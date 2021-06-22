2021 Düğün Trendleri: Bu Yıl Yerini Alacak Gözde Düğünler
Pandemi yasaklarının yavaş yavaş esnetilmesiyle birlikte, uzun bir süredir ertelenen düğünler de art arda gerçekleştirilmeye başlandı. Düğün hazırlıkları hız kazanmışken, çiftler ise nasıl bir organizasyonla dünya evine gireceklerine karar vermeye çalışıyor. İşte, bu yaz düğün yapman isteyen çiftlere kılavuzluk edecek birkaç tüyo ile 2021 düğün trendleri…
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Geçtiğimiz yıl boyunca birçok çift, düğünlerini ertelemek veya planlarını koronavirüs kısıtlamalarına uygun hale getirmek için zor bir karar vermek zorunda kaldı. 2021 düğün trendlerinde her şeyde olduğu gibi değişimler söz konusu. Neler mi değişti? İşte 2021 yılda yer alacak gözde düğün trendleri…
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Büyük ve gösterişli törenler özellikle bazı kesimler tarafından her zaman tercih edilmiştir. Ancak, bu tarz düğünler 2021 yazından itibaren etkisini kaybediyor olabilir. Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs pandemisinde daha çok minimal ve sade düğünler tercih edilecek. Kısıtlamalar sayesinde belki de insanlar daha küçük bir düğünün faydalarını fark ettiler. Davetli listelerinin gerçekten samimi olan kişilerden oluşmasından bütçe olarak zorlayacak organizasyonlardan kaçınılmasına kadar pek çok şey değişti. Ayrıca davetliler de gösterişli abiyelerden daha dikkat çekici, farklılık yaratabilecek doğal görünümlü kombinler tercih etmeye başladı. Daha neler mi değişti? Gelin, anlatıyoruz…
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2021 Düğün trendlerinde hafta sonu düğünler yerini hafta içine bırakıyor
Düğünleri bir hafta sonu organizasyonu olarak düşünebilirsiniz, ancak son yıllarda düğünler cumartesi, pazar günlerinden farklı bir günde hafta içi sakin zamanlarda yapılıyor. Hem daha uygun hem daha samimi olan hafta içi düğünler 2021'de kesinlikle yükselecek bir trend.
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Davetlilere hediyeler 2021 düğünlerini özel kılıyor
Gelin ve damada hediyeler olur da davetlilere olmaz mı? 2021 düğün trendlerinde, düğüne gelen davetlilere nikah şekeri dışında, çiftin minnettarlıklarını ifade ettikleri kişisel notlar, küçük hediyeler ve hatıralar yer alıyor. Ayrıca özel tasarım kurabiyeler ve düğün sonrası küçük ve samimi toplantılar kendinizi daha özel hissetmenizi sağlamanın yanında misafirlerinizin gönlünü hoş edecektir.
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2021 Düğünlerinde her şeyi mini yapın
Önceki yıllarda düğün davetlerinde gösterişli yemeklerin olduğu menüler neredeyse kaçınılmazdı. Bu büyük bir değişiklik gibi görünse de artık ikramlıkların da mini olanları tercih ediliyor. Çiftlerin geleneksel menülerden çok, davetlilerin kendi damak zevkine göre seçimler yapabileceği açık büfeler 2021 düğün trendlerinden olmaya doğru adım adım ilerliyor.
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Düğün pastaları da değişiyor
Organizatörler, çok katlı devasa düğün pastaları yerine, tek katlı ancak her zevke hitap edebilen çikolatalı, frambuazlı, çilekli, fıstıklı gibi seçeneklerin aynı anda olduğu çok çeşitli düğün pastalarını öneriyor. Böylelikle herkes için pastanız unutulmaz marjinal bir hal alıyor.
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Pırlantalar yerini sarı altınlara bırakıyor
Kadınların favorisi olan pırlantalar, altın fiyatlarının artması ile birlikte yerini sarı altınlara bırakıyor. Hem kazandığı değer hem maddi zorlukları karşılamada etkili olması nedeniyle artık gösterişten çok maddi özgürlüğe önem veriliyor.
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2021 Düğünlerinde daha sürdürülebilir seçimler olacak
Birçok gelin, düğünün eksiksiz olması için aylar öncesinden hazırlıklara be gelinlik provalarına başlar. Ancak hayalini kurduğunuz gelinlik bir gün sonra bir daha hiç giyilmemek üzere gardıroplara saklanır. İşte 2021 yılının bir radikal değişimi de gelinliklerde gözlemleniyor. Artık gelinlikler daha kullanışlı, sonrasında en azından özel davetlerde kullanılabilecek elbiselere dönüştürülebilir olanlarından tercih ediliyor. Kısacası 2021 Düğün trendlerinde artık kullanışlı ve hayattan daha çok zevk alınmak üzere hazırlanmış organizasyon ve gelin damatlar ön plana çıkmaya hazırlanıyor.