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Haberler >Mahmure >Güzellik Bakım >Makyaj>2021 Yazı Göz Makyajı Trendi: Cesur Renkler
Makyaj
Fotoğraflar: iStock

2021 Yazı Göz Makyajı Trendi: Cesur Renkler

Yaz mevsiminde kendinizi parlak, canlı renklerle ifade etmeye hazır olun. Çoğumuz için renkli giyinmek korkutucu olsa da birazdan paylaşacağımız göz makyajında cesur yaz renklerine bayılacaksınız. Parıltılı makyajın favori olduğu 2021 yazında cesur renkleri keşfetmeye ne dersiniz? İşte sıcak havalarda içinizi ferahlatan yaz makyajı…

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Bu yaz makyajda yeni renk devrimi güzelliğine düşkün kadınların favorisi olacak. Renkli dudaklar, altın ve bordo ışıltılı göz farları ve bolca allıkla tüm gözleri üzerinize çekmeye hazırlanın. Makyajsız görünümü hepimiz seviyoruz, ancak belki de biraz daha cesur bir şey denemenin zamanı gelmiştir. İşte 2021 dikkat çekici yaz makyajı trendleri…

2Renkleri öne çıkarmak için baz olarak beyaz bir göz kalemi kullanın

Renkleri öne çıkarmak için baz olarak beyaz bir göz kalemi kullanın

Parlak bir yaz görünümünün ana odak noktalarından biri gözler olacak. Cesur bakışlara sahip olmanın yolu ince dokunuşlardan geçiyor. Örneğin, göz kapağın üzerine pop art renkli farlar ekleyerek veya renkli likit göz kalemleri ve neon göz farlarını katmanlayarak yapabilirsiniz.

3Göz makyajınızı kıyafetinizle kombinlemekten kaçının

Göz makyajınızı kıyafetinizle kombinlemekten kaçının

Koyu renkleri kullanmaya yeni başlıyorsanız, makyaj görünümünüzü kıyafetinizle eşleştirmekten kaçının. Aksi halde biraz fazla iddialı görünebilir ve hatta istemediğiniz bir şekilde öne çıkabilirsiniz. Bunun yerine biraz daha nötr bir uyum seçmenizi öneririz.

4Farklı renkleri aynı anda kullanın

Farklı renkleri aynı anda kullanın

Renkli bir makyaj yapma fikri ilginizi çekiyor ancak nasıl uygulayacağınızı bilmiyorsanız, şimdi vereceğimiz ipuçları işinize çok yarayacak. Göz makyajında farklı renkleri aynı anda kullanmak istiyorsanız, üst kirpik çizginizi far kullanmadan sade bırakın ve parlaklığı göz kapağınıza yayarak tamamlayın.

5Göz farının dağılmasını önleyin

Göz farının dağılmasını önleyin

Alt göz kapağında parlak bir göz farı kullanacaksanız, farın dağılma sorunlarıyla karşılaşabilirsiniz. Yüz makyajınızı göz farı uyguladıktan sonra yapın. Ardından son olarak fırçaları kullanmadan önce fazla göz farını fırçayla hafifçe tazelemeyi deneyin.

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Hatta gözlerinizin altına biraz sabitleyici pudra sürmeyi deneyebilir ve ardından farı uyguladıktan sonra fırçayla tazelemeyi de seçebilirsiniz. Bu makyaj sabitleme ile farın dağılmasını önlemiş olursunuz.

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