2021 Yazının En Gözde Makyaj Trendleri ve Malzemeleri

Gözlerde canlı renkler Yaz sıcakları, pozitifliğe ve parlak renklere ilham verir. Bu nedenle güzellik uzmanları yazın en sıcak görünümlerinden birinin çok renkli göz farı katmanlarının bir arada olduğu makyaj trendinin tercih edileceğini tahmin ediyor. Bu muhteşem, gün batımından ilham alan makyaj trendini ortaya çıkarmanın en iyi yolu ise "nötr renkli bir astar" olarak kullanılabilecek far ile eşleştirmek.