler verdi.