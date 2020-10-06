4 Adımda Bağışıklığınızı Temelden Güçlendirin

Bu nedenle egzersizi mutlaka hayatınıza dahil etmelisiniz. Ne kadar egzersiz yapmalıyım sorusunun cevabı ise genel olarak, günde 30 dakika orta derecede fiziksel aktivitedir. Ve sağlık otoriteleri şunları önermektedir:



⦁ 150 dakika orta derecede aerobik aktivite



⦁ Veya haftada 75 dakikalık yoğun aerobik aktivite



⦁ Ya da ikisinin bir kombinasyonu



⦁ Haftada 2 kez kuvvet antrenmanı egzersizleri (tüm ana kas grupları)