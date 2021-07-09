Yaz aylarıyla birlikte güneş gözlükleri de raflardaki yerini almaya başladı. Aslında kış aylarında da ışığa karşı korunmamızı sağlayan güneş gözlüklerini kullanmamızda fayda var. Bunun yanında aksesuar olarak da tercih edilen bir parça olan güneş gözlüklerinden yüzünüze en yakışanın ve bu yaz en dikkat çekici olanını merak ediyorsanız, birazdan paylaşacağımız 2021 yazının en popüler güneş gözlüğü modellerine mutlaka bir göz atın.
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Güneş gözlükleri iyi bir aksesuar olmasının yanı sıra sadece göz çevresini değil, aynı zamanda gözü kornea ve lense de zarar verebilecek güneşin UVA ve UVB ışınlarından korurlar. Güneş gözlüğü satın alırken en çok dikkat etmeniz gereken nokta ise yüz şeklinize uygun olmasıdır.
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Bunun için mutlaka deneyin ve yüzünüze tam oturanları tercih edin. Şimdi sizinle paylaşacağımız bu yılın en favori güneş gözlüklerinden biri mutlaka size hitap ediyordur. İşte alışveriş yaparken yol gösterecek, 2021 yazının en popüler güneş gözlüğü modelleri…
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Klasik güneş gözlüğü modelleri ile yanlış seçim yapmanız imkansız
Her aksesuarda olduğu gibi, bazı güneş gözlükleri de zamansızdır ve asla modası geçmez. Bunlardan biri de unisex güneş gözlüklerinden olan kare tarzda olanlardır. Daha köşeli, üçgen veya kalp yüz hatlarına sahip kişiler için tercih edilebilir bir seçenek olarak karşımıza çıkar. Aynı zamanda göz sağlığınız için UV koruması için polarize edilmiş olanlarını seçmenizi tavsiye ederiz.
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Kedi göz güneş gözlüğü modelleri
Klasikler kategorisinde bir sonraki sırada kedi gözü stili var. Kedi gözü güneş gözlüklerini bir süredir her yerde görüyoruz.
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Bu şık stil harika çünkü çok sade değil ama çok gösterişli de değil. Ayrıca yuvarlak yüz hatlarınız varsa yüzünüzün yumuşaklığını kırmaya yardımcı olabilir.
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Altıgen, sekizgen güneş gözlüğü modelleri
Güneşten korunmanın yanında kapalı alanlarda da kullanabileceğiniz altıgen güneş gözlükleri, geçtiğimiz yazdan beri çok moda. Aynı zamanda havalı ve özgüvenli gösteren bu modelle, istediğiniz renkte, mavi, pembe, yeşil, sarıyı tercih edebilir, tarzınızı yansıtabilirsiniz.
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Dünyaca ünlü markaların da tasarımlarına eklediği oval güneş gözlükleri, farklı ebatlarıyla her yüz tipine uyum sağlama özelliğine sahip.
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Oval güneş gözlüğü modelleri
Yuvarlak bir yüz tipiniz varsa; daha geniş oval olanları, ince uzun ve kemikli bir yüz tipiniz varsa da küçük ebatlardaki oval güneş gözlüklerini tercih edebilirsiniz.