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GeriCinsellik 25 Çılgın Seks Önerisi
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Haberler >Mahmure >Aşk İlişkiler >Cinsellik>25 Çılgın Seks Önerisi
Cinsellik
MAHMURE ÖZEL

25 Çılgın Seks Önerisi

İlişkilerde monotonluğa yer yok! Cinsel hayatınıza biraz renk katmak istiyorsanız sizi aşağıya alalım.

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1

Ona özel bir striptiz şov yapın.

Tartıştığınız zamanlar bile seksten uzak kalmayın, kızgınken normalden çok daha fazla ateşli olabilirsiniz.

2

Yatak odasının sınırlarını aşmaya istekli olun; salondaki kanepede, halının ya da masanın üzerinde sevişin.

Nasıl bir seks istediğinizi sevgilinize açıkça söyleyin. Romantik ve yavaş mı, yoksa vahşi mi?

3

Sıcak sürprizler hazırlayın. Örneğin doğum gününde ona yapmak istediklerinizi yazın ve kartonları evin her bir köşesine saklayın. Onları buldukça sizinle birlikte olmak için çıldıracaktır.

Denemek istediğiniz pozisyonları küçük kağıt parçalarına yazın ve çekiliş yapın.

4

Birlikte banyo yapmanın keyfine varın, küveti hoş kokulu yağlarla ve kokularla doldurup içine atlayın.

Ellerinizi omurgası üzerinde dolaştırın. Parmaklarınızla kasıklarına dokunun. Sonra onun sizin vücudunuz üzerinde gezinmesine izin verin. Vücutlarınızın zevk noktalarını keşfetmek, ikinizin bir sırrı paylaşması gibidir.

5

Giyinip soyunurken sizi izlemesini sağlayın. İnanın, sadece seyretmek bile erkelerin aklını başından alır.

Sevgilinizin göğüs uçlarına dokunmayı ihmal etmeyin. Vücutlarındaki bu bölge çok hassastır ve dokunulması pek çok erkeği tahrik eder.

6

Şehvet dolu bir konsantrasyon yaşamak için sizi havaya sokacak müzik ve romantik bir aydınlatmaktan kaçının. İhtiyacınız olan şey; kimi zaman sessizlik ve karanlıktır. Sevgilinizi okşarken, onun neler hissettiğini düşünün. Ona iyice sokularak onun kokusunu hissedin.

Yatak odanıza gereken önemi verin. Yatağınızı büyük yumuşak yastıklarla, etrafını ise kokulu mumlarla süsleyin.

7

Vücudunuzu ne kadar iyi tanırsanız, kendinizle o kadar barışık olursunuz. Gizli zevk bölgelerinizi keşfederek sevgilinizle paylaşmanız aşkınızı mutlu ve iletişime açık bir ilişki yapacaktır.

En seksi yerinizin neresi olduğunu keşfedin. Sonra da dolabınızı o seksi bölgenizi ön plana çıkaracak giysilerle doldurun. Günün ilk saatlerinde sizi en güzel halinizle görmek, akşama kadar aklından çıkmamanızı sağlayacaktır.

8

Sabahın ilk saatlerinde sevişmek şehvetli olabilir. Çünkü yarı ayık yarı uykulu olduğunuzda daha korumasız, daha içgüdülerinize bağlı olursunuz.

Gözlerinizi bağlayarak sevişmeyi deneyin. Birbirinizi görmeyince daha heyecanlı bir tecrübe yaşayacağınıza emin olabilirsiniz.

9
10

Arabasının sileceklerine sıkıştıracağınız şehvetli mesajlar ve işe gitmeden vereceğiniz tutkulu öpücük, bilinçaltında onun geceye konsantre olmasını sağlayacaktır.

Sevişirken ışıkları açık bırakın. Erkeklerin görsel açıdan uyarıldığını sevdiğini aklınızdan çıkarmayın. Sevişirken her şeyi görmek isterler. Denedikten sonra sizin de hoşunuza gidecektir.

11

Dudaklarınızı hafifçe aralayın ve vücudunun belirli bir bölgesine değdirin. Nefes vermeye başlayın. Sıcak nefesiniz onu uyaracaktır.

Seviştikten sonra o havayı devam ettirmeye çalışın. Beraber duş alın ve sarılarak uyuyun. Sevgiliniz seviştikten sonra da sizinle birlikte olmayı arzulayacaktır.

12

Ön sevişmeyi kısa tutarsanız, seks doyurucu ama çabuk biten bir akşam yemeğine benzer. Ancak ön sevişme yöntemlerinizi çeşitlendirirseniz, cinsel hayatınız gece boyunca süren bir partiye benzeyecektir.

Duygu dolu romantik bir dekorda aşkın bambaşka olduğunu bilmelisiniz. İlk önce telefonların fişini çekin, ortamı fazla değil loş bir ışıkla aydınlatın ki, göz teması kurmak mümkün olsun. Birbirinizin gözlerine bakabilmek, sevişme sırasında birbirinize daha yakın hissetmenizi sağlar.

13

Seks sırasındaki mükemmel, harikasın, devam et gibi kelimelerin doğal afrodizyak olduğunu unutmayın.

Hızlı sevişmeler bazen çok daha ateşli olabilir. Çünkü bu tür sevişmelerde bir takım yapmacık duygular bulunmaz. Her şey doğal ve tutku doludur. Erkekler genellikle bundan hoşlanırlar.

14

İlk gece heyecanınızı hatırlıyor musunuz? Benzer bir heyecan etkisi yaratmak için soyunmaktan vazgeçip iç çamaşırlarınızı çıkarma zevkini partnerinize bırakın.

Aromatik yağı avuçlarınıza damlatın ve ona rahatlatıcı bir masaj yapın. Kullandığınız yağın kokusu ve rahatlama hissi sizden başka bir şey düşünememesini sağlayacaktır.

Kaynak Fotoğraflar: Alamy, iStock

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