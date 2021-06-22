2021 Düğün Trendleri: Bu Yıl Yerini Alacak Gözde Düğünler

Büyük ve gösterişli törenler özellikle bazı kesimler tarafından her zaman tercih edilmiştir. Ancak, bu tarz düğünler 2021 yazından itibaren etkisini kaybediyor olabilir. Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs pandemisinde daha çok minimal ve sade düğünler tercih edilecek. Kısıtlamalar sayesinde belki de insanlar daha küçük bir düğünün faydalarını fark ettiler. Davetli listelerinin gerçekten samimi olan kişilerden oluşmasından bütçe olarak zorlayacak organizasyonlardan kaçınılmasına kadar pek çok şey değişti. Ayrıca davetliler de gösterişli abiyelerden daha dikkat çekici, farklılık yaratabilecek doğal görünümlü kombinler tercih etmeye başladı. Daha neler mi değişti? Gelin, anlatıyoruz…