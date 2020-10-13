20'li Yaşlarda Bekar Kalmak İçin 7 Neden

Kendinizi bulun 20'li yaşlar aklın biraz daha havada olduğu ve şekillenmeye devam ettiğimiz süreçtir. Bu yaşlarda kendinizi tanımaya başlar, neleri sevip sevmediğinizi keşfedersiniz. Bunları ise ciddi bir ilişki içinde olmadan, tek başınıza yapmak özgüveninizi yükseltir, sizi daha mutlu ve güvenli bir birey yapar. İnanız, bu sizi pek çok kalp kırıklığından koruyacak.