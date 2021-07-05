2021’in En İyi Yaz Kokuları: Sizin Seçiminiz Hangisi?
Beklenen yaz ayları sonunda geldi. Şimdilerde tüm planlar yaz ile ilgili ve bir nevi kimliğimizi açığa çıkaran kokular da buna dahil. En iyi yaz kokuları biraz tatlı ama aynı zamanda karmaşık ve baharatlıdır; aynı anda tüm gece plaj partisini, ferahlatan içecekleri ve sahilde bir sabah güneşini çağrıştırır. Aradığınız şey de zaten bu mu? İşte, 2021 için favori yaz kokularımız.
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1
Sevimli mayolar, dekolte giysiler ve sandaletler yazın vazgeçilmez parçalarındandır. Neden satın aldığınız ürünleri yaz parfümleriyle eşleştirmeyesiniz ki? Birçoğumuz mevsim ne olursa günlük yaşamda sadece tek bir klasik kokuyla sınırlı kalırız. Ancak parfümünüzü mevsimlere uygun değiştirmek fark yaratabilir.
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Değişen sıcaklıklar la birlikte teninizle birlikte parfümlerin uyumu da farklılık gösterir. Parfümünüz, doğal kokunuzla karıştığında bambaşka bir hal alır. Dolayısıyla kışın kullandığınız parfüm, yazın aynı şekilde kokmayacaktır.
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Örneğin; odunsu kış parfümünüz bunaltıcı yaz sıcaklarında aynı kokmayacak, bu yüzden onu kış aylarına kadar buzdolabında saklamanız en mantıklısı olacaktır. En sıcak mevsim için hafif, çiçeksi ve tatlı kokuları tercih etmenizi öneriyor ve 2021 yazının en iyi yaz kokularını paylaşıyoruz.
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Mutlaka Denemeniz Gereken 2021 Yaz Parfümleri
Peki yaz sezonuna en çok hangi kokular gider? Yaz parfümleri daha çok "meyveli kokularla egzotik yolculuk hissi" uyandırmalıdır. Mandalina, limon ve hatta pamuk şekeri notaları içeren parfümlerde bulunan narenciyeler, tam olarak bu hissi yakalamanızı sağlar.
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Tatlı- Ekşi Narenciye Kokuları
Tatlı portakal, karamel ve misk karışımı olanlar veya portakal çiçeği, bal ve kehribar karışımıyla tanınan Tom Ford'un Soleil Brulant'ı tam bir yaz kokusu olabilir. Narenciye söz konusu olduğunda, tamamen mimoza kullanmak yerine, yaz meyvesine gerçekten benzersiz bir bakış için biraz baharatla karıştırılan kokuları deneyin.
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Turunçgillerden hoşlanmayanlara, masmavi denizde ferahlatıcı bir dalışı hatırlatacak denizden ilham alan bir yaz kokusu denemenizi tavsiye ederiz. Ferah ve biraz tuzlu deniz kokuları bir sahil havası uyandırmalı ve her zaman taze hissetmelidir.
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Bu tür bir kokular için, Salvatore Ferragamo'nun tuzlu okyanus dalgalarından, ipekten ve manolya yapraklarından ilham alan Oceani di Seta'yı deneyin veya Maison Francis Kurkdjian'ın misket limonu ve mimoza çiçeklerinin mavisinden ilham alan destansı Aqua Celestia Forte'sini deneyin. Ayrıca Joe Malone'un okyanus kıyısını akla getiren denizci Wood Sage & Sea Salt'ı, kült-fave Dolce & Gabbana'nın Sicilya sediri ve yeşil elmalı Light Blue'su ve Acqua di Parma'nın "deniz meltemi" içeren Mirto di Panarea'sı da iyi bir seçim olabilir.
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Çiçeksi Yaz Kokuları
Meyveli-taze ve okyanus kokularının yanı sıra yaz, tonlarca başka şekilde de hissettirilebilir. Louis Vuitton’un taze kekik, biberiye, karanfil ve selviyi harmanlayan On the Beach parfümü tam bir yaz bahçesini andırıyor. Replica'nın sahil kokusu tam bir Ağustos sahnesi yaratıyor. Parfümde; bergamot, pembe biber, limon ve hindistan cevizi sütü bulunuyor.
9
Diğer Yaz Parfümleri
Elle, YSL'nin süper çiçekli Mon Paris'ini, "Paris'te bir yaz romantizminin tutkusu, şehveti ve kasırgası" olarak tavsiye ediyor. Sıcak aylarda göze çarpan diğer çiçekli kokular arasında Gucci'nin feminen şakayıklı Flora'sı ve Miss Dior'un Şam güllü Blooming Bouquet'i yer alıyor. İster deniz, ister çiçeksi, ister lezzetli tatlı kokularını tercih edin, bu yaz kokuları sizi gündüzleri sahilden, cazibeli gecelere götürecek.