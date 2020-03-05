MAHMURE ÖZEL
25 Çılgın Seks Önerisi
İlişkilerde monotonluğa yer yok! Cinsel hayatınıza biraz renk katmak istiyorsanız sizi aşağıya alalım.
Ona özel bir striptiz şov yapın.
Tartıştığınız zamanlar bile seksten uzak kalmayın, kızgınken normalden çok daha fazla ateşli olabilirsiniz.
Sıcak sürprizler hazırlayın. Örneğin doğum gününde ona yapmak istediklerinizi yazın ve kartonları evin her bir köşesine saklayın. Onları buldukça sizinle birlikte olmak için çıldıracaktır.
Denemek istediğiniz pozisyonları küçük kağıt parçalarına yazın ve çekiliş yapın.
Birlikte banyo yapmanın keyfine varın, küveti hoş kokulu yağlarla ve kokularla doldurup içine atlayın.
Ellerinizi omurgası üzerinde dolaştırın. Parmaklarınızla kasıklarına dokunun. Sonra onun sizin vücudunuz üzerinde gezinmesine izin verin. Vücutlarınızın zevk noktalarını keşfetmek, ikinizin bir sırrı paylaşması gibidir.
Giyinip soyunurken sizi izlemesini sağlayın. İnanın, sadece seyretmek bile erkelerin aklını başından alır.
Sevgilinizin göğüs uçlarına dokunmayı ihmal etmeyin. Vücutlarındaki bu bölge çok hassastır ve dokunulması pek çok erkeği tahrik eder.
Şehvet dolu bir konsantrasyon yaşamak için sizi havaya sokacak müzik ve romantik bir aydınlatmaktan kaçının. İhtiyacınız olan şey; kimi zaman sessizlik ve karanlıktır. Sevgilinizi okşarken, onun neler hissettiğini düşünün. Ona iyice sokularak onun kokusunu hissedin.
Yatak odanıza gereken önemi verin. Yatağınızı büyük yumuşak yastıklarla, etrafını ise kokulu mumlarla süsleyin.
Vücudunuzu ne kadar iyi tanırsanız, kendinizle o kadar barışık olursunuz. Gizli zevk bölgelerinizi keşfederek sevgilinizle paylaşmanız aşkınızı mutlu ve iletişime açık bir ilişki yapacaktır.
En seksi yerinizin neresi olduğunu keşfedin. Sonra da dolabınızı o seksi bölgenizi ön plana çıkaracak giysilerle doldurun. Günün ilk saatlerinde sizi en güzel halinizle görmek, akşama kadar aklından çıkmamanızı sağlayacaktır.
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