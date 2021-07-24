2021 Yazı Göz Makyajı Trendi: Cesur Renkler

Bu yaz makyajda yeni renk devrimi güzelliğine düşkün kadınların favorisi olacak. Renkli dudaklar, altın ve bordo ışıltılı göz farları ve bolca allıkla tüm gözleri üzerinize çekmeye hazırlanın. Makyajsız görünümü hepimiz seviyoruz, ancak belki de biraz daha cesur bir şey denemenin zamanı gelmiştir. İşte 2021 dikkat çekici yaz makyajı trendleri…