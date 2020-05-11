MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
GeriDiyet Rehberi 2020'nin En Sağlıklı Beslenme Şekli: Akdeniz Diyeti Hakkında Merak Ettiğiniz Her Şey
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Galeri :

Haberler >Mahmure >Sağlıklı Yaşam >Diyet Rehberi>2020'nin En Sağlıklı Beslenme Şekli: Akdeniz Diyeti Hakkında Merak Ettiğiniz Her Şey
Diyet Rehberi
MAHMURE ÖZEL

2020'nin En Sağlıklı Beslenme Şekli: Akdeniz Diyeti Hakkında Merak Ettiğiniz Her Şey

Uzmanların her fırsatta önerdiği Akdeniz diyeti, 2020 yılının da en sağlıklı beslenme şekli seçilmişti. Sadece bir diyet değil, hayat tarzı olan Akdeniz diyetini daha yakından tanıyalım.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Abone Olgoogle-news

Akdeniz diyeti, American News & World Report tarafından uygulanmasının kolay olması, bitkisel ağırlıklı olması, diyabet hastaları için ideal olması gibi nedenler göz önünde bulundurularak 2020'nin en iyi diyeti seçildi. Bunun yanı sıra Akdeniz diyeti 2019 yılının en sağlıklı ve uygulaması en kolay diyeti de seçilmişti. Peki nedir bu Akdeniz diyeti?

2
Abone Olgoogle-news

Akdeniz diyetini kısaca; sebze, meyve, yeşillik, zeytinyağı ve balık ağırlıklı bir beslenme şekli olarak tanımlayabiliriz. Sadece kilo vermek isteyenlerin değil, herkesin uygulayabileceği bu diyet için uzmanlar, "Bu beslenme şeklini hayat tarzı olarak benimseyin" diyorlar.

3Uzun ömrün sırrı
Abone Olgoogle-news

Uzun ömrün sırrı

Yıllardır uzun ömre sahip toplulukların beslenme alışkanlıklarının ve yaşam tarzları inceleniyor. Yapılan araştırmaların bazıları, Akdeniz tipi beslenenlerin daha mutlu ve ömrünün daha uzun olduğunu söylüyor.

4Faydaları neler
Abone Olgoogle-news

Faydaları neler?

Akdeniz diyetinin sağlığa da pek çok faydası bulunuyor. Bu diyet;

Beyin sağlığını koruyor,

Alzheimer hastalığına engel oluyor,

5
Abone Olgoogle-news

Sağlıklı bir şekilde kilo vermeyi sağlıyor,

Depresyona yakalanma riskini azaltıyor,

Bağışıklık sistemini güçlendiriyor, kansere karşı koruyor,

6
Abone Olgoogle-news

Yüksek tansiyon ve kolesterolün düşmesini sağlıyor, kalp ve damar sağlığına iyi geliyor,

Sindirim sistemini düzene sokuyor, hazımsızlık ve kabızlık gibi sorunları ortadan kaldırıyor.

7Nasıl yapılır
Abone Olgoogle-news

Nasıl yapılır?

Aslında Akdeniz tipi beslenmek hiç de zor değil. Herhangi bir süresi olmayan, ömür boyu uygulanabilecek bir beslenme tarzı olan Akdeniz diyetinde meyve, sebze, zeytinyağı ve balık ağırlıklı beslenmek gerekiyor.

85 maddede Akdeniz diyeti
Abone Olgoogle-news

5 maddede Akdeniz diyeti

1- Soğuk pres zeytinyağı tüketin.

2- Meyve ve sebzeleri çeşitli ve mevsiminde tüketin.

3- Her gün mutlaka bir avuç ceviz, fındık ve badem yiyin.

9
Abone Olgoogle-news

4- Yemekleri doğru yöntemde ve tarifle pişirin. Tuzu azaltın ve yemeklerinizi baharatlandırın.

5- Haftada en az 2 kez 30 dakika kalp atım hızını artıran bir egzersizle uğraşın. Gün boyunca hareketli olun.

Kaynak Fotoğraflar: Alamy

10
Abone Olgoogle-news
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi