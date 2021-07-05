2021’in En İyi Yaz Kokuları: Sizin Seçiminiz Hangisi?

Bu tür bir kokular için, Salvatore Ferragamo'nun tuzlu okyanus dalgalarından, ipekten ve manolya yapraklarından ilham alan Oceani di Seta'yı deneyin veya Maison Francis Kurkdjian'ın misket limonu ve mimoza çiçeklerinin mavisinden ilham alan destansı Aqua Celestia Forte'sini deneyin. Ayrıca Joe Malone'un okyanus kıyısını akla getiren denizci Wood Sage & Sea Salt'ı, kült-fave Dolce & Gabbana'nın Sicilya sediri ve yeşil elmalı Light Blue'su ve Acqua di Parma'nın "deniz meltemi" içeren Mirto di Panarea'sı da iyi bir seçim olabilir.