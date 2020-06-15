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GeriCinsellik 40 Yaş Sonrası Kadınlarda Cinsel Yaşam
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Hürriyet
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Haberler >Mahmure >Aşk İlişkiler >Cinsellik>40 Yaş Sonrası Kadınlarda Cinsel Yaşam
Cinsellik

40 Yaş Sonrası Kadınlarda Cinsel Yaşam

İnsanlar yaşın ilerlemesiyle birlikte cinsellikte farklılıklar olabileceğini düşünürler. Kısmen bunda haklıdırlar. Ancak değişmeyen bir gerçeklik eğer kişi sağlıklıysa cinsel istek değişmez. Bununla birlikte cinsel işlevlerin bir kısmında değişiklikler olur. Bunların bir kısmı insanları korkuttuğu için ilaçlar gibi, başka yöntemlere başvurabilmektedirler. Psikiyatrist/Psikoterapist Yrd. Doç. Dr. Rıdvan Üney konu hakkında bilgiler verdi.

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1. Kadınlarda, bu yaştan sonra kendi bedenleri ile ilgili olumsuz düşünceler gelişebilir. Bu durum, cinsellikten uzak durmalarına neden olabilmektedirler.

2. Kadın için belirli bir yaşın üzerinde cinsellikle ilgili toplumsal yanlış öğrenmeler, kadınları cinsellikten uzaklaştırabilmektedirler.

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3. Uzun süreli partner ilişkisinde; kadının cinsel olarak, hem karşı tarafı hem de kendi bedenini tanıması cinselliğin daha doyumlu yaşamasını sağlar.

4. Kadınların cinsellikte aktif dönemlerinin başlangıcında, orgazm süresi uzunken yaşla birlikte kısalır. Bu da kadının; bir cinsel birleşmede, birden fazla orgazm olmasını sağlayabilmektedir.

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5. Kadınların menopoz sonrası da, aktif cinsel yaşantıları devam etmektedir.

6. Menopoz sonrası hamilelik riskinin ortadan kalkması, kadının daha güvenli ve rahat cinsellik yaşamasını sağlar.

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7. 40 yaş sonrası menopoz belirtileri; bazı kadınları, cinsellikten uzaklaştırabilir.

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8. Menopozla birlikte kuruluk ve orgazm süresinde uzama, rahatsız edici olabilir. Ancak bugün kuruluk için bazı tedaviler yapılabilmektedir.

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9. Bu yaşlarda; tıbbi nedenlerle ilaç kullanımının artışı, cinsel istekte azalma yapabilir. Böyle durumlarda, hekimle görüşmesi ve sorunu açması önemlidir.

Fotoğraflar: İstock

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