2020'nin En Sağlıklı Beslenme Şekli: Akdeniz Diyeti Hakkında Merak Ettiğiniz Her Şey

Akdeniz diyeti, American News & World Report tarafından uygulanmasının kolay olması, bitkisel ağırlıklı olması, diyabet hastaları için ideal olması gibi nedenler göz önünde bulundurularak 2020'nin en iyi diyeti seçildi. Bunun yanı sıra Akdeniz diyeti 2019 yılının en sağlıklı ve uygulaması en kolay diyeti de seçilmişti. Peki nedir bu Akdeniz diyeti?