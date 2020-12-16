2021'de Burçları Neler Bekliyor? İşte 2021 Yıllık Burç Yorumları...

Sosyal anlamda yeni bir düzen hayatınıza dahil ediyorsunuz. Bunu şu an anlamıyor olabilirsiniz. Ama yıl içinde bunun ne demek olduğunu daha iyi kavrayacaksınız. Sosyal bir proje ya da yeni arkadaşlıklar içine gireceğiniz bir yer denilebilir. Bunun olma sebebi daha tanınmanız, daha kazanmanız, daha fazla çevrenize yardım etmeniz ve daha güçlenmeniz içindir. 2021 sizlerin kariyer hayatınızda daha rahatladığınız ve hakkınızı aldığınız bir yıl olacak denilebilir. Jüpiter ve Satürn sosyal yaşamınızda sizi bambaşka bir yere taşıyor olacak. Bunu 2020 Kasım ayının sonlarında hissediyor olacaksınız. Bu birleşim hiçbir zaman daha önce olmadı ve bir daha da olmayacak. Sende bu yıl yaşadığın yükselişi belki de bir daha hiçbir zaman yaşayamayacaksın.