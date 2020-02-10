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GeriÜnlü Kombinleri 2020 Oscar Partisi Jessica Alba Stili
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Haberler >Mahmure >Moda >Ünlü Kombinleri>2020 Oscar Partisi Jessica Alba Stili
Ünlü Kombinleri
MAHMURE ÖZEL

2020 Oscar Partisi Jessica Alba Stili

38 yaşındaki ünlü oyuncu Jessica Alba, kocası Cash Warren ile Calif Beverly Hills'te düzenlenen 2020 Vanity Fair Oscar Partisi'ne katıldı. Alba gecenin en dikkat çeken isimlerindendi.

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Gecede giydiği straplez elbisesi aşağı dikey çizgiler oluşturan gümüş taşlarla kaplıydı.

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Ünlü oyuncunun gümüş ve altın tonlarındaki seksi elbisesinin markası ise Versace.

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Göz alıcı elbiseyi Giuseppe Zanotti marka gümüş renkli topuklu ayakkabılar ile tamamladı.

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Gecede adeta parlayan Alba, saçlarını bir yanını toplayıp diğer yanını doğal dalgalı bıraktı.

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Sade bir makyaj yapan ünlü güzel küpe tercihini de elbisesini tamamlayan gibi altın ve taşlı sarkan model seçti.

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Geceye kocası Cash Warren ile katılan ünlü oyuncunun derin göğüs dekoltesi de dikkat çekti.

7Jessica Alba ve kocası Cash Warren

Jessica Alba ve kocası Cash Warren

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