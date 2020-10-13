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GeriAşk 20'li Yaşlarda Bekar Kalmak İçin 7 Neden
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Hürriyet
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Haberler >Mahmure >Aşk İlişkiler >Aşk>20'li Yaşlarda Bekar Kalmak İçin 7 Neden
Aşk
MAHMURE ÖZEL Kaynak Fotoğraflar: iStock

20'li Yaşlarda Bekar Kalmak İçin 7 Neden

Evlenmek, çocuk sahibi olmak, bir aile kurmak çok güzel ama acele etmeye de gerek yok, değil mi? Özellikle 20’li yaşlarınızı kendinize ayırmak, bu süreçte hayatı, benliğinizi keşfetmek, ne istediğinizi anlamak size uzun vadede çok fazla şey katacaktır.

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İşte 20’li yaşlarınızı bekar geçirmeniz için 7 neden…

2Kendinizi bulun
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Kendinizi bulun

20'li yaşlar aklın biraz daha havada olduğu ve şekillenmeye devam ettiğimiz süreçtir. Bu yaşlarda kendinizi tanımaya başlar, neleri sevip sevmediğinizi keşfedersiniz. Bunları ise ciddi bir ilişki içinde olmadan, tek başınıza yapmak özgüveninizi yükseltir, sizi daha mutlu ve güvenli bir birey yapar. İnanız, bu sizi pek çok kalp kırıklığından koruyacak.

3Eğitiminize odaklanın
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Eğitiminize odaklanın

Henüz iş, aile ve diğer tüm sorumluluklar omuzlarınıza binmedi. Kendinizi geliştirmek ve eğitiminize odaklanmak için harika bir zaman. İstediğiniz kadar kursa kaydolun, bolca seyahat edin.

4Kariyer planı yapın
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Kariyer planı yapın

Kendinizi birkaç yıl içinde nerede görmek istediğinizi belirleyin ve yeni bir ilişki dikkatinizi dağıtmadan bu amaca doğru ilerleyin. İleride kariyer hayallerinizi gerçekleştirdiğinizde kendinize teşekkür edeceksiniz.

5Dostlar edinin
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Dostlar edinin

Erkek arkadaşlar veya kız arkadaşlar gelir ve giderler ama gerçek dostluk sonsuza kadar sürer. İhtiyacınız olduğunda orada olacak bir insan destek ağı oluşturmak için bu zamanı kullanın. Ayrıca, bugünlerde ağ kurma çok önemlidir, bu yüzden mümkün olduğu kadar çok insanla tanıştığınızdan emin olun. Size hangi fırsatları getireceklerini asla bilemezsiniz.

6Deneyin
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Deneyin!

Neyin sizi mutlu ettiğini öğrenmenin en güzel yolu denemektir. Dış görünüşünüzden giyim tarzınıza, hangi kitabı sevdiğinizden ne işle meşgul olmak istediğinize kadar her şeyi deneyerek bulabilirsiniz.

7Para biriktirin
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Para biriktirin

Aldığınız harçlıkları ya da çalışıyorsanız kazandığınız paranın bir kısmını biriktirin. Birikiminizle ister bir seyahat ayarlayın, ister bir kursa yazılın, isterseniz de ileriki yıllarda lazım olur diye kenarda tutun, sizin tercihiniz. Az ya da çok mutlaka para biriktirmeye çalışın.

8Spontane olun
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Spontane olun

Bekar olmanın en güzel yanlarından biri de bir şey planlarken kimsenin fikrini almama özgürlüğüdür. O konsere git, merak ettiğin ülkeyi gez, arkadaşlarında eğlenmeye çık. Bu senin zamanın.

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