21 Haziran’da Gerçekleşti! Güneş Tutulması Dünyayı Etkisi Altına Aldı

İki önemli tarihimiz var! 28-29 Haziran Mars ‘0’ derece Koç burcuna geçiş yapıyor olacak ve altı ay boyunca Koç burcunda kalacak. ‘0’ derece bizim için önemli bir vurgu olacak. Önümüzdeki altı aylık serüvende ‘0’ dereceye ne gelirse 21 Haziran’da ki tutulmayı tetikleyecek. Bu sebeple de bizim için önemli olacak. Bu etki ile artık yapmamız ve atmamız gereken adımları atacağız.



Bir şeyleri sonlandıracağız ya da başlatacağız. Hırslarımızı ön plana taşıyacağız. Bir diğer tarihimiz 8 Ağustos olacak. Bu sefer Venüs Retrosunu bitirip ‘0’ derece Yengeç burcuna geçecek. 8 Ağustos ve takip eden günlerde bu sefer ilişkilerimizle ilgili bir şeyleri ön plana getireceğiz. Neyi seviyorsak ona yöneleceğiz. Bu tarihler bizler için önemli.