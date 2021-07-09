2021 Yazının En Popüler Güneş Gözlüğü Modelleri

Klasik güneş gözlüğü modelleri ile yanlış seçim yapmanız imkansız Her aksesuarda olduğu gibi, bazı güneş gözlükleri de zamansızdır ve asla modası geçmez. Bunlardan biri de unisex güneş gözlüklerinden olan kare tarzda olanlardır. Daha köşeli, üçgen veya kalp yüz hatlarına sahip kişiler için tercih edilebilir bir seçenek olarak karşımıza çıkar. Aynı zamanda göz sağlığınız için UV koruması için polarize edilmiş olanlarını seçmenizi tavsiye ederiz.