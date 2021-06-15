2021 Yazının En Gözde Makyaj Trendleri ve Malzemeleri
Covid-19 nedeniyle vaktimizin çoğunu evden geçirdiğimiz uzunca bir zamanı geride bırakmaya hazırlanıyoruz. Yeni normalleşmeye uyum sağlamaya çalışırken bunun yanında makyaj malzemeleri, ürünleri ve trendlerini yenilemeye başladık bile. Bu yenilenme duygusunu makyajınızda da hissetmek istiyorsanız, size 2021 yazının en trend makyajlarından bahsedeceğiz. İçinizdeki yaz enerjinizi yüzünüze yansıtmak istiyorsanız, aşağıdaki bilgilere bir göz atmanızı tavsiye ederiz. Hazırsanız, başlıyoruz.
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1
Neredeyse iki yılı evimizdeki kanepelerde ve pijamalarımızla geçirdiğimiz doğrudur. Nerede, nasıl makyaj yapacağımızı unutmamız da cabası… Ancak artık yeni normalleşme sürecinin başlamasıyla birlikte yeniden makyaj yapmayı, trendleri takip etmeyi, yaz kombinlerini hatırlamamızın vakti geldi. Güzellik uzmanları bu yıl gözde olacak makyaj trendlerini tahmin etmenin zor olduğunu söyleseler de rahat ve çekici makyaj stillerinin ön plana çıkacağı tüyolarını veriyorlar. İşte, hafif ama çok etkili önümüzdeki yaz için öngörülen makyaj trendleri…
2
Gözlerde canlı renkler
Yaz sıcakları, pozitifliğe ve parlak renklere ilham verir. Bu nedenle güzellik uzmanları yazın en sıcak görünümlerinden birinin çok renkli göz farı katmanlarının bir arada olduğu makyaj trendinin tercih edileceğini tahmin ediyor. Bu muhteşem, gün batımından ilham alan makyaj trendini ortaya çıkarmanın en iyi yolu ise "nötr renkli bir astar" olarak kullanılabilecek far ile eşleştirmek.
3
Bu yazın gözdesi saten dudaklar
Yaz için bir başka tahmin edilen trend, çoğumuzun pandemi boyunca tamamen çıkarmayı tercih ettiği bir makyaj malzemesi de: ruj. En sevdiğimiz rujları bir süredir maske takmak zorunda olduğunuz için kullanamadınız. Şimdilerde yeni normalleşme süreciyle birlikte önce restoran ve kafelerde belki de daha sonra tamamen çıkarmak mümkün olacak.
4
InStyle'a göre, bu yaz çokça göreceğimiz ruj görünümü "saten dudaklar" olacak. Parlak ve mat arasında benzersiz bir karışım olan saten renkli rujların," erime ve bulaşma olasılığı daha düşük" olduğu için yaz için en pratik ruj trendlerinden biri olacağına inanılıyor.
5
“Böyle uyandım” makyajı
Sade ve pürüzsüz görünümlü doğal makyajlar 2021 yazında sizi sıcaklardan kurtaracak bir trend olmaya hazırlanıyor. Güzellik uzmanları, bu yaz makyajsız görünümün her yerde olacağına inanarak bu duyguyu hafif ve kusursuz makyajla yansıtıyor. Çoğunlukla temiz ve nemli cilt, hafif kızarmış yanaklar, nötr renkli dudaklar, taranmış kaşlar ve dalgalı kirpiklerden oluşan taze görünümlü bu makyaj trendi, sizin genç ve zahmetsizce kusursuz görünmenizi sağlar.
6
Fondöten yerine kapatıcıları tercih edin
Artık doğallığın ancak bunun yanında ışıltının ön plana çıktığı bir yaz bekliyorsak, cildi ağırlaştıran ve gün içinde dağılan fondötenler yerine, kadifemsi renk cilt tonunuza uygun bir kapatıcı kullanmak en mantıklısı olacaktır. Su bazlı kapatıcılarla doğallığı yansıtırken diğer yandan da pürüzsüz bir cilde kavuşmuş olursunuz.
7
Toz yerine krem veya jel allık
Yanaklarınıza bir renk dokunuşuyla makyajınızı canlandırın. Allık, hafif bir makyajı ön plana çıkarmak ve görünümünüze ışıltı katmak için gerçekten en iyi yardımcı diyebiliriz. Bu yaz güzellik uzmanları, allık seçiminde toz yerine krem veya jel allık kullanmanın doğal bir ışıltı katmanın en iyi yolu olduğunu söylüyor.
8
Işıltılı şeftali tonları allıklar
Elbette yaz sıcaklığından bahsedip de ışıltılı allıklara yer vermemek olmaz. Taze ve çekici bir görünüm elde etmek istiyorsak bunun en güzel yolu şeftali tonları ve güneş parlaklığında bir allık seçmektir. Gündüz doğal ışıkla parlayan cildiniz, akşam da spot ışıkları altında bir yıldız havası katacaktır.