2020'nin En Sağlıklı Beslenme Şekli: Akdeniz Diyeti Hakkında Merak Ettiğiniz Her Şey
Uzmanların her fırsatta önerdiği Akdeniz diyeti, 2020 yılının da en sağlıklı beslenme şekli seçilmişti. Sadece bir diyet değil, hayat tarzı olan Akdeniz diyetini daha yakından tanıyalım.
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Akdeniz diyeti, American News & World Report tarafından uygulanmasının kolay olması, bitkisel ağırlıklı olması, diyabet hastaları için ideal olması gibi nedenler göz önünde bulundurularak 2020'nin en iyi diyeti seçildi. Bunun yanı sıra Akdeniz diyeti 2019 yılının en sağlıklı ve uygulaması en kolay diyeti de seçilmişti. Peki nedir bu Akdeniz diyeti?
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Akdeniz diyetini kısaca; sebze, meyve, yeşillik, zeytinyağı ve balık ağırlıklı bir beslenme şekli olarak tanımlayabiliriz. Sadece kilo vermek isteyenlerin değil, herkesin uygulayabileceği bu diyet için uzmanlar, "Bu beslenme şeklini hayat tarzı olarak benimseyin" diyorlar.
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Uzun ömrün sırrı
Yıllardır uzun ömre sahip toplulukların beslenme alışkanlıklarının ve yaşam tarzları inceleniyor. Yapılan araştırmaların bazıları, Akdeniz tipi beslenenlerin daha mutlu ve ömrünün daha uzun olduğunu söylüyor.
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Faydaları neler?
Akdeniz diyetinin sağlığa da pek çok faydası bulunuyor. Bu diyet;
Beyin sağlığını koruyor,
Alzheimer hastalığına engel oluyor,
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Sağlıklı bir şekilde kilo vermeyi sağlıyor,
Depresyona yakalanma riskini azaltıyor,
Bağışıklık sistemini güçlendiriyor, kansere karşı koruyor,
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Yüksek tansiyon ve kolesterolün düşmesini sağlıyor, kalp ve damar sağlığına iyi geliyor,
Sindirim sistemini düzene sokuyor, hazımsızlık ve kabızlık gibi sorunları ortadan kaldırıyor.
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Nasıl yapılır?
Aslında Akdeniz tipi beslenmek hiç de zor değil. Herhangi bir süresi olmayan, ömür boyu uygulanabilecek bir beslenme tarzı olan Akdeniz diyetinde meyve, sebze, zeytinyağı ve balık ağırlıklı beslenmek gerekiyor.
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5 maddede Akdeniz diyeti
1- Soğuk pres zeytinyağı tüketin.
2- Meyve ve sebzeleri çeşitli ve mevsiminde tüketin.
3- Her gün mutlaka bir avuç ceviz, fındık ve badem yiyin.
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4- Yemekleri doğru yöntemde ve tarifle pişirin. Tuzu azaltın ve yemeklerinizi baharatlandırın.
5- Haftada en az 2 kez 30 dakika kalp atım hızını artıran bir egzersizle uğraşın. Gün boyunca hareketli olun.