2020 Oscar Partisi Jessica Alba Stili

Gecede giydiği straplez elbisesi aşağı dikey çizgiler oluşturan gümüş taşlarla kaplıydı.Ünlü oyuncunun gümüş ve altın tonlarındaki seksi elbisesinin markası ise Versace. Göz alıcı elbiseyi Giuseppe Zanotti marka gümüş renkli topuklu ayakkabılar ile tamamladı. Gecede adeta parlayan Alba, saçlarını bir yanını toplayıp diğer yanını doğal dalgalı bıraktı. Sade bir makyaj yapan ünlü güzel küpe tercihini de elbisesini tamamlayan gibi altın ve taşlı sarkan model seçti. Geceye kocası Cash Warren ile katılan ünlü oyuncunun derin göğüs dekoltesi de dikkat çekti.