2021'de Burçları Neler Bekliyor? İşte 2021 Yıllık Burç Yorumları...
2021 yıllık burç yorumlarınızı Uzman Astrolog Aygül Aydın açıkladı! 2021 yıllık burç yorumlarınızı okudunuz mu? 2021 yılında hangi burçlar nasıl davranmalı? İkizler burcunu 2021 yılında neler bekliyor? Aslan burcu 2021 yıllık burç yorumu ne söylüyor? Yengeç burcu için 2021 yılı nasıl geçecek? Kova burçları 2021 yılında neler yapacak? Kova burçları için 2021 olumlu geçecek mi? Balık burçlarını 2021'de ne sürprizler bekliyor? Uzman Astrolog Aygül Aydın, 2021 yılında burçları nelerin beklediğini açıkladı.
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1
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Oldukça zorlu geçen 2020 yılının sonuna geldik. 2021 yılını tüm iyi temennilerimiz, eski hayatımıza geri dönebilmek ve güzel şeyler yaşayabilmek umuduyla karşılıyoruz. Peki 2021'de bizleri neler bekliyor? Burçlarımız 2021 yılı için neler söylüyor? İşte 2021 yılı burç yorumları...
2
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KOÇ BURCU
Koç burcu için 2021 yılı muhtemelen çok olumlu bir şekilde başlayacak ve aynı zamanda büyük bir kariyer başarısı ile devam edecek denilebilir. İyi bir şans önlerine geliyor. Yavaş yavaş, yeni bir aşkın ya da yeni bir çevrenin gelişmesi muhtemeldir. Sadece Temmuz ve Eylül arasında kariyer cephesinde yeni sorumluluklar ya da bazı zorlayıcı etkiler ile karşılaşabilirsiniz. Lütfen bu dönemde olumsuz düşüncelerinizi kontrol altında tutun. Yılın ikinci yarısında büyük profesyonel hedeflerinizin gerçekleşmesi mümkün olacaktır. Bu yıl öfkenizi yenmelisiniz. Eğer bunu başarırsanız muhteşem bir yıl olacak. Bu yıl ruh eşinizi bulduğunuz ve onunla yeni bir yol belirleme kararı alacağınızı söyleyebiliriz.
3
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Sosyal anlamda yeni bir düzen hayatınıza dahil ediyorsunuz. Bunu şu an anlamıyor olabilirsiniz. Ama yıl içinde bunun ne demek olduğunu daha iyi kavrayacaksınız. Sosyal bir proje ya da yeni arkadaşlıklar içine gireceğiniz bir yer denilebilir. Bunun olma sebebi daha tanınmanız, daha kazanmanız, daha fazla çevrenize yardım etmeniz ve daha güçlenmeniz içindir. 2021 sizlerin kariyer hayatınızda daha rahatladığınız ve hakkınızı aldığınız bir yıl olacak denilebilir. Jüpiter ve Satürn sosyal yaşamınızda sizi bambaşka bir yere taşıyor olacak. Bunu 2020 Kasım ayının sonlarında hissediyor olacaksınız. Bu birleşim hiçbir zaman daha önce olmadı ve bir daha da olmayacak. Sende bu yıl yaşadığın yükselişi belki de bir daha hiçbir zaman yaşayamayacaksın.
Bu yıl genel olarak, performansınızın da artacağı için mutlu bir ruh hali içinde olacaksınız. Sadece Ocak ayında Mars’ın sizin burcunuzda olması ve Uranüs gezegeni ile kavuşması bazı durumları biraz yavaşlatabilir. Sanki birileri sizi engelliyor gibi hissedebilirsiniz. Bununla birlikte, motive olacağınız bazı günler de olacaktır. Ancak, dönem ilerledikçe, kariyerinizin büyümesi ve genişlemesi oldukça hızlı olacaktır. Bazı konularda kendinizi daha güvende ve hevesli hissedeceksiniz. Sıra dışı şeyleri yaptığınız bir yıl içinde olacaksınız!
5
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Bu yıl belki kendinizden 20 yaş büyük biriyle ya da 20 yaş küçük biriyle birlikte olma fikri size çok normal gelebilir. Eskiden düşündüğünüz geleneksel düşünceler artık yerini kendini özgür bir mantık içine çekebilir. Bunu hemen yapmak yerine daha ölçülü bir şekilde yapmalısınız. Yıllarca hayatınızı kapalı bir oda içinde geçirmişsinizdir ama şimdi birden dışarıda yaşama kararı almışsınızdır gibi düşünebilirsiniz. Bazı hızlı kültür değişimleri ya da marjinal görünmek için vereceğiniz kararlar sizi daha fazla aşağıya çekebilir. Kimseye bir şeyi ikna etmek zorunda değilsiniz. Kendinizi toparlayın. Yıla başlarken Mars Boğa burcunda başlıyorsunuz. Bu durum sizi yıla başlarken hızlı başlatacak.
Planlarınızın çoğunun gerçekleşeceği bir yıl içine giriyorsunuz. Bu nedenle, kendinize bu yıl güvenmek için yeteri kadar nedeniniz olduğunu söyleyebiliriz. Uzun vadeli yatırım yapmak da ödüllendirici olacaktır. Ancak, orta vadede bir yatırım pozisyonu alma konusunda bir adım atabilirsiniz. Yurt dışı gibi konularda bazı engellenmeler yaşadığınız düşünebilir ya da yeteri kadar cesur olmayabilirsiniz. Aklınızda olmasa bile eğitime dair bir şeyler geliştirmek yıl içinde planlarınız dahilinde olsun.
7
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Bu yıl ay düğümlerinin sizlerin 1-7 akslarında hareket edecek olması ilişkilerde kesin sonuç alacağınız davranışlar içine çekileceğinizi gösteriyor. Bu konu sizlerin inisiyatif alma ölçünüze göre şekillenecek. Eski bir ilişkinizin önünüze gelmesi ya da yeniden karar verme ihtiyacınız önem kazanabilir. Bu yıl aniden aşık olmanız ve hayatınızı bu şekilde değiştirmeniz şaşırtıcı konular içine girebilir.
Bu yılın sizler için zengin ve servet elde edebilme fırsatları yakalayacağınız bir yıl olduğunu söyleyebiliriz. Hem Jüpiter hem de Satürn artık sizlerin gelir kaynaklarınızı temsil eden sekizinci eve giriş yapması bu bağlamda sizleri güçlendirecek. Sürekli çok çalışmak ve yeni servetler kazanmak önemli olacaktır. 2021'in gelişiyle birlikte, 2021 tahminlerine göre gelirde sürekli bir artış göreceksiniz. Jüpiter, Kova ve 8. ev geçişiniz o yılki geliri iyileştirmenin nedeni olacak. Nakit bakiyesinin arttığını göreceksiniz ve bu servetinizi artıracaktır.
9
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Aşktan umduğunuzu bulamadığınız için kendinizi bu yıl işe güce ve parasal anlamda güven duyacağınız işlere vermeye başlayacaksınız. Ama tabi ki hayat vazgeçtiğiniz yerden sizi şaşırtamaya tüm gücüyle devam edecekti. Aşk hayatınızda oldukça heyecanlı gelişmeler içine gireceksiniz. Geçmiş bir ilişkiniz yeni bir format kazanarak hayatınızın merkezinde size yaşama karşı motivasyon kazandıracaktır.
Öğrenme ve bilgi ufkunu genişletme arzunuz bu yıl boyunca yükselişte olacaktır. Başkalarıyla olan iletişiminizde daha etkili ve karizmatik olacaksınız. Mantıksal ve analitik yeteneklerinizi geliştirin. Geçtiğimiz yıllarda iş ortamınızda yaşanılan talihsizlikler sizleri mesleğinizden beklide soğuttu. Topluluklara, derneklere diğer sosyal ağlara katılmanız sizlere bu yıl çok iyi gelecektir. Geçtiğimiz yıllarda pandemiden dolayı kendinizi birçok şeyden soyutlamak zorunda kaldınız ama bu yıl dünyanın bu yeni düzenine uygun davranışlar içinde olmayı seçmelisiniz.
11
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Özellikle evliliğiniz ya da ilişkilerinizde geçmişe daha kolay mazi diyeceğiniz bir dönem başlayacak. Bu yıl, aşk hayatlarında veya evliliklerinde bir değişiklik olacağı öngörülebilir. Ama bu sizin kalbinizi yerinden çıkartacak kadar heyecan verici olacaktır. Partnerinize fazla bağlı kalmazsanız bu durum sizi başka yerlerde heyecan aramaya sürükleyebilir. Yeni maceralara girmeye değer mi buna siz karar vereceksiniz. Sabırlı olun ve bu zamanı daha anlayışlı geçirmeye izin verin.
2021 süresince, çevrenizde başarılı olarak anılacaksınız. Bu yıl isteklerinizin çoğu olacak ve planladıklarınız rayında ilerleyecek gibi gözüküyor. Her zamankinden daha farkındalıklı olacaksınız ve hayatın daha anlam dolu yönlerini keşfedeceksiniz. Belki de bu sene eski hayatınıza nazaran bazı alışkanlıklarınızdan, bırakamadıklarınızdan vazgeçeceğiniz bir yıl olacak. Eleştirel ve mükemmeliyetçi yapınız yerini daha bazı durumları oluruna bırakan birine dönebilir. Bu yıl, daha ruhani tarafınız ağır basacak. Sosyal projeler veya hayır işleri ile uğraşacaksınız ve hayatınıza çeşitli yönlerde farklılık katacaksınız.
13
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2021'de Başaklar için aşk ve evlilik konuları ön planda olacak. Evliler eşine daha çok bağlanırken, bekarlar ilişkiye başlayabilirler. Bu yıl sizler için çok fazla romantizm ve tutku var diyebiliriz. Bu yıl etrafınızdaki insanlar sizden gerçekten etkilenecek. Siz de bunu hissedeceksiniz. Bunun yanı sıra birçok romantik anlar biriktireceksiniz. Rutin hayatınıza bağlı kalmazsanız çok renkli bir dönem sizi bekliyor olacak. Eşinizin/sevgilinizin de aşk veya evlilik konusundaki görüşlerine güvenebilirsiniz. Bu yıl aşk anlamında sizler için sert etkiler yok bu sebeple olağan durumlar yaşayacaksınız.
Bu yıl sosyal yaşamınızın genişleyeceği ve yeni arkadaşlıklar dostluklar keşfedeceğiniz bir yıl olacak. En çok bu bağlamda dersler çıkaracağınız ve yeni şeyler öğreneceğiniz gözüküyor. Güzel haberler, yeni gelişmeler yaşayacaksınız ve bu haberler sizi canlı tutacak. Kariyer anlamında önemli kararlar ve meseleler ile bazı yol ayrımlarına gitmek durumunda kalabilirsiniz. Sağlığınız bu yıl enerjinizle bağıntılı olacak. Ne kadar sağlıklı olacağınız enerjinizi nasıl yöneteceğinize bağlı diyebiliriz.
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Evinizde huzuru ve refahı bulacaksınız. İlişkiler anlamında da aşk ile tanışabilirsiniz, sevgi dolu birliktelikler yaşanabilir veya evlilikle taçlanabilir hatta hayatınızı bir çocuk ile şenlendirebilirsiniz. Aşk ve ilişkiler anlamında yaralarınızı sarmak için bazı adımlar atabilirsiniz. Bu zamana kadar adlandıramadığınız, kabullenemediğiniz bazı olayları kabullenişe geçebilirsiniz. Bu kabulleniş size büyük katkılar sağlayabilir. Hayatınızı yoluna koyma kararı alabilirsiniz.
Zihinsel olarak son derece yoğun ve dolu olan algılarınızı kontrol edip, her şeyin olacağına varacağına karşı bir farkındalık yaşayacaksınız. İlgi odağı olmayı çok seven biri değilsiniz. Daha arka planda işleri yoluna koymayı seviyorsunuz. Ama bu yıl biraz daha farklı olacak, artık bu yıl biraz daha sahne önünde ya da göz önünde bulunacaksınız. Bazı yeni ve sürpriz ortaklıklara, iş birliklerine karşı hazırlıklı olun. Beklemediğiniz gelişmeler yaşayabilirsiniz.
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Eylül ayında Venüs burcunuzda. İlişkilerde parlayacaksınız! Venüs burcunuza girdiğinde kendinizi daha iyi ve rahat hissedeceğiniz bir dönemde başlıyor. Aşk ve ilişkilerde güçlü ilişkiler kuracağınız ve bu kurduğunuz ilişkileri sağlam temellerde oluşturursanız çok uzun soluklu bir şekilde ilerleteceğinizi gösterir. Bu sene çok kırgın olsanız da eşinize, partnerinize daha narin ve sakin davranmalısınız.
Önceki yıldan daha verimli, daha umut dolu ve iyi olaylarla iyi bakış açılarıyla donatılmış bir yıl. Kendinizi geliştirmeye çok fazla vakit harcayacaksınız ve en iyi olduğunuz konularda ilerleme katedeceksiniz. Kim olmak istediğinizi ve kendinizi nerede gördüğünüzü iyi irdeledikten, hedefinizi gözden geçirdikten sonra değişime ayak uydurarak, yeni bir kişiliğe bürüneceksiniz. Bu yıl idealinizdeki kişiye dönüşebilirsiniz. Önemli ve sizi dönüştürecek birçok olay yaşayacaksınız.
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26 Mayıs’ta burcunuzda bir Ay tutulması gerçekleşecek. İlişkiler anlamında çok sürpriz olaylar yaşanacak. Bu önemli tutulma aslında hayatınızın her alanını etkileyecek. Başta zihinsel olarak, iç dünyanızı etkileyecek olsa da evliyseniz eşiniz ya da partnerinizle alakalı ya da ortaklık kurduğunuz işlerle alakalı çok önemli ve güzel gelişmeler; kendinizi iyi hissettirecek olayların varlığını öğrenebilirsiniz. Bu dönemde yeni aşklar için arayışa geçebilirsiniz.
Yılın ilk girişindeki 13 Ocak’ta Oğlak burcundaki bu yeni ay sizlerin yeni bir döneme başlamanız ve aklınızda hiçbir soru işaretinin kalmamasına yardımcı olacak. Hem ilişkinizde hem sağlığınız hem de iş hayatınızda son iki yıl büyük değişimler sizleri içerisine çekti. Sizler bunu kimi zaman kontrol edemez bir noktada sadece izlediniz. Bu yıl aksine bazı durumlar daha kontrol edebilir bir şekilde size yardımcı olacak. 2021 yılı muhtemelen hayatınızı etkileyebilecek yoğun transit geçişlerin yaşandığı bir yıl olacaktır.
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Evliliğini bitiremeyenler bu yıl bazı hukuksal sonuçlanmalarda başarılar elde edebilirler. 24 Haziran’da gerçekleşecek olan dolunay ile hayatınızda bambaşka hedeflere ve tahmin etmediğiniz pozitif durumlara doğru ilerliyor olacaksınız. Kendinizi yeniden şekillendiriyorsunuz. 10 Temmuz’dan sonra ilişkilerinizde yeniden hayata tutunuyorsunuz. İlişkilerinizde, ortaklıklarınızda oldukça büyük zorluklar yaşadınız. Ama şimdi hayatınızda haklılıklarınızı kazandığınız ve artık o eski zor zamanları yaşamadığınız bir döneme giriş yapıyorsunuz.
Ay düğümleri 5 ve 11. evde, Jüpiter’in tüm yıl Kova burcunda olması zaten size şans bereket ve bolluk getirecek. Aslında sistem bir yerden sizi büyütürken bir yerden daraltacak. Sanki bir çekiştirme yaşanacak ve siz yerinizi bulacaksınız gibi düşünün. Hem kariyer hem de ilişkilerinizde önemli bir sürecin sapağında olduğunuzu söyleyebiliriz. 11 Şubat’ta Kova burcunda gerçekleşecek yeni ay ile hayatınızdaki tüm başlangıçlara başlıyor olacaksınız.
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Bu yıl size üst vaatlerde bulunmak doğru olmaz. Mümkün oldukça çok daha sakin ve profesyonel hareketler içinde olmalısınız. Aşk ve sevgi, çocuklar sizin için bu yılın en önemli konusu olabilir! Sevmek veya sevilmek, keyif almak, çocuk sahibi olmak ya da kazanmak sizler için çok önemli olacak. Sevgisizlik sizi önemli bir test sürecinden geçirebilir. Evliyseniz bu bağlamda bazı konularda sınanabilirsiniz. Aynı zamanda eğer çocuk düşünüyorsanız çocuk sahibi olabilirsiniz.
Balık burcu 2020’ye göre daha özgür ve başarılı bir yıla giriş yapıyor. 2021 yılı başlangıçta size karışık gelebilir. Yılın başında, yönetici gezegeniniz Jüpiter sizlerin 11. evinizde hareket edecek. Satürn ve Jüpiter'in birleşiminin istikrarlı bir ilerleme getirmesi muhtemel olduğundan, zayıflatılmış olsa da, cesaret verici olabilir. Parasal anlamda oldukça yorulduğunuz bir dönemi geride bıraktınız. Bu süreç Nisan 2021'in sonuna kadar devam edebilir ve ardından gelir akışınız artabilir, bir istikrar kazanabilir.
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Bu yıl içindeki en etkileyici zaman 13 Mart ve 21 Eylül zamanları olacak! Hayatınızda ilişkilerinizde ve yeni şeylere başlamak bağlamında 13 Mart başlatıcı özelliklere sahip olacak. Eğer bu dönemde istediğiniz verimi alamazsanız 21 Eylüle kadar sabırlı olmayı seçmelisiniz. Bu durum sizi eğer sabrederseniz büyük bir başarıya taşıyacaktır.