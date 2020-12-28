2020 Yılının Son Dolunayı Burçları Nasıl Etkileyecek?

İlgi odağı olmak isteyebilir ve ilgi göremediğinizde de olayları dramatize edebilirsiniz. İlgi beklediğinizi açık ve net bir şekilde dile getirmeyi deneyimlemelisiniz.



Yatırım yapmakla ilgili tereddütler yaşayabilirsiniz. Risk almanın dengeleri bozabileceğini düşünebilirsiniz.



Değer yargılarınızla ilgili aşırı ve aykırılıklar sergilediğinizi fark edebilirsiniz. Bu aşırılıklar neticesinde inancınızı sarsan duygu durumları yaşayabilirsiniz. Öz kişiliğiniz yerine farklı bir kimliğe büründüğünüzü fark etmenize vesile olan gezegen hareketleri ilişkilerinizde sonlanmalara neden olabilir.